- Tené cuidado con la gran oferta de rutinas que se ofrecen libres por las redes sociales ahora. No hagas ejercicios que hacen o recomiendan influencers o celebrities sin guía profesional. Y aún si seguís una rutina de un profesor o entrenador experto, deberás ser tu propio termómetro para dosificar cantidades e intensidades y decidir qué movimientos convienen y cuáles no. Más allá de lo que te indique hacer un profe que respetes mucho, debes escuchar a tu cuerpo y estar atento a las alertas que pueda darte. La otra persona no siente por vos. No te exijas si te duele, descansá el día que te levantás muy cansado, y si algo te genera mucha duda, mejor no lo hagas.