Movant LogComex

ICC: inflación, tensiones geopolíticas e incertidumbre presionan a las cadenas de suministro

Según la Cámara de Comercio Internacional, las empresas apuestan por diversificar mercados y proveedores como respuesta al creciente impacto de la volatilidad en el transporte global

Guardar
En América Latina las cámaras
En América Latina las cámaras destacan la inseguridad y la inestabilidad política como factores que complican los flujos comerciales (Imagen: Shutterstock)

La última edición del informe “El Pulso de las Cámaras”, de la Cámara de Comercio Internacional (ICC), advierte que la incertidumbre económica y comercial se ha convertido en el principal obstáculo para el desarrollo de negocios a nivel global, superando incluso a los aranceles y otras barreras tradicionales. Este escenario tiene implicancias directas para la logística y el comercio exterior, que deben adaptarse a cadenas de suministro cada vez más tensas y volátiles.

Según la encuesta, realizada a más de 240 cámaras de comercio en todo el mundo, un 74% de las entidades identifica la incertidumbre como el principal desafío para las empresas vinculadas al comercio internacional. Este dato es revelador: mientras que en otras épocas los aranceles y medidas proteccionistas eran el principal foco de preocupación, hoy lo que predomina es la falta de previsibilidad.

La situación afecta de manera desigual según la región. América del Norte enfrenta sobre todo los impactos de los aranceles y la inflación, mientras que en América Latina las cámaras destacan la inseguridad y la inestabilidad política como factores que complican los flujos comerciales. En Asia, en tanto, las tensiones geopolíticas y la escasez de mano de obra calificada generan riesgos adicionales para las cadenas de suministro.

Estrategias divergentes en las cadenas de suministro

En este marco, las empresas están reformulando sus estrategias. El informe muestra que, en lugar de optar masivamente por la relocalización de operaciones —algo muy discutido en los últimos años—, la mayoría de las compañías prioriza la diversificación de mercados y proveedores.

En América Latina, se busca ampliar lazos más allá de Estados Unidos, sumando acuerdos y vínculos con Canadá, México, Chile, China y la Unión Europea. En Europa y Asia Central, la estrategia pasa por reforzar los lazos intrarregionales.

En Norteamérica, las compañías evalúan una reconfiguración de sus cadenas de suministro, reduciendo la dependencia de algunos proveedores críticos.

Estas decisiones tienen efectos concretos en la logística: nuevas rutas comerciales, mayor regionalización de los corredores y presión sobre los operadores para ofrecer soluciones flexibles y resilientes.

El dato central es que,
El dato central es que, frente a un contexto incierto, las compañías están reforzando la planificación logística, diversificando rutas y evaluando alternativas regionales (Imagen: Shutterstock)

Inflación y costos logísticos

La inflación sigue siendo un condicionante clave para el comercio y la logística. De acuerdo con el relevamiento, los precios aumentaron en más del 90% de los países, con impactos especialmente fuertes en América Latina y América del Norte.

Para el sector logístico, esto implica mayores costos en transporte, almacenamiento y distribución. El encarecimiento del combustible, sumado a la volatilidad cambiaria en algunos mercados, obliga a los operadores a revisar tarifas y renegociar contratos con importadores y exportadores. En muchos casos, las empresas deben decidir si trasladan esos costos a los clientes o los absorben para mantener competitividad.

Perspectivas: entre la cautela y el optimismo

A pesar de los desafíos, el informe refleja un optimismo moderado en gran parte de las cámaras encuestadas. Mientras que Oriente Medio y el norte de África proyectan un escenario positivo, América Latina y Asia Oriental muestran mayores signos de pesimismo.

El dato central es que, frente a un contexto incierto, las compañías están reforzando la planificación logística, diversificando rutas y evaluando alternativas regionales. Esto sugiere que la logística seguirá siendo un factor determinante para sostener la competitividad de los países y las empresas en el comercio internacional.

Inteligencia artificial: la gran apuesta pendiente

El relevamiento también incluye un apartado sobre el papel de la Inteligencia Artificial (IA) en los negocios. Si bien el 80% de las cámaras considera que la IA tendrá un impacto positivo, la adopción es todavía desigual. Asia lidera en preparación tecnológica, mientras que América Latina se mantiene rezagada.

