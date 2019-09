230 Fifth es una buena opción para hacer una parada entre tantos kilómetros de caminata que se hacen a diario en la ciudad. Se ubica en 230 5th avenue y abre todo el día para poder almorzar algo rápido con vista a la ciudad. Sus horarios son de lunes a viernes de 2 PM a 2 AM, y sábados y domingos de 10 AM a 2 PM.