Movant LogComex

Redes de confianza: un recurso estratégico para líderes de empresas logísticas y de comercio exterior

Guadalupe San Martín, CEO de una empresa dedicada a conectar y potenciar empresarios a través del aprendizaje entre pares, reflexiona sobre el rol del networking y la colaboración como herramientas reales de liderazgo

Por Redacción Movant

Guardar
Guadalupe San Martín es CEO
Guadalupe San Martín es CEO de una empresa dedicada a conectar y potenciar empresarios a través del aprendizaje entre pares (Foto: Movant Connection)

En un mundo empresarial complejo, los espacios de networking son indispensables. Pero para sacarles el mayor provecho, Guadalupe considera que “es necesario estar dispuesto a compartir, a mostrarse vulnerable, a recibir devoluciones que a veces pueden incomodar”. Incluso en sectores exigentes como la logística y el comercio exterior, conectarse con otros líderes que enfrentan desafíos similares, así como de otras industrias, puede marcar la diferencia.

¿Existen espacios de intercambio específicos para líderes de logística y comercio exterior?

Sí, formamos una comunidad empresaria donde los líderes se ayudan a tomar mejores decisiones basados en su experiencia. Pero ello no desconoce cada especialidad con sus desafíos y particularidades, y por eso, además de los grupos empresarios, también se generan espacios temáticos donde se pueden compartir novedades, normativas o experiencias específicas del rubro. Existen foros dedicados a comercio exterior, por ejemplo, donde se organizan mesas de ayuda: son eventos que combinan una exposición inicial con preguntas del público, y quienes tienen experiencia en logística o comercio exterior responden desde su recorrido.

Además, en plataformas internas de networking empresarial suelen generarse comunidades por especialidad donde los líderes comparten actualizaciones o inquietudes del rubro. Comex, talento e inteligencia artificial son algunos de los temas más recurrentes.

¿Qué características suelen tener en común los líderes de estos sectores?

Son perfiles muy orientados a procesos, eficiencia y acostumbrados a trabajar con entornos dinámicos. La capacidad de adaptación y la agilidad para responder a los cambios son claves. Algo muy interesante es el intercambio con líderes de otras industrias: cuando alguien con un perfil técnico comparte con alguien más vinculado a lo humano o emocional, el cruce de visiones resulta enriquecedor para ambas partes.

¿Y los vínculos con líderes de otros países también suceden en este tipo de espacios?

Sí, mucho. Sobre todo en Latinoamérica, donde hay un intercambio fluido. Con frecuencia se realizan encuentros virtuales para compartir buenas prácticas, desafíos y conversar entre pares de diferentes países. También se organizan reuniones conjuntas entre grupos, tanto dentro como fuera del país. Hay casos de grupos argentinos que viajaron a Paraguay o Perú para conectarse con otros grupos, y también recibimos visitas de grupos del exterior. Todo esto contribuye a ampliar la mirada y entender cómo se enfrenta el liderazgo en contextos similares pero con matices regionales.

¿Qué condiciones debería tener un líder para sumarse a estos espacios?

No todos los empresarios tienen el perfil para participar. Es necesario tener ganas de crecer, profesionalizarse, de verse a uno mismo con honestidad y de exponerse un poco. Estos espacios implican mostrarse, contar lo que uno está viviendo, abrirse a escuchar opiniones que pueden ser duras pero constructivas. Si no estás dispuesto a pasar por ese pedacito de incomodidad, probablemente no le saques el jugo. Pero si te animás, es muy valioso.

¿Qué rol juega el networking y cómo se potencia?

Es clave. El solo hecho de reunirse entre 12 o 14 líderes de distintas industrias, todos los meses, a compartir desafíos y oportunidades, potencia muchísimo la toma de decisiones. Cada uno trae su caso real y lo somete a la opinión del grupo. Se evita el error, se mejora el plan. Es un aprendizaje colectivo, pero con impacto directo en lo individual. Hay un método de trabajo, una agenda clara y un facilitador con experiencia que conduce la reunión para que no se desvíe y se logren resultados concretos.

¿Y cómo se evita la competencia dentro de estos espacios?

Cada grupo está cuidadosamente conformado para evitar conflictos de interés. No se permiten competidores ni relaciones comerciales directas entre miembros del mismo grupo. Esto permite abrirse, compartir datos, hablar de estrategias a futuro, números, miedos. El objetivo es que puedan contar toda su verdad, porque solo así el grupo puede ayudarlos realmente.

¿Qué particularidades identificás en Argentina para este tipo de propuestas?

Nuestra cultura es muy propicia para el intercambio. Hay algo muy genuino en la forma en que nos ayudamos, que va más allá del negocio. Aunque el foco no está en generar negocios entre miembros, eso termina sucediendo. Hay una predisposición natural a colaborar, a dar una mano, a generar vínculos reales. Incluso muchas veces, luego de compartir experiencias, se generan amistades.

¿Se organizan actividades presenciales o viajes con este fin?

Sí, se vienen realizando experiencias ejecutivas que combinan aprendizaje con conexión humana. Son viajes de una semana con contenido específico vinculado al liderazgo o al negocio, donde también se genera una convivencia muy rica entre los participantes. La idea es seguir proponiendo una experiencia así cada año, con temáticas distintas, pero siempre orientadas al aprendizaje y al fortalecimiento de la red.

