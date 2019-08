-¿Qué te motivó para hacer una inversión tan importante en Helena Beach?

-En un año- como fue el 2019- lo que me motivó para llevar a cabo la inversión es que no había un producto en mar del plata como el que tenía pensado con Helena beach para un segmento de edad 22 / 50 años target abc1 / 2 que los clientes que tienen camionetas 4×4 puedan bajar a la arena como es en Cariló y tener su camastro exclusivo para disfrutar del dia de playa con los mejores servicios y gastronomía como lo brindan las playas top de Ibiza y punta del este . El diferencial es que no contamos con carpas. Brindamos un servicio con camastros / sombrillas y reposeras, es lo más parecido a Punta del Este dónde hay mucha arena, vegetación y paisajismo, lo que la hace ser única en su segmento.