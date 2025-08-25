China dispara la demanda de soja argentina: desafíos logísticos y nueva oportunidad comercial

El incremento de la demanda china fortalece la posición del país en el comercio mundial de granos, pero al mismo tiempo evidencia las limitaciones logísticas que aún persisten (Foto: Shutterstock)

La ausencia de compras de soja estadounidense por parte de China —un hecho inédito en más de una década— reorientó la atención hacia Sudamérica. En este escenario, Argentina y Brasil se consolidan como proveedores estratégicos del gigante asiático, lo que abre nuevas oportunidades comerciales pero también plantea desafíos para la infraestructura logística nacional.

El impacto ya se refleja en los embarques: en julio se exportaron más de 1,3 millones de toneladas de poroto de soja desde Argentina, casi cuatro veces más que en el mismo mes de 2024. Agosto, en tanto, se encamina a convertirse en el segundo mejor mes de la historia para este producto, con 568.000 toneladas ya enviadas y 1,3 millones adicionales programadas para embarcarse, en gran parte con destino a China.

Argentina, pieza clave en el nuevo tablero comercial

China concentra alrededor del 90% de las exportaciones argentinas de poroto de soja, lo que confirma la centralidad del país en este mercado. En lo que va del año, las ventas externas a ese destino superaron los 846 millones de dólares, una cifra que reafirma la importancia del vínculo bilateral.

Este repunte no es un hecho aislado: responde a la estrategia china de reducir su dependencia de la soja estadounidense en el marco de la actual disputa comercial. Para Argentina, se trata de una oportunidad de reforzar su rol en las cadenas globales de suministro, aunque también implica exigencias adicionales en términos de capacidad logística.

Brasil, el socio mayoritario en el abastecimiento

Si bien Argentina se ve beneficiada por este escenario, Brasil continúa siendo el principal proveedor de soja a China. De acuerdo con la Bolsa de Comercio de Rosario, el país vecino concentra un gran porcentaje de las compras chinas de poroto, y en los últimos meses registró volúmenes récord de exportación.

Las terminales brasileñas, especialmente las del puerto de Santos y las ubicadas en el Arco Norte, enfrentan un panorama similar al argentino: largas filas de camiones, limitaciones en infraestructura ferroviaria y creciente presión sobre los corredores viales. Esta situación refleja que, tanto en Argentina como en Brasil, la competitividad dependerá no solo de la producción agrícola, sino de la capacidad de cada país para sostener la logística de exportación.

Puertos y transporte bajo mayor exigencia

La fuerte salida de granos hacia China coincide con una mayor presión sobre los puertos de Rosario y Bahía Blanca, principales nodos de embarque del país. Estos complejos portuarios ya operan cerca de sus máximos históricos, lo que obliga a extremar la coordinación para evitar demoras en la carga.

El transporte terrestre también enfrenta un desafío creciente. Miles de camiones movilizados desde las zonas productoras hacia las terminales portuarias incrementan la congestión en rutas y accesos, elevando los costos logísticos y poniendo en evidencia la necesidad de mejoras estructurales.

Factores que definirán la competitividad

Para sostener este nivel de exportaciones, Argentina deberá avanzar en varios frentes:

Rutas y accesos: la infraestructura vial necesita adaptarse a un flujo cada vez más intenso de camiones.

Capacidad de acopio: silos y plantas de almacenamiento son esenciales para evitar saturación en los picos de embarque.

Eficiencia portuaria: agilizar procesos de carga y descarga permitirá reducir tiempos y costos.

Estas medidas no solo impactan en la competitividad inmediata, sino que también preparan al país para sostener un rol protagónico en el abastecimiento global de soja en el mediano plazo.

Miles de camiones movilizados desde las zonas productoras hacia las terminales portuarias incrementan la congestión en rutas y accesos (Foto: Shutterstock)

Perspectivas

La coyuntura internacional abre una ventana de oportunidad para Argentina. El incremento de la demanda china fortalece la posición del país en el comercio mundial de granos, pero al mismo tiempo evidencia las limitaciones logísticas que aún persisten.

El desafío será transformar este contexto favorable en un proceso sostenible, donde las mejoras en infraestructura y logística acompañen el crecimiento de las exportaciones. De esa manera, la ventaja coyuntural podrá convertirse en un salto estructural para toda la cadena agroindustrial y logística nacional.