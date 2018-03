Los hombres y las mujeres practican lo que se conoce como un "matrimonio ambulante", un término elegante para lo que son esencialmente furtivas conexiones nocturnas con los amantes, conocidos como "axia". Un sombrero de hombre es colgado de la manija de la puerta de los cuartos de una mujer como una señal a otros hombres para no entrar. Estos van desde una sola noche hasta encuentros regulares que se profundizan en asociaciones exclusivas y de por vida, y pueden o no terminar en el embarazo. No obstante, las parejas nunca viven juntas, y nadie dice "yo acepto".