Movant LogComex

LATAM acelera la recuperación del transporte aéreo de carga y redefine su rol en la logística regional

El último informe de ALTA revela un desempeño mixto en la carga aérea: caídas en mercados clave y avances significativos en economías que comienzan a consolidarse como nuevos nodos logísticos

Guardar
La carga aérea en Latinoamérica
La carga aérea en Latinoamérica continúa recuperándose, pero bajo nuevas reglas de juego: rutas en reconfiguración, flujos cambiantes y capacidades en ajuste permanente (Foto: Shutterstock)

La carga aérea en Latinoamérica y el Caribe volvió a ubicarse en el centro de las conversaciones logísticas. Según el informe más reciente elaborado por la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), el tráfico internacional desde y hacia la región registró un incremento interanual del 0,7% en agosto medido en toneladas transportadas.

Aunque la variación marca una desaceleración respecto del 2,2% registrado en julio, los movimientos confirman que el transporte aéreo continúa siendo un componente esencial para sostener la competitividad del comercio exterior en un contexto global cambiante.

Con alrededor del 85% del total de la carga movilizada por vía aérea concentrada en operaciones internacionales, la región consolida un patrón donde los flujos transfronterizos definen el pulso operativo.

Un mapa desigual: grandes mercados se ajustan, emergentes crecen

Los datos de agosto muestran un comportamiento mixto en los principales países, lo que refleja la sensibilidad del sector a los cambios regulatorios, arancelarios y de demanda de los principales socios comerciales.

Brasil, el mercado más grande de la región, exhibió una contracción del 3,1% interanual, con unas 74 mil toneladas movilizadas. El corredor Brasil–Estados Unidos, que representa cerca del 35% del total brasileño, explicó la mayor parte del retroceso. El flujo hacia Estados Unidos cayó 12,2%, mientras que el sentido inverso disminuyó 1,3%.

Las caídas más significativas se concentraron en mercancías clasificadas en capítulos arancelarios vinculados a maquinaria, manufacturas de vidrio y partes vinculadas a aeronaves. El desempeño estuvo influido además por la aplicación de nuevos aranceles estadounidenses del 50% a varios productos brasileños, establecidos desde agosto.

Colombia se ubicó entre los mercados con mayor caída porcentual en lo que va del año. En agosto registró un retroceso del 6,4% interanual, explicado casi por completo por la reducción del 54% del flujo con Estados Unidos —su principal corredor aéreo—, lo que implicó una disminución de 6.500 toneladas.

Pese a este escenario, los intercambios con México y los Países Bajos crecieron 44% y 54% interanual, respectivamente, aportando una señal alentadora respecto a la diversificación de destinos.

México, por su parte, mostró un comportamiento más sólido: 1,4% de crecimiento interanual, impulsado por el dinamismo del corredor México–Estados Unidos, que aumentó 14,4% gracias a un fuerte incremento de los envíos mexicanos (+23,4%).

Las operaciones crecieron especialmente en terminales alternativas al principal aeropuerto del país, mientras que la terminal histórica registró una caída del 13,6%. Este reordenamiento refleja un proceso de redistribución de la capacidad operativa que podría reconfigurar los flujos logísticos en el mediano plazo.

El aumento de aeronaves medianas
El aumento de aeronaves medianas y la disminución en equipos de mayor volumen anticipan un posible rediseño en la gestión de flotas para los próximos meses (Foto: Shutterstock)

Cuatro mercados con impulso propio: Perú, Panamá, Argentina y Costa Rica

Mientras los grandes jugadores ajustaron sus volúmenes, cuatro países emergieron como motores del crecimiento regional.

Juntos representaron aproximadamente el 22% del total movido en agosto y registraron incrementos de dos dígitos:

  • Perú: +15% interanual (23.243 toneladas).
  • Panamá: +16,4% (20.958 toneladas).
  • Argentina: +11,3% (una cifra que confirma la recuperación de su actividad aérea internacional, alcanzando 15.996 toneladas).
  • Costa Rica: +13,5% (9.516 toneladas).

El avance de estos mercados muestra un fenómeno relevante para quienes operan cadenas de suministro: la consolidación de nodos secundarios capaces de absorber parte del crecimiento regional cuando los centros tradicionales experimentan tensiones. Esto abre la puerta a nuevas estrategias de conexión, rutas más diversificadas y oportunidades logísticas orientadas a cargas de alto valor agregado o sensibles a tiempos de tránsito.

Comportamientos contrastados: Chile y Ecuador

Chile y Ecuador, que en conjunto representan cerca del 17% de la carga internacional de la región, mostraron realidades opuestas en agosto. Chile registró una caída del 8,1% interanual, acumulando ocho meses consecutivos de descenso. Ecuador, en cambio, avanzó 8,2%, consolidándose como un caso de resiliencia sectorial.

Estas diferencias exponen cómo las condiciones internas —producción, estacionalidad, regulaciones y acuerdos comerciales— impactan directamente en la conectividad aérea, incluso dentro de un mismo corredor sudamericano.

