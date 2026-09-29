Amílcar Olán abandona la casa de Suiza donde lo hallaron: así era su refugio de lujo

Amílcar Olán, señalado por contratos del Tren Maya y presunto huachicol fiscal, desalojó el penthouse en Lugano donde TV Azteca lo ubicó. (Captura de pantalla/Infobae)

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Amílcar Olán desalojó el penthouse donde vivía escondido en Lugano, Suiza, apenas días después de que el reportero Irving Pineda, de TV Azteca, lo ubicara y confirmara su identidad.

La propiedad, ubicada en Vía Collina d’Oro número 20, ya aparece disponible para renta en la plataforma inmobiliaria homegate.ch, donde el inmueble se ofrece de nuevo por 15,000 francos suizos mensuales, cerca de 320,000 pesos mexicanos al tipo de cambio actual.

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Así ubicaron a Amílcar Olán

Irving Pineda relató en entrevista con Adela Micha que la pista llegó por una llamada anónima a la mesa de información de TV Azteca, después de que el medio ya venía presentando notas sobre el empresario. “Dije: bueno, pues me parece relevante, hay que tomar la maleta y vámonos a ver qué pasa”, contó el reportero sobre su decisión de viajar a Suiza.

Hijos de Rubén Rocha Moya y Amílcar Olán. (Columna Carlos Loret de Mola)

Desde su llegada, Pineda dio seguimiento a la vivienda con un dron y un lente especial desde una terraza cercana, con visibilidad entre las 12:00 y las 21:00 horas. Notó que las cortinas de la casa se abrían “casi al mediodía”, cuando el resto del vecindario lo hacía entre las 7:00 y las 8:00 de la mañana, y que la familia evitaba encender las luces hasta lo más tarde posible por la noche.

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El primer indicio de que se trataba de Olán llegó por el buzón de correspondencia. “Allá no se llama Amílcar, allá se llama Jorge Olán”, explicó el reportero. El encuentro directo ocurrió hasta el séptimo día de seguimiento, cuando Olán salió a recoger a uno de sus hijos en la escuela cercana a la vivienda.

De acuerdo con Pineda, el edificio donde se refugiaba Olán forma parte de un complejo de varias unidades, pero “ninguna de esas casas está habitada” más que la ocupada por el empresario y su familia, en el tercer piso, con alberca privada y comedor panorámico en la terraza. Pese a esas amenidades, el reportero documentó que Olán “no sale ni al comedor, no sale ni a la alberca”.

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(Captura de pantalla/plataforma homegate.ch)

La única persona que salía del inmueble era una empleada doméstica, y únicamente para tirar la basura cada tercer día. Según el relato, Olán vivía con su esposa y sus dos hijos; la familia comía junta al mediodía, pero después cada integrante se aislaba en distintas áreas de la casa. “Él siempre se la pasa literalmente en su sillón, o se la pasa en su comedor escribiendo en el celular y en su computadora a veces”, describió el reportero.

Pineda añadió que notó a Olán con “cara de desesperado”, yendo de la cocina al sillón durante los días de observación, y afirmó haber percibido signos de un aparente consumo de estupefacientes.

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Cuando finalmente logró abordarlo en la banca donde el empresario solía hablar por teléfono a escondidas, Pineda se presentó y le pidió 30 segundos para hablar sobre los escándalos que lo señalan. “Él de inmediato se shockea, se queda en shock”, relató el reportero, quien describió la reacción de Olán como agresiva pese a que, según su versión, se dirigió a él con respeto. “Voy a llamar a la policía”, respondió el empresario, de acuerdo con el testimonio del periodista, antes de intentar arrebatar el equipo de grabación al camarógrafo que lo acompañaba.

(Captura de pantalla/plataforma homegate.ch)

Pineda también señaló cambios físicos en Olán respecto a fotografías previas difundidas por Carlos Loret de Mola en Latinus: barba, bigote y lo que interpretó como un procedimiento estético menor para rejuvenecer el rostro.

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Así es la propiedad donde vivía Amílcar Olán, según el anuncio de renta

El penthouse que ocupaba Amílcar Olán en Lugano se anuncia en la plataforma homegate.ch bajo el nombre “Furnished Penthouse next to TASIS” (“Penthouse amueblado junto a TASIS”), con disponibilidad inmediata y una renta de 15,000 francos suizos mensuales.

La ficha técnica describe una unidad de 5.5 habitaciones y 200 metros cuadrados de superficie habitable, ubicada en el tercer piso de un edificio de nueva construcción, terminado en 2025 y con una remodelación registrada en 2026.

(Captura de pantalla/plataforma homegate.ch)

El inmueble cuenta con tres baños completos, cocina moderna equipada y lavandería privada. Entre las amenidades listadas en el anuncio se incluyen alberca privada, dos terrazas panorámicas, lugar de estacionamiento, garaje y elevador, todos incluidos en la renta.

