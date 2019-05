Durante el documental, Bill sería grabado comprando un ticket de lotería en la misma tienda que lo había hecho antes para simular el suceso. Al momento en que Bill raspa el ticket, reacciona viendo detenidamente el boleto, observa directamente a la cámara y dice: "Acabo de ganar 250.000. No estoy bromeando. Acabo de ganar 250.000. Por favor no me graben… No creo que esto esté sucediendo. Creo que me va a dar otro ataque al corazón. ¡Oh Dios!". Y así es como la vida recompensaría a Bill las dos veces que había estado al borde de la muerte, con un par de boletos de lotería ganadores, demostrando así que la suerte acompaña fielmente a este hombre.