Cómo funciona la lente fotocromático que se adapta a la luz

Los lentes de contacto fotocromáticos se adaptan a la luz solar

Hoy hay una nueva alternativa para aquellas personas que quieren proteger sus ojos de los daños de la radiación solar sin depender del uso de anteojos de sol, las nuevas lentes de contacto fotocromáticas, ACUVUE OASYS con Transitions Light Intelligent Technology, son los primeros lentes de contacto que se adaptan a los cambios de luz ambiental, para brindarle al usuario una mejor calidad visual.”

Entrevistamos al Dr José Arrieta, prestigioso oftalmólogo, reconocido nacional e internacionalmente por estar siempre a la vanguardia en avances tecnológicos para la salud visual, para que nos cuente sobre estas nuevas lentes de contacto fotocromáticas.

-¿Cómo funcionan?

De la misma manera que un anteojo fotocromático, estas lentes de contacto de hidrogel de silicona se activan por exposición a la luz Ultra Violeta (UV), en tan solo 60 segundos, reduciendo el impacto que los rayos UV pueden generar en el ojo. Existen distintos tipos de radiación UV, las más dañinas para el ojo son la radiación UVA y UVB, y estas lentes ofrecen un excelente nivel de bloqueo con un 100% de protección de los rayos UVB y mas de 99% de los UVA.

-¿Se les puede agregar graduación a estas lentes de contacto?

Estas lentes vienen sin aumento cuando el paciente no necesita corrección óptica o también se les puede adicionar la graduación que habitualmente usan en sus lentes de contacto tanto para miopía como hipermétropía. La comodidad y libertad que ofrecen a los pacientes frente a las actividades diarias, son su mayor atractivo, ya que permiten que uno pueda estar jugando al futbol, tomando sol en la playa, o andando en bicicleta, sin sufrir de la sensibilidad a la luz y los daños que esta provoca

-¿Solo sirven cuando nos exponemos a la luz solar?

No, si bien su mayor atractivo está en su aditivo fotocromático, se pueden usar tanto en exteriores como en interiores, con o sin graduación óptica según necesite o no el paciente.

¿Qué tan oscuras son? ¿ Nos cambia el color de los ojos?

Una diferencia fundamental que tienen estas lentes con prototipos anteriores, es que la tonalidad es muy suave y prácticamente no cambian el color de los ojos

-¿Qué pasa cuando nos dejamos de exponer al sol?

La tecnología con la que están fabricadas estas lentes, permite que se adapten a las condiciones de luz ambiental en forma muy rápida, cuando ya no estamos expuestos al sol se aclaran en menos de 90 segundos y si nos exponemos nuevamente al sol se vuelven a oscurecer menos de 60 segundos.

-¿Tengo que tener algún cuidado especial al usarlas?

El uso de lentes de contacto requiere de un período de aprendizaje que debe ser guiado en forma conjunta por el oftalmólogo y el contactólogo, tanto en la colocación como en la higiene y los cuidados que deben tenerse al ocuparlas. Uno de los puntos claves es que la superficie ocular debe ser apta para poder usarlos. El 90% de las intolerancias a lentes de contacto, se deben a que el paciente tiene ojo seco, y no lo sabe o no hizo el tratamiento adecuado para ello, por eso es tan importante la revisión del especialista para poder indicar un lente adecuado para cada paciente. Y si el paciente no tolera las lentes de contacto, en la mayoría de los casos puede comenzar a tolerarlas luego de un tratamiento adecuado.