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La publicación también detalla que la unidad admite mascotas, cuenta con acceso para sillas de ruedas, conexión de televisión por cable, lavavajillas y lavadora, y se encuentra en lo que describe como un “vecindario tranquilo” y “apto para familias”.

La descripción del anuncio califica la propiedad como un departamento “extraordinario”, con “muebles lujosos y nuevos”, y subraya su cercanía con la escuela estadounidense como uno de sus principales atractivos: “a unos pasos de la American School”.

(Captura de pantalla/plataforma homegate.ch)

Las fotografías del inmueble muestran el edificio de fachada roja de tres niveles, una terraza con piso de losa y barandal de cristal frente al lago, una sala con muebles en tonos café y naranja con ventanales corredizos hacia el exterior, y una alberca con borde infinito y vista hacia las montañas y el Lago de Lugano.

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De acuerdo con la información de ubicación del anuncio, el domicilio se encuentra a 31 minutos de la estación de tren más cercana, Cappella-Agnuzzo. A 11 minutos a pie se ubica la Farmacia Collina d’Oro, y a la misma distancia, el Centro Scolastico di Collina d’Oro, la escuela pública de la zona. El supermercado más próximo, una tienda migrolino, está a 29 minutos caminando, mientras que la parada de transporte público más cercana, Bigogno, se encuentra a 10 minutos a pie.

(Captura de pantalla/plataforma homegate.ch)

Quién es Amílcar Olán

Jorge Amílcar Olán Aparicio es originario de Tabasco y estudió Ciencias Políticas en la UNAM. Se casó con Brenda Cepeda Gracia en julio de 2015 en Villahermosa, boda a la que asistió Andy López Beltrán, entonces hijo del dirigente de Morena. Años después, ya con Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia, Olán comenzó a obtener licitaciones con administraciones morenistas.

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En un audio difundido por Latinus, el propio empresario afirmó haber obtenido utilidades por 250 millones de pesos en seis meses únicamente por el negocio del balasto para el Tren Maya. Su empresa Romedic ganó contratos por más de 490 millones de pesos entre 2020 y 2022 para el suministro de medicamentos a los gobiernos de Quintana Roo, encabezado por Mara Lezama, y de Tabasco, bajo Adán Augusto López, pagados con recursos del extinto Insabi.

En 2023, el gobierno de Quintana Roo otorgó a Romedic un contrato adicional por 295 millones de pesos, documento que posteriormente fue retirado de la Plataforma Nacional de Transparencia, de acuerdo con la revista Proceso. Investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentaron además que Olán compró un terreno de 180 hectáreas en Dos Bocas por apenas un millón de pesos, seis días después de iniciado el gobierno de López Obrador, y otro predio de mil metros cuadrados vinculado a un contratista de Pemex por 1.5 millones de pesos.

Amílcar Olán, empresario que ha ganado contratos para el Tren Maya. (Cuartoscuro/LatinUs)

Entre las propiedades atribuidas al empresario en México se encuentran dos departamentos en Puerto Cancún, adquiridos en 2023 por un monto conjunto superior a 31 millones de pesos. También aparece como copropietario de un predio en Sócrates 211, en Polanco, donde se construía un edificio de departamentos clausurado en junio de 2026 por levantar un quinto piso sin autorización. Entre los copropietarios de ese terreno figura Baux Inmobiliario, empresa vinculada con Víctor Hugo Rosales Angulo, exfuncionario de Hacienda investigado en 2015 por su presunta relación con el fraude de Oceanografía.

El nombre de Olán también surgió tras el descarrilamiento de un vagón del Tren Maya en marzo de 2024. Se difundió un audio en el que el empresario conversa con Pedro Salazar Beltrán, identificado como primo de los hijos de López Obrador, sobre las acusaciones de corrupción en la obra y la posibilidad de un siniestro. “Ya cuando se descarrile el tren ya va a ser otro pedo”, dice Salazar Beltrán en la grabación, mientras Olán responde entre risas.

Audios divulgados por Latinus refieren además que Olán habría pedido a su hermano Luis Alberto asociarse con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación dedicada a la extorsión y al robo de combustible, presuntamente ligada a “La Barredora”, grupo criminal encabezado por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la gestión de Adán Augusto López como gobernador.

Tras las revelaciones periodísticas, Olán presentó una demanda de amparo contra intervenciones telefónicas y localización geográfica en tiempo real, de las que aseguró haber sido víctima. La FGR ha negado en días recientes que exista una orden de aprehensión en su contra o una investigación abierta contra Andy López Beltrán, su amigo.

Consultada sobre el caso, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la FGR debe investigar a Olán únicamente si existen pruebas que lo vinculen con un delito. “No porque lo diga TV Azteca, sino porque hay pruebas que en efecto lo vinculen con un delito”, declaró.