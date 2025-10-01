El bienestar como ventaja operativa que mejora productividad y tiempos de entrega

Fer Niizawa es conferencista internacional y emprendedor serial (Foto: Movant Connection)

Al referirse a los profesionales de logística y comercio exterior, Fer invita a que “tomen conciencia de lo grande que es lo que hacen y del impacto que generan”. En esta entrevista, comparte su mirada sobre la transformación tecnológica y los desafíos de un sector clave para la economía.

El rol de “director de bienestar” en el mercado laboral, ¿es nuevo o ya existía?

Ya existía. Es nuevo en Argentina; no sé si soy el primero, y si hay otro que me avisen. En Estados Unidos y Europa está lejísimos de ser “el que pone la nariz de payaso” o “organiza la fiesta”: es un puesto clave de directorio.

Velamos por el bienestar físico, emocional y financiero de los colaboradores. Afuera se sientan en la mesa de decisiones. Después te explico por qué es tan importante mirar el bienestar y el clima laboral.

Todo resultado llega a través de las personas. Yo, como consultor, siempre le digo a CEOs y dueños: no importa el core (logística, exportaciones, consumo masivo, farma, energía), vendés productos o servicios con gente. La medicina, la psicología y las ciencias del comportamiento muestran que una persona motivada y en buen clima decide mejor, produce mejor y se fideliza con tu marca. No es solo altruismo: es negocio.

¿Qué puede aportar a trabajadores de logística y comercio exterior?

Un montón. El factor humano es clave. Con colaboradores comprometidos mejora la productividad, la disponibilidad, los tiempos de entrega y los indicadores. Ya no es solo “lo hago por el sueldo”: aparece el contrato emocional que rodea al transaccional (horas, tareas y sueldo). La “milla extra” no surge solo por plata. Además baja la rotación: antes te jubilabas en el mismo empleo; hoy no.

Un buen clima hace que, si la persona igual se va, se quede más tiempo y sea muy productiva. Si no, aparece la renuncia silenciosa: no se va, pero “hace la plancha”. Eso es falta de motivación e incentivos.

Hablamos de organizaciones más humanas, pero cada vez hay más IA. ¿Cómo se combina?

Traigo el concepto de meta humanos: personas atravesadas por tecnología —sobre todo IA—, pero interpeladas por propósito y sentido. En una era donde lo repetitivo y calculable lo hace un software o un robot, la ventaja es la humanidad. Aguanten los humanos.

En un mundo de 8 mil millones no hay nadie igual a vos (ni gemelos idénticos). La gran revolución es la singularidad. Tu mejor versión no es trabajar como un burro: es habitar tu ser con libertad. Cuanta más coherencia entre lo que sos, hacés, sentís y decís, más plenitud. Es un ejercicio diario. No hay un “feed redes” y otro en casa: sos el mismo. Cuanto más de vos ponés en tu gestión, más empleable y atractivo te volvés: la gente quiere estar cerca. Ante tanta tecnología democrática y gratuita, la diferencia es ser más humanos que nunca.

¿Está cambiando el liderazgo?

Sí, cambia muchísimo. El management que heredamos es de posguerra (años 60–70). Fijate los términos: estrategia, organigrama, entrenamiento y reclutamiento.

Queremos motivar nuevas generaciones con prácticas que ni un ejército moderno usa. Eso sí es arcaico. Y no lo digo solo yo: el Foro Económico Mundial pone como superhabilidades del presente y futuro a las habilidades blandas: pensamiento creativo, innovación, pensamiento crítico, comunicación, empatía. La IA no siente. Por eso los líderes deben invertir tiempo y dinero en habilidades portables. Sirven para liderar y para la vida diaria.

¿Cómo conectarías a profesionales de logística y comercio exterior con su sentido de vida?

Entendiendo que su trabajo es más que el “qué hacen”. Preguntarse por qué y para qué. Tienen que entender que conectan mundos y acercan fronteras. La economía global depende muchísimo de lo que hacen. Ese propósito hay que bajarlo a todo el equipo, sin importar área o cargo.

De joven fui operario en una fábrica, turnos pesados y repetitivos, y no pensaba “soy un robot”: pensaba que cada pieza me acercaba a mi casa y que era parte de algo grande. Ver salir esas máquinas y decir “fui parte” te ordena el sentido. Para el sector: piensen en grande. ¿Con qué están colaborando? Ahí aparece el propósito.

Para Fer, el factor humano es clave. Con colaboradores comprometidos mejora la productividad, la disponibilidad, los tiempos de entrega y los indicadores (Foto: Shutterstock)

¿Cuándo aparece el “supervillano” tiempo?

El tiempo es una construcción mental. Hay miles que emprendieron tarde y les fue increíble. Nunca es tarde. Es animarse, tener un despertar de conciencia. Yo salí de una empresa gigante y nadie entendía el plan.

No hay “momento perfecto”; el tiempo es el de cada uno. La vida es demasiado corta para no hacer lo que amás. El principal asesino de sueños no es “el enemigo externo”: es el ¿y si…? (¿y si me va mal?, ¿y si no funciona?, ¿y si el qué dirán?). Tu vida es tu vida. Tomá protagonismo y volvéte arquitecto de tu vida.

¿Qué reflexión podrías hacer para los profesionales de logística o comercio exterior?

Tomen conciencia de lo grande que es lo que hacen y del impacto que generan. Hay que mirar lo macro, sí, pero sin perder el por qué y el para qué. Si pensás en la cantidad de gente beneficiada por tu trabajo, el día a día se vuelve más liviano.

¿Y una personal?

La vida es demasiado corta para no hacer lo que amamos. Conectá con el ser. Nos enseñaron a hacer–hacer–hacer para tener más, y la gran mentira es que cuanto más tenés, más feliz sos. El bienestar no es charla de café: hay ciencia. Demos vuelta la ecuación: primero el ser. Andá más lento. No hay otro lugar a donde llegar salvo a vos mismo. Para eso, bajá la sobrestimulación, buscá paz y silencio (rezar, meditar, lo que te sirva) y conectá con vos. No te apures: caminá lento; el único destino sos vos.