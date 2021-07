Mi viaje a Calafate

El primer día conocimos el centro, tiene unas pocas cuadras. Según el último censo, hay 30 mil habitantes. Aunque con la pandemia, muchos se fueron. La crisis hizo insostenible para muchos poder subsistir sin el turismo.

Segundo día, íbamos a conocer El glaciar Perito Moreno. comenzó a Nevar, un espectáculo hermoso. Hasta que se armó una tormenta de nieve. No me acompañó el buen clima, pero me quedé maravillada. Es imponente. Ya pienso volver, ES PARA VOLVER, quiero hacerlo en verano para poder pasar más tiempo en las pasarelas, y tomar mate enfrente al glaciar. Del pueblo de Calafate, está a unos 80 kilómetros . Y depende cómo esté el clima y la ruta podes tardar más o menos en llegar. tardé un montón .

Toco tormenta de nieve ese día y la navegación que teníamos pactada en los glaciares no pudo salir. Además de que viví una situación fea en la ruta, ahora me río. El remise que contratamos se nos quedó en medio de la ruta sin señal. Era un auto que no estaba en condiciones para ese viaje con ese clima. Nosotras al desconocer, nos comimos el garrón. Cuando vi que se le quedaba, y teníamos que parar , ya me di cuenta que algo no andaba bien. El tipo se bajaba a intentar arreglarlo, hacíamos 20 metros y se volvía a parar. Le dije, que llame por radio a otro auto que nos busque y nos decía que no funcionaba. Era mentira para no perderse la changa del viaje y el dinero.

Con mis amigas nos miramos, y dijimos: al primero que pase en la ruta lo paramos. Encima no había señal en nuestro teléfonos. Película de terror. Apenas veo una camioneta que viene, me bajo y empiezo a hacerle señas. El chofer de nuestro auto roto me grita: “No te va a parar nadie y solo vas a pasar frío” . Apenas terminó de decir esto, la camioneta que venía, nos paró. Era un matrimonio más grande, de gente divina, que también iba para el glaciar, y nos llevó. Tenemos un Dios aparte y mucha suerte. Me dijeron que me vieron cara de buena , y confiaron. Porque jamás paran por nadie.

Terminamos pasando un día increíble con ellos e hicimos el tour juntos . Ellos tenían una súper camioneta 4x4 y también costó en algunos tramos subir, imagínense que no es tan sencillo, ni se puede ir con cualquier vehículo. Al que decida ir a este lugar le digo que vaya muy abrigado. Sí o sí hay que ir con ropa de nieve.

Pasé muchísimo frío por no ir con la ropa adecuada. Termine comprándolo guantes que usé de medias porque tenía los pies congelados. Nos moriamos de la risa. Tengo el pie tan pequeño que me entraban. Y un señor en un kiosko me dio bolsas de nylon. Un aprendizaje para la próxima.

El tercer y último día, hicimos la excursión a la Patagonia Profunda, que es en 4x4. Te sumergía dentro de la Patagonia, hay unos paisajes hermosos, un montón de animales, recorres las cuevas donde te cuentan historias sobre la cultura indígena, y a lo último te esperan con una comida súper rica frente al lago argentino.

Súper recomendable.

Ya estoy planeando volver en verano para hacer trekking, y otras cosas más. Es para 5 días fácil.

