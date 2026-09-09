García Harfuch anuncia captura de Alexis “N”, presunto operador criminal vinculado al homicidio de Carlos Manzo

Alexis "N" detenido en Jalisco. Crédito: Gabinete de Seguridad

Guardar

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la tarde de este miércoles 9 de septiembre la captura de Alexis “N”, señalado como operador regional de un grupo delictivo con presencia en Uruapan, Michoacán, el cual estaría vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La detención se realizó en Zapopan, Jalisco, como parte de las investigaciones por el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

Según datos oficiales, la aprehensión fue resultado de un trabajo conjunto entre la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, con base en una orden de aprehensión emitida por un juez. Harfuch agradeció además en su mensaje la colaboración de las autoridades de Jalisco y del gobernador Pablo Lemus para concretar la captura.

PUBLICIDAD

El alcalde de Uruapan fue asesinado durante un acto público el pasado 1 de noviembre de 2025. Crédito: Redes Sociales

Con esta detención suman 32 personas vinculadas al homicidio bajo resguardo de las autoridades. La aprehensión número 31 en la misma investigación fue la de Ramón Álvarez Ayala, alias “El R1”, considerado hasta el momento el detenido de mayor jerarquía dentro de la estructura criminal señalada por el crimen.

Alexis “N” asumió el control de una célula criminal tras la detención de “El Licenciado”

Según la información revelada por Harfuch, Alexis “N” asumió funciones dentro de una estructura criminal con sede en Uruapan, Michoacán, después de la detención de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como uno de los autores intelectuales del homicidio de Manzo.

Jorge Armando “N”, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenido el 18 de noviembre de 2025 en la zona centro de Morelia, en un operativo coordinado entre la SSPC, la Defensa, la Semar, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía de Michoacán. Desde entonces permanece recluido en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde espera juicio oral tras el fracaso de negociaciones para un acuerdo abreviado con la Fiscalía.

PUBLICIDAD

El licenciado, detenido por su implicación en el asesinato de Carlos Manzo. Crédito: Agencias de gobierno

Jorge Armando “N” fue vinculado a proceso con un plazo de tres meses para la investigación complementaria, término que ya venció. La Fiscalía sostiene que la carpeta está consolidada y en condiciones de sostenerse en juicio, sin que el proceso dependa de la aprehensión de otros implicados.

Las autoridades lo señalan como presunto líder del CJNG en la región, y como el enlace directo entre la célula que ejecutó el crimen y Ramón Álvarez Ayala, alias “El R1”, jefe regional del CJNG en Michoacán y Jalisco detenido el pasado 30 de julio de 2026.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó en diciembre de 2025 que Jorge Armando “N” también habría operado para el CJNG en Guanajuato.

Jorge Armando “N” habría operado como coordinador de los hombres que llevaron a cabo el crimen contra el alcalde de Uruapan el pasado 1 de noviembre de 2025. Desde un grupo de mensajería cifrada habría emitido órdenes de vigilancia, rutas y movimientos del alcalde, e instruido a los ejecutores a disparar sin importar si Manzo estaba acompañado de su familia. Tras el atentado, habría presionado a los integrantes de la célula para que borraran mensajes y se dispersaran.

PUBLICIDAD

Para dificultar su localización, Jorge Armando “N” cambiaba de chip telefónico con frecuencia. El rastreo de los celulares de sus cómplices fue lo que permitió ubicarlo en Morelia. El propio implicado denunció ante autoridades judiciales haber sido víctima de tortura durante su detención y negó pertenecer al CJNG, versión que la Fiscalía rechazó al sostener que fue sorprendido en flagrancia con droga y un arma de fuego, y que intentó sobornar a los elementos que lo interceptaron.

“El R1” fue el detenido número 31 en el caso Manzo

Ramón Álvarez Ayala, alias “El R1”, fue vinculado a proceso el 7 de agosto por el homicidio calificado de Carlos Manzo, tras haber sido detenido el 30 de julio en Jalisco. Ese arresto representó, en su momento, el detenido número 31 dentro de las investigaciones del caso, y hasta el momento es considerado el de mayor jerarquía dentro de la estructura criminal señalada por el crimen.

PUBLICIDAD

Un juez de control con sede en Michoacán impuso a “El R1” prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Las autoridades lo señalan como quien ordenó y financió el crimen, respaldado por análisis forenses de equipos telefónicos, transferencias bancarias, declaraciones ministeriales e intervenciones de comunicaciones privadas autorizadas por un juez.

Omar García Harfuch habla sobre la detención del R1. (Presidencia)

Ramón Álvarez Ayala es identificado como jefe de la célula del CJNG conocida como “Los R’s”, con operaciones en Michoacán y Jalisco. Cabe señalar que no es la misma célula criminal identificada como ejecutora del crimen, esa sería la comandada antes por “El Licenciado” y después bajo el control del hoy detenido Alexis “N”, organización a la cual no se le conoce con algún nombre concreto.

PUBLICIDAD

Traslado del R1 por autoridades mexicanas. Foto: FGR

Por hechos distintos al homicidio de Carlos Manzo, la Fiscalía General de la República también obtuvo la vinculación a proceso de “El R1″ junto con Jesús Salvador Vela Salazar por portación de arma de fuego, posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión con fines de comercio de metanfetamina y cocaína, tras lo encontrado el 30 de julio en el municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco.

Información en desarrollo...