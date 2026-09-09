Línea 12 del Metro CDMX confirma cierre parcial: fechas, cómo operará y horarios

Línea 12 del Metro CDMX confirma cierre parcial ( Cuartoscuro)

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El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) confirmó el cierre de un tramo de la Línea 12, habrá suspensión del servicio en algunas estaciones para la realización de trabajos de mantenimiento. A través de sus canales oficiales informaron las fechas, horarios y cómo operará la línea dorada durante los trabajos.

La suspensión parcial permitirá sustituir el aparato de vía 13-23, ubicado entre las estaciones Periférico Oriente y Calle 11, como parte de las acciones preventivas y correctivas en las instalaciones fijas de la Línea 12. Los trabajos comenzarán desde las primeras horas del sábado 12 de septiembre y concluirán durante la jornada del miércoles 16, periodo en el que se requerirá mantener libre la vía para el paso de vehículos ferroviarios especiales que trasladarán materiales desde los talleres de Tláhuac hasta la zona de intervención.

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Y es que, en medio de los rumores que surgieron en redes sociales ante las obras de mantenimiento a realizarse, el STC Metro confirmó los trabajos a realizar, así como las afectaciones que tendrán los usuarios.

Del 12 al 16 de septiembre, la Línea 12 del Metro CDMX funcionará únicamente entre Mixcoac - San Andrés Tomatlán ( Foto: Cuartoscuro)

Cuándo cierra la Línea 12 del Metro CDMX

Del 12 al 16 de septiembre, la Línea 12 del Metro CDMX funcionará únicamente entre Mixcoac - San Andrés Tomatlán, en ambos sentidos. Durante ese periodo, