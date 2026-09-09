Gala Montes exhibe a los que no trabajan en La Casa de los Famosos México y revela a sus favoritos

Gala Montes deja la competencia tras dos días en el reality (ig/galamontes)

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Gala Montes salió de La Casa de los Famosos México 2026 apenas 48 horas después de haber ingresado y, horas más tarde, disparó contra sus excompañeros en X. En un tuit acompañado de una foto de Memo Schultz, escribió: “Ya se fue Gala Montes y se volvieron a quedar los muebles de la casa otra vez”, y remató con: “Sáquenlos, nomás andan cobrando, de a gratis”.

La actriz aprovechó la publicación para enlistar a sus favoritos dentro del reality: Karina, Masad, Brianda y Yahir. El mensaje llegó tras una salida que la producción del programa presentó como decisión voluntaria, pero que generó versiones distintas sobre lo ocurrido dentro de la casa.

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La producción confirma la salida, pero no detalla los motivos

Gala Montes habla sobre su abrupta salida de La Casa de los Famosos, revelan que agredió a personal del staff

Montes ingresó la noche del domingo 6 de septiembre como decimonovena habitante, tras la eliminación de Flor Vigna. Su llegada se dio el mismo día en que Yanet García fue expulsada por sus compañeros al considerarla “un mueble” dentro de la competencia, un antecedente que resuena en el propio tuit de Gala.

Dos días después, el martes 8 de septiembre, el reality anunció a través de sus redes oficiales que la actriz “decidió voluntariamente salir de La Casa de los Famosos México” y le deseó éxito en sus próximos proyectos. Su baja representa la cuarta salida no dada por votación del público en la edición.

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Una versión distinta apunta a una agresión al personal de producción

La cuenta de Instagram Chamonic revela que Gala Montes agredió a personal de La Casa de los Famosos México

La cuenta de espectáculos Chamonic difundió en Instagram una versión que contradice el comunicado oficial. Según ese relato, Montes llegó “muy descontrolada” a una llamada de Zoom para la prueba de presupuesto y pidió salir del programa, algo que la producción no permitió en un primer momento.

“Me dicen que Gala cuando fue al Zoom estaba muy descontrolada y se quería salir, pero no podían dejarla ir, estaba mal. Me dicen que agredió a uno de producción y del staff, fue cuando le llamaron a su gente para que fuera por ella”, relató la cuenta. Chamonic concluyó: “No salió por su voluntad, la sacaron porque agredió a uno de producción”.

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La salida se formalizó cuando “La Jefa” convocó a los habitantes a la sala mientras Montes se negaba a bajar. “Quiero darles la tranquilidad, Gala está bien, pero tomó la decisión de abandonar la competencia”, anunció la voz del reality.

Gala responde con un mensaje breve desde Instagram

Gala Montes previo a abandonar La Casa de los Famosos México. (YouTube)

Horas después, la actriz rompió el silencio con una historia grabada acostada, con las luces apagadas. “Ya estoy bien, estoy descansando un ratito, estaba muy cansada porque saben que estaba entrenando ahí con Yahir, mañana o en estos días les cuento más. Pero estoy bien, les mando besos”, dijo, sin ofrecer detalles concretos sobre el episodio.

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El precedente con Adrián Marcelo marcó su paso por el reality

Adrián Marcelo y Gala Montes fueron los protagonistas de su temporada. (ViX)

La salida de este 2026 no es el primer episodio polémico de Montes en el formato. En la segunda temporada, transmitida en 2024, protagonizó un enfrentamiento con Adrián Marcelo después de que el conductor cuestionara públicamente su diagnóstico de depresión y sugiriera que “entra y sale del estado de ánimo como un botón”.

Montes lo calificó de “narcisista, misógino y machista”. El conflicto escaló cuando Marcelo dijo “una mujer menos para maltratar” tras la eliminación de la concursante Gomita, frase que provocó el retiro de al menos ocho marcas patrocinadoras, entre ellas Unilever, Nestlé, Nutrioli y Domino’s.

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Marcelo abandonó el reality de forma abrupta la madrugada del 4 de septiembre de 2024. En 2026 reveló en su podcast Hermanos de leche que mantiene contacto ocasional con Montes por WhatsApp, aunque la actriz no ha confirmado esa comunicación.

El distanciamiento con su madre sigue sin resolverse

Crista Montes se preocupa por el bienestar de la actriz y considera que la producción la estaba exhibiendo en La Casa de los Famosos México 2026

Paralelamente, Montes arrastra un conflicto público con su madre, Crista Montes, quien fue su mánager durante 18 años. En 2025, Crista concedió una entrevista a Marcelo en la que acusó a su hija de haberla agredido físicamente tras una discusión por dinero, versión que la actriz desmintió y calificó como un intento de “monetizar el conflicto”.

En junio de 2026, Montes reconoció que perdona a su madre pero mantiene la distancia por decisión propia: “Una cosa no está peleada con la otra, que yo diga cosas de mi mamá no quiere decir que no la quiera”. Crista, por su parte, afirmó que no perdonará a sus hijas “ni aunque se lo pidiera”.

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Gala Montes acusa a su hermana Beba de consumir drogas

Gala Montes y Beba Montes - (Instagram)

El distanciamiento con su hermana Beba Montes se profundizó durante 2026, luego de que un viaje familiar a Asia terminara en un rompimiento de comunicación. Gala aseguró en una transmisión que llevaba meses sin poder ver ni hablar con su sobrina Alabama, y acusó a Beba de restringir el contacto.

El pleito escaló en agosto, cuando Gala respondió a señalamientos sobre un presunto consumo de sustancias con la frase “yo me puedo meter lo que yo quiera” y publicó en redes: “B siempre ha sido una NepoHermana, siempre tuvo todo y por primera vez está sola”. También acusó a su hermana de “extorsionar” a su expareja con el tema de la pensión de Alabama.

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Beba optó por el silencio público. “A veces uno no tiene la conciencia de lo que pueden repercutir sus palabras, entonces yo la verdad elijo guardar silencio por respeto a mi familia y a mi hija”, declaró ante la insistencia de la prensa. Hasta la fecha, ninguna de las publicaciones más recientes de Gala ha recibido respuesta directa de su hermana.

Su papá, Juan Fernández, dice que daría la vida por ella

Gala Montes y su papá se reconciliaron brevemente (Fotos: fb e Ig de Gala Montes)

Este martes 9 de septiembre, horas antes de la salida de Gala del reality, su padre, Juan Fernández, fue abordado por una reportera de la revista TVNotas cuando salía de su casa en motocicleta. Al inicio evitó pronunciarse: “Prefiero no hablar del tema, prefiero no hacer ninguna declaración. Sé lo que tengo que hacer como... con mi papel”.

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Ante la insistencia sobre su preocupación por la actriz, en medio de los rumores de consumo de sustancias y problemas de salud mental, Fernández respondió: “Es mi hija, la amo con toda mi alma y daría la vida por ella sin pensarlo”. Agregó una comparación con su propia juventud: “Yo también fui latoso de adolescente, muy latoso”.

Fernández confirmó que mantiene cercanía con su hija, aunque no detalló el estado actual de la relación entre ambos. Gala ha hablado públicamente de la separación de sus padres y ha señalado que su padre la abandonó cuando ella era muy pequeña.