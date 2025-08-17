El rol estratégico de la logística en el Día del Niño: garantizar productos y entregas sin demoras

Más allá de las cifras y los indicadores logísticos, la efectividad de la cadena de suministro en esta fecha tiene una repercusión inmediata en la vida cotidiana (Ilustración : Movant Connection)

Cada año, el Día del Niño se convierte en un punto de máxima exigencia para la cadena de suministro. La fecha, que reúne a familias de todo el país, dispara la demanda en diversos rubros: artículos de entretenimiento, tecnología, indumentaria, calzado, libros y productos de uso cotidiano. Aunque muchos asocian este día principalmente con la venta de juguetes, lo cierto es que el impacto se extiende a múltiples sectores y obliga a una planificación logística que empieza mucho antes de la jornada.

Para quienes trabajan en el transporte, el almacenamiento y la distribución, esta no es solo una fecha en el calendario comercial: es el resultado de semanas, e incluso meses, de trabajo coordinado. En este período, cada retraso, error de inventario o falta de previsión puede traducirse en estanterías vacías, ventas perdidas y entregas fuera de plazo.

Planificación que empieza con meses de anticipación

El incremento de la demanda para el Día del Niño no se improvisa. Operadores logísticos, importadores, distribuidores y comercios trabajan con calendarios que, en muchos casos, comienzan entre tres y seis meses antes de la fecha. Esta anticipación es especialmente importante en aquellos productos que dependen de importaciones, como una parte significativa del sector juguetero, algunos dispositivos electrónicos o indumentaria.

En este esquema, la logística internacional tiene un rol central. Asegurar el transporte marítimo o aéreo, coordinar el despacho en aduanas y evitar la congestión en puertos son pasos determinantes para que la mercadería llegue al país en tiempo y forma. Una vez en territorio nacional, comienza la etapa de distribución interna, que también requiere una planificación ajustada para cubrir todo el territorio, desde grandes ciudades hasta localidades más alejadas.

En el plano local, las estrategias se orientan a reforzar la capacidad operativa en depósitos y centros de distribución, ubicar inventarios en zonas estratégicas para acortar plazos de entrega, optimizar rutas de transporte para absorber un mayor volumen de envíos sin incrementar los tiempos y utilizar tecnología de trazabilidad que permita ajustar la operación frente a imprevistos.

E-commerce y última milla bajo presión

En los últimos años, el comercio electrónico ha transformado la logística asociada al Día del Niño. La facilidad para comprar desde el hogar o el teléfono móvil ha multiplicado los pedidos online, que deben entregarse en plazos cada vez más reducidos. En este contexto, la última milla, es decir, el tramo final del recorrido hasta llegar al comprador, se convierte en un punto crítico.

Los operadores que participan en esta etapa incorporan centros de distribución urbanos que acercan el inventario a los consumidores, sistemas de entrega programada que ofrecen mayor previsibilidad y procesos automatizados de preparación de pedidos que reducen los tiempos de empaquetado y despacho.

A este desafío se suma la gestión de devoluciones y cambios, que puede aumentar de manera significativa en las semanas posteriores a la fecha y que exige capacidad de respuesta para procesar los productos de vuelta a inventario o enviarlos nuevamente a un nuevo destinatario.

Sectores más demandados y su dependencia logística

Aunque los juguetes siguen siendo un producto central en esta celebración, otros segmentos muestran un crecimiento sostenido y también requieren una logística precisa. La indumentaria y el calzado infantil suelen registrar picos de ventas impulsados por promociones estacionales. La tecnología, como tablets, auriculares, consolas y accesorios, se ha convertido en una categoría cada vez más presente en los regalos. Incluso los libros, las bicicletas y los productos para actividades al aire libre forman parte de este circuito de consumo.

Todos estos rubros dependen de que la cadena logística funcione sin interrupciones, desde el abastecimiento en depósitos hasta la llegada a góndolas o la entrega final al comprador. Cualquier desajuste puede provocar faltantes en fechas clave, con un impacto directo en la experiencia de compra y en las ventas de los comercios.

Un impacto directo en la vida diaria

Más allá de las cifras y los indicadores logísticos, la efectividad de la cadena de suministro en esta fecha tiene una repercusión inmediata en la vida cotidiana. Un sistema bien planificado permite que las familias encuentren lo que buscan, lo reciban a tiempo y puedan celebrar sin contratiempos.

Esto implica que, detrás de cada regalo entregado o cada compra lista para retirar, hay una estructura compleja que combina transporte, almacenamiento, control de stock, tecnología y coordinación humana. Un engranaje que, si funciona correctamente, pasa desapercibido para el consumidor, pero que es esencial para el éxito de la fecha.