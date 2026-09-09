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Rafa Márquez visita a jugadores de las Chivas antes de anunciar lista para duelo ante Colombia

El entrenador estuvo en Verde Valle antes de retomar el itinerario del Tri

Marquéz estuvo en Verde Valle. @Chivas
Marquéz estuvo en Verde Valle. @Chivas
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La nueva etapa de la Selección Mexicana comienza a tomar forma y Rafael Márquez ya trabaja en los primeros detalles de su proyecto rumbo al Mundial de 2030.

Antes de dar a conocer su primera convocatoria, el entrenador realizó una visita a las instalaciones de Chivas para conocer de cerca al plantel rojiblanco y mantener contacto con el cuerpo técnico, directiva y futbolistas que podrían aparecer en sus planes.

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Así fue la visita Verde Valle para observar a los jugadores de Chivas

Rafael Márquez acudió este miércoles a Verde Valle como parte del recorrido que comenzó un día antes en las instalaciones del Atlas.

El estratega del Tri busca establecer comunicación directa con los clubes de la Liga MX antes de definir a los jugadores que serán considerados para sus primeros compromisos al frente del combinado nacional.

Durante su visita al Guadalajara, Márquez observó el entrenamiento del equipo y sostuvo una conversación con Gabriel Milito, actual entrenador de Chivas.

También tuvo contacto con integrantes de la directiva rojiblanca, entre ellos Alejandro Manzo y Javier Mier, además de dialogar con algunos futbolistas.

@Chivas

El recorrido también permitió al técnico mexicano revisar de primera mano a varios elementos que han destacado durante el Apertura 2026.

Entre los nombres que aparecen en el radar se encuentran los jóvenes Hugo Camberos y Santiago Sandoval, quienes han tenido participación importante con el conjunto tapatío y podrían convertirse en alternativas para el nuevo proceso.

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A ellos se suman jugadores como Diego Campillo, quien también ha mostrado argumentos para ser considerados.

La visita, sin embargo, no representa una confirmación de convocatorias, sino parte del trabajo de observación que Márquez realiza antes de presentar su primera lista.

El interés por los futbolistas de Chivas también responde a la intención de darle seguimiento a una generación que puede tener protagonismo en el camino hacia 2030.

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