"En sectores exigentes como la
"En sectores exigentes como la logística y el comercio exterior, conectarse con otros líderes que enfrentan desafíos similares puede marcar la diferencia", afirma Guadalupe (Foto: Shutterstock)

¿Creés que este tipo de intercambio entre líderes cobra más relevancia en contextos tan dinámicos como el actual?

Totalmente. En estos espacios no se trabaja con casos ficticios, sino con la agenda real de quienes participan. Lo que le está pasando hoy a un empresario, lo trae a la mesa y se discute en tiempo real. Es más vigente que cualquier otro enfoque porque está directamente vinculado a la toma de decisiones de cada día.

¿Suelen aparecer en estos espacios temas como la sustentabilidad o el impacto social?

Cada vez más. Existen grupos especialmente formados por líderes de ONGs, cooperativas y organizaciones sociales que enfrentan desafíos similares a los empresarios, pero desde otro lugar. Además, hay iniciativas que acercan a los empresarios a estas temáticas. Por ejemplo, se promueven acciones de empleabilidad para jóvenes de contextos vulnerables, articulando con fundaciones. El objetivo es que las empresas entiendan que pueden hacer el bien desde su lugar, sin que eso implique transformarse por completo. Con pequeños pasos se puede generar un impacto real.

¿Cómo ves el rol de la mujer en estas iniciativas?

Ha crecido mucho. Cuando comencé en este tipo de espacios, éramos muy pocas mujeres en roles de facilitación o liderazgo. Hoy hay muchas más, tanto coordinando como participando de grupos. Y lo mismo en el equipo que lidero: la mayoría somos mujeres. En los perfiles más jóvenes ya se ve una mayor equidad. Falta camino, pero avanzamos.

¿Cómo te definís como líder?

Siento mi rol como una mezcla de naturalidad y responsabilidad. Me gusta liderar, disfruto de mi trabajo y me siento orgullosa del equipo que armé. Más allá de las encuestas o indicadores, hay algo que se ve y se vive: el compromiso, el buen clima, la idea de que trabajamos por un objetivo común que es más grande que el individual. Para mí, eso vale muchísimo.

Temas Relacionados

LogísticaNetworkingLiderazgoComercio ExteriorMovant-Agentes-De-Impacto

Últimas Noticias

Río Negro se convertirá en un nodo clave para la cadena de abastecimiento global del GNL

Con una inversión que superará los 15.000 millones de dólares, la Patagonia se integra a las rutas marítimas internacionales para abastecer de gas natural licuado a mercados de alto consumo

Río Negro se convertirá en

Sincronizar, prever y ejecutar: desafíos clave en distribución para la industria automotriz

Ariel Molina, responsable de logística y distribución en una empresa de repuestos para la industria automotriz, resalta que anticiparse es vital en entornos dinámicos y exigentes

Sincronizar, prever y ejecutar: desafíos

Por qué aprender a tiempo es tan importante como entregar a tiempo

Nahuel Lema, cofundador de una plataforma de educación en línea, explica cómo la formación continua se vuelve clave para profesionales logísticos que deben combinar herramientas digitales, pensamiento analítico y habilidades humanas

Por qué aprender a tiempo

Los costos en la logística de cargas peligrosas escalan: subieron casi 5% en el mes de julio

Según datos de CATAMP, el sector de cargas peligrosas registró una suba mensual de hasta el 4,86%, consolidando una tendencia interanual con aumentos que rondan el 37%

Los costos en la logística

Gestión de proveedores, logística y triple impacto en la industria de la construcción en seco

Montserrat Dirisio, gerente de compras globales para una compañía de construcción en seco y PVC, detalla los desafíos de coordinar múltiples áreas, garantizar estándares y tomar decisiones en contextos cambiantes

Gestión de proveedores, logística y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un centro de esquí de

Un centro de esquí de la Patagonia cerró casi dos meses antes su temporada invernal por la falta de nieve

Despejado y sin lluvia: qué dice el pronóstico del fin de semana en el AMBA

“No habla con nadie”: revelaron cómo pasa los días en la cárcel el presunto asesino serial de Jujuy

La Justicia de Santa Fe ordenó congelar cuentas millonarias acusadas de estar vinculadas al juego clandestino online

Filicidio en Río Cuarto: la autopsia reveló que el adolescente de 14 años tenía más de diez puñaladas

INFOBAE AMÉRICA
COP30 en Belém: tensión diplomática

COP30 en Belém: tensión diplomática entre los países más pobres y Brasil por los exorbitantes precios de los hoteles

Italia realizó el primer lanzamiento de ayuda humanitaria en Gaza y el Reino Unido anunció que destinará más fondos

Ucrania denunció una nueva ola de ataques rusos durante la madrugada con 47 drones y dos misiles de crucero

El régimen chino utiliza el aumento de su poderío militar para desafiar el orden mundial

Coliseo Romano: la historia menos conocida sobre la desaparición de parte de su estructura a lo largo de los siglos

TELESHOW
El gran regreso de Pablo

El gran regreso de Pablo Alarcón a los escenarios después de su internación: “El dolor está para enseñarnos”

Emily Lucius: “Cuando me cancelaron en el Hotel de los Famosos estuve casi un mes sin dormir y sin comer”

Abel Pintos canta para y con su público, como en el living de casa

Halit Ergenç, el galán de Las mil y una noches y El sultán, con Susana y Marley: “El amor de la gente es lo más valioso”

La razón por la que Nico Vázquez suspendió sus funciones de Rocky: “El dolor se volvió insoportable”