Para el ámbito logístico, la IA representa una oportunidad clave: desde la optimización de rutas y la gestión predictiva de inventarios hasta el análisis de riesgos en cadenas globales. Sin embargo, las barreras son claras: falta de talento especializado, escasa preparación de los datos y preocupaciones por la seguridad y privacidad.

Un futuro marcado por la resiliencia logística

El mensaje central del informe es claro: la logística internacional enfrenta un escenario más complejo que nunca, en el que la incertidumbre política y económica pesa más que los tradicionales aranceles.

La capacidad de adaptarse a costos crecientes, diversificar mercados y aprovechar herramientas tecnológicas emergentes será lo que determine la competitividad de empresas y países. En este sentido, la logística se consolida no solo como un engranaje de la economía, sino como un factor estratégico para navegar tiempos de volatilidad y transformación global.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorCadenas de SuministroIncertidumbreMovant-Noticias

Últimas Noticias

Puertos en transformación: lo que la IA puede y no puede hacer

La inteligencia artificial comienza a integrarse en los puertos como motor de eficiencia y seguridad, pero sus límites y riesgos obligan a diseñar marcos de gobernanza claros y responsables

Puertos en transformación: lo que

Un relevamiento especializado precisa cómo la logística latinoamericana se adapta a la disrupción

El informe elaborado por una destacada naviera pone el foco en la diversificación de proveedores, el almacenamiento descentralizado y las rutas dinámicas como pilares de resiliencia

Un relevamiento especializado precisa cómo

Fleteros bajo presión: el desafío oculto de la logística urbana

Gerardo Soto, CEO de una startup de logística urbana, alerta sobre la rotación de choferes, la falta de infraestructura y la necesidad de plataformas que profesionalicen la última milla con previsibilidad

Fleteros bajo presión: el desafío

Río Negro impulsa un polo logístico e industrial en San Antonio Oeste con foco en el GNL

La iniciativa busca integrar logística y producción industrial en la ciudad rionegrina para potenciar el desarrollo de proyectos energéticos y consolidar la salida al mar de la producción neuquina

Río Negro impulsa un polo

La logística de procesos y equipos como base para exportar servicios y crecer en entornos dinámicos

Marcos Razzetti, CEO de una consultora especializada en asesoramiento y marketing, comparte su mirada sobre productividad, organización y la importancia de aplicar mentalidad logística para escalar en la región

La logística de procesos y
ÚLTIMAS NOTICIAS
El gobernador de Salta propuso

El gobernador de Salta propuso la suspensión de planes sociales a extranjeros y que se reasignen a jubilados y personas con discapacidad

Carlos Sadir reclamó que “Jujuy sigue esperando respuestas y recursos que la Nación nunca envió”

ARCA simplificó trámites para las exportaciones aéreas a través de la digitalización

Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 11 de septiembre

San Cristóbal: una motocicleta chocó contra un camión portavehículos y una mujer resultó herida

INFOBAE AMÉRICA
El 75% de los niños

El 75% de los niños de Sudán están sin escolarizar a causa de la guerra

Corea del Sur afirmó que Kim Jong Un prepara el camino para que su hija Ju Ae herede el poder en la dictadura norcoreana

Dick Van Dyke está cerca de cumplir 100 años y un documental revela historias inéditas de su vida

La calidad de la democracia cayó en más de la mitad de los países del mundo y la libertad de prensa está en mínimos históricos

Los maratones de series y libros potencian la memoria y la imaginación

TELESHOW
Furia Scaglione habló de su

Furia Scaglione habló de su salud después del diagnóstico de leucemia que tuvo en Gran Hermano: “Volviendo”

Carolina Amoroso mostró por primera vez a su hijo Vicente: “¡Es un bebotón de 4 kilos!”

La emoción de Mica Viciconte por la primera actuación de Luca en el jardín de infantes: “Orgullo y amor”

Pampita sorprendió con su achura favorita en Los 8 Escalones: “No es de las preferidas pero a mí me encanta”

El problema de salud de Peluca Brusca, expareja de Laurita Fernández: “Pasé por dos intervenciones”