Qué pasa con la capacidad: ajustes y nuevas configuraciones

En agosto, la capacidad operada en aeronaves cargueras hacia y desde América Latina y el Caribe se redujo 1% interanual, alcanzando 885 millones de toneladas-kilómetro.

Los datos muestran que:

  • El B747F (avión carguero de gran porte, usado para mover altos volúmenes en rutas de larga distancia) concentró el 37% de la capacidad total.
  • El B767F (avión carguero de tamaño medio, muy utilizado en operaciones regionales y servicios de carga exprés) fue uno de los modelos con mayor crecimiento interanual (+63,1%).
  • El A330F (avión carguero de rango medio-largo) también incrementó su capacidad (+15,7%).

El aumento de aeronaves medianas y la disminución en equipos de mayor volumen anticipan un posible rediseño en la gestión de flotas para los próximos meses. Esto podría significar más frecuencias con aviones de capacidad media y una mayor atomización de la red, una tendencia que impactaría directamente en la planificación logística para industrias que dependen de envíos rápidos, sensibles o de alto valor.

Una región que se adapta a nuevas condiciones globales

El informe concluye que agosto dejó una foto heterogénea pero reveladora: mercados grandes ajustándose a presiones comerciales externas y economías más pequeñas aprovechando nichos de crecimiento.

El resultado final es un escenario donde la carga aérea en Latinoamérica continúa recuperándose, pero bajo nuevas reglas de juego: rutas en reconfiguración, flujos cambiantes y capacidades en ajuste permanente.

Para los actores logísticos de la región —desde operadores hasta exportadores e importadores—, la lectura es clara: la competitividad dependerá cada vez más de anticipar estos movimientos, diversificar orígenes y destinos, y fortalecer la resiliencia de sus cadenas de suministro.

Temas Relacionados

LogísticaTransporte AéreoComercio ExteriorLatinoamérica

Últimas Noticias

El transporte como socio estratégico en supply chain y motor de la competitividad logística

Martín Kisser, analista de transporte, reflexiona sobre la transformación del sector, el uso de herramientas tecnológicas y el liderazgo humano como pilares para sostener operaciones ágiles y competitivas

El transporte como socio estratégico

La formación logística avanza hacia un modelo estratégico conectado con el entramado productivo

La articulación entre educación y sector productivo gana impulso en un escenario donde la digitalización, la última milla y la trazabilidad redefinen los perfiles que demanda la logística actual

La formación logística avanza hacia

Descubrir el mundo a través de la logística: una mirada humana y global del forwarding

Felipe Mazzini, gerente general de una compañía freight forwarder, reflexiona sobre la evolución de la logística internacional, el rol clave del forwarder y los desafíos tecnológicos, burocráticos y de comunicación

Descubrir el mundo a través

Tecnología, datos y personas: claves para entender los desafíos de la logística actual

Marcelo Di Gennaro, CEO de una empresa de tecnología especializada en recursos humanos, comparte su mirada sobre un contexto donde las operaciones demandan procesos más inteligentes, colaborativos y centrados en las personas

Tecnología, datos y personas: claves

El comercio marítimo se desacelera y obliga a las navieras a reordenar rutas y capacidades

La caída de tarifas, la congestión portuaria y las tensiones comerciales obligan a los principales operadores globales a ajustar flota, frecuencias y estrategias para sostener la conectividad

El comercio marítimo se desacelera
DEPORTES
El hermano de Carlos Bilardo

El hermano de Carlos Bilardo reveló cuál fue la reacción del histórico DT cuando le contaron sobre la muerte de Miguel Ángel Russo

Se enteraron por celular que jugarán un Mundial tras medio siglo y protagonizaron un alocado festejo

Explotaron las críticas contra Bielsa tras la histórica goleada 5-1 que sufrió Uruguay: las dudas sobre su futuro de cara al Mundial 2026

La increíble historia de la selección del país menos poblado que jugará por primera vez una Copa del Mundo: la euforia tras la clasificacion

Cristiano Ronaldo fue uno de los invitados por Donald Trump a la Casa Blanca

TELESHOW
Guido Kaczka contó por qué

Guido Kaczka contó por qué eligió a Vicuña para su nuevo proyecto y opinó de la polémica con la China Suárez

Los motivos por los que la China Suárez regresó a Turquía sin sus tres hijos

La angustia que llevó a Nati Jota a desobedecer a sus médicos: “No aguanté la presión social”

Guido Kaczka y la conmovedora historia de Enzo, el niño que desafió prejuicios y sueña con bailar en el exterior

La estresante situación que vivió Julieta Poggio que le impidió entrar a su departamento: “Me avergüenzo”

INFOBAE AMÉRICA

Cuba registró un promedio de

Cuba registró un promedio de 700 casos diarios de chikunguña en octubre

Indonesia elevó al máximo la alerta tras la erupción del volcán Semeru en la isla de Java

Así fue la noche histórica de los 575 millones de dólares en la subasta de obras de Klimt, Matisse, Cattelan y van Gogh

Bolivia: Agencia de Hidrocarburos calcula que el 30% del combustible subvencionado es contrabandeado

La frontera territorial del Plan México