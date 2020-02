En la medida en que la experiencia a la hora de comprar ropa se transforma en una permanente desilusión porque el “no encajo o no entro” en esa prenda específica que me estoy probando se repite, se desarrolla la auto percepción de que hay algo mal en mi, algo diferente de lo que los otros tienen, un cuerpo “mal hecho” que no entra en los parámetros sociales de lo lindo, lo esperable y lo valorado. Y no lo valorado desde afuera pasa a ser lo no valorado desde adentro. La imagen de mi mismo se tiñe de desilusión porque no cubre las expectativas sociales y por ende las propias.