Atlas busca cerrar el fichaje de Elías Montiel, la promesa de Pachuca que soñaba con Europa

Atlas estaría pujando por el jugador. REUTERS/Ibraheem Al Omari

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El mercado de fichajes de la Liga MX entra en su etapa definitiva y el Atlas pretende concretar una incorporación que podría modificar su mediocampo.

El conjunto rojinegro puso sobre la mesa una propuesta por uno de los jóvenes mexicanos que más ha crecido en los últimos años con Pachuca, aunque la operación todavía depende de una decisión que puede cambiar los planes del futbolista.

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Atlas presenta una oferta por Elías Montiel y Pachuca analiza la operación previo al cierre del mercado de fichajes

La intención del Atlas dejó de ser únicamente un interés y se convirtió en una negociación formal.

Según información de Cesar Luis Merlo, la directiva tapatía presentó una oferta económica a Pachuca por Elías Montiel, movimiento que es visto favorablemente por la institución hidalguense debido al valor financiero que representaría concretar la transferencia.

De acuerdo con la información publicada este miércoles, las conversaciones entre ambas partes continúan abiertas y existe disposición para avanzar.

Elías Montiel ganó el balón de bronce en la Copa Intercontinental 2024 (X@Tuzos)

Sin embargo, todavía falta el elemento más importante: el visto bueno del propio futbolista.

La operación no puede darse por cerrada mientras Montiel no defina si está dispuesto a cambiar de club dentro del futbol mexicano.

El interés rojinegro responde también a una necesidad concreta. El mediocampista puede desempeñarse como pivote o mediocentro, participar en la recuperación y colaborar durante la construcción desde la zona central.

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Esa versatilidad explica por qué su perfil resulta atractivo para el proyecto del Atlas, particularmente cuando el equipo busca resolver sus últimos movimientos antes del cierre del registro.

El futbolista de 20 años ha construido buena parte de su trayectoria en las fuerzas básicas de Pachuca y llegó al primer equipo en 2023. Desde entonces acumuló experiencia hasta convertirse en una pieza habitual.

Su producción también refleja ese crecimiento: registra 100 partidos, 7 mil 480 minutos, siete goles y 10 asistencias con los Tuzos. En el Apertura 2026, además, ha iniciado los siete encuentros en los que participó y consiguió una anotación.

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Montiel ha estado en las inferiores de la selección. Jonnathan Oyarzun/Photosport

Elías Montiel tenía como objetivo llegar a Europa

La situación adquiere mayor relevancia porque el futuro inmediato de Elías Montiel no estaba pensado necesariamente dentro de la Liga MX. El mediocampista tenía proyectado buscar una oportunidad en el futbol europeo durante las siguientes ventanas de transferencias, por lo que la propuesta del Atlas representa una alternativa diferente a la ruta que originalmente contemplaba para continuar su carrera.

El jugador surgió de una de las academias más reconocidas de México y ha tenido un proceso progresivo con Pachuca. Su crecimiento no solamente se ha reflejado en la cantidad de minutos recibidos, sino también en su capacidad para ocupar distintas funciones en el centro del campo. En ese sentido, todavía conserva un margen importante para desarrollar su carrera y convertirse en una opción recurrente para la selección mexicana.

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Su perfil ya había llamado la atención fuera de México. En 2024 tuvo una actuación destacada durante la Copa Intercontinental, competencia en la que recibió el Balón de Bronce, reconocimiento que compartió con un torneo en el que Pachuca enfrentó a algunos de los clubes más importantes del mundo.

Montiel tenía proyección a Europa. REUTERS/Ibraheem Al Omari

La dirigencia rojinegra trabaja contra el tiempo, pues el cierre del mercado se acerca y todavía mantiene otros frentes abiertos. Kevin Zenón también figura entre sus negociaciones, mientras que la opción de Denzell García perdió fuerza después de que Juárez frenara esa posibilidad por motivos deportivos.

Por ahora, Pachuca y Atlas tienen abierta la puerta para alcanzar un acuerdo, pero el desenlace estará condicionado por la postura de Elías Montiel. La promesa hidalguense deberá valorar si este cambio representa el siguiente paso en su desarrollo o si conviene mantener la mira puesta en el sueño de jugar en Europa.

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