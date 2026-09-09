México

Memo Ochoa le juega broma al influencer IShowSpeed en el Apple Event 2026

El exportero mexicano coincidió con Speed, el famoso influencer estadounidense lo llamó “GOAT” en el evento de Apple donde se presentó el iPhone 18 Pro Max

Memo Ochoa le juega broma al influencer IShowSpeed en el Apple Event 2026
Memo Ochoa le juega broma al influencer IShowSpeed en el Apple Event 2026
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Guillermo Ochoa, portero mexicano recientemente retirado, coincidió con el streamer estadounidense IShowSpeed en el Apple Event 2026, donde el ex guardameta de la Selección Mexicana fue uno de los invitados al evento en el que la marca presentó sus actualizaciones y nuevos dispositivos.

En dicho intercambio, Memo Ochoa le jugó una broma al influencer, al invitarle de su bebida sin decirle qué era, se trataba de un fuerte café concentrado que tomó por sorpresa a Speed y el exfutbolista le dijo que tenía tequila. Esta interacción se hizo viral en redes sociales.

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IShowSpeed tuvo una fuerte presencia en el Mundial del 2026 y se ha pronunciado fanático del futbol, por lo que reconoció de inmediato al exportero del América, mientras que Ochoa le pidió un video para sus hijos, quienes son fans del streamer.

La broma de Memo Ochoa a IShowSpeed en el Apple Event 2026

Saludo de Guillermo Ochoa con IShowSpeed en el Apple Event 2026 (Captura de pantalla)
Saludo de Guillermo Ochoa con IShowSpeed en el Apple Event 2026 (Captura de pantalla)

En el video del momento que quedó captado en el canal oficial del streamer en YouTube, Speed aceptó el “café” que le ofreció Guillermo Ochoa y reaccionó de inmediato por lo fuerte de la bebida. “¿Qué le pusiste a eso?”, preguntó, a lo que Ochoa respondió: “Tequila”.

La conversación siguió con Speed insistiendo en lo intenso del trago. “Nunca antes había probado un café tan fuerte”, dijo el streamer mientras Ochoa remató: “Espresso de verdad… sin azúcar, sin nada”.

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La interacción en el Apple Event 2026 que se volvió viral

La escena comenzó con Speed reconociendo a Memo Ochoa en el evento y pidiéndole una foto. “Ochoa, hermano mío, hermano mío. El GOAT, el GOAT”, se escuchó decir al influencer durante el intercambio, y aseguró que era un gran admirador del portero.

El ex guardameta también aprovechó el encuentro para pedirle un video al creador de contenido, con un motivo específico: sus hijos. “Mis hijos… admiradores tuyos”, dijo Ochoa en el mismo clip.

El exfutbolista Guillermo Ochoa y el streamer IShowSpeed se encuentran en el Apple Event 2026. Ochoa ofrece una bebida en una taza pequeña a Speed, quien reacciona con una expresión facial de sorpresa. El portero mexicano pide al influencer un video de saludo para sus hijos.

En el diálogo, Guillermo Ochoa mencionó los nombres de sus hijos: Luciana, Guillermo y Carla. Speed intentó repetirlos y mandarles un saludo en español, sin embargo, se equivocó varias veces y soltó frases de agradecimiento antes de despedirse.

Memo Ochoa filtró el iPhone 18 Pro Max antes de su presentación

Guillermo Ochoa subió una historia a Instagram desde las instalaciones de Apple Park. En la imagen aparecía sentado junto a otros invitados, con un teléfono de acabado rojo oscuro y funda rosa visible sobre la mesa.

El color del dispositivo alimentó las sospechas porque coincidía con una fotografía filtrada previamente en redes sociales de uno de los tonos del nuevo iPhone. El exjugador de la Selección Mexicana no negó ni confirmó si se trató de un descuido, y tampoco bajó el video pese a las especulaciones.

(@yosoy8a / Instagram)
(@yosoy8a / Instagram)

Ochoa también compartió fotografías conviviendo con John Ternus, nuevo director ejecutivo de Apple, además de imágenes con los nuevos productos de la compañía durante y después de la presentación oficial, entre ellas una con el iPhone Duo, el primer plegable de la marca.

Aunque varios usuarios acusaron al exportero de haber filtrado los modelos, las fotografías donde se le ve con el iPhone 18 Pro Max y el iPhone Duo fueron publicadas después del lanzamiento oficial, no antes. Esto reduce la evidencia de una filtración real por parte del exguardameta.

La ubicación agregada por Ochoa en su publicación, Apple Park Cupertino, sede principal de la compañía, aumentó la atención sobre la imagen entre los seguidores del futbolista y los aficionados a la tecnología.

(@yosoy8a / Instagram)
(@yosoy8a / Instagram)

Apple confirma el iPhone 18 Pro Max en color borgoña y con el procesador A20 Pro

El tono que más atención generó antes del evento fue el llamado “Dark Cherry”, un rojo oscuro cercano al borgoña que se convirtió en una de las principales novedades estéticas de esta generación. Ese acabado coincide con el color del teléfono que apareció en la historia de Ochoa.

Los nuevos modelos Pro incorporan el procesador A20 Pro, además de mejoras en el apartado fotográfico. El sistema de cámaras traseras mantiene tres sensores, aunque el módulo fotográfico presenta cambios de dimensiones para dar espacio a los nuevos componentes.

Uno de los cambios principales está en la parte trasera del equipo, que ahora tiene un acabado más uniforme al desaparecer el contraste entre el cuerpo del teléfono y el módulo de cámaras. El equipo conserva una estructura de aluminio unibody.

Infografía con imágenes del iPhone 18 Pro, texto de especificaciones, gráficos de batería, chip A20 Pro y cámara, con el logotipo de Infobae.
Una infografía de Infobae detalla las especificaciones del iPhone 18 Pro y Pro Max, que incluyen el chip A20 Pro y una autonomía de hasta 45 horas de reproducción de video según Apple. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max son ligeramente más gruesos y pesados que la generación anterior, principalmente por la incorporación de una batería de mayor capacidad y las modificaciones en el sistema de cámaras.

Entre las filtraciones de última hora previas al evento, Applesfera señaló cambios en la app nativa de Cámara del sistema operativo, vinculados a un nuevo sensor de apertura variable, que apuntan a una experiencia orientada a un uso más profesional del equipo.

La preventa del iPhone 18 Pro y Pro Max inicia este sábado 12 de septiembre, mientras que la disponibilidad en tiendas físicas comienza el viernes 18 de septiembre en más de 65 países y regiones, entre ellos México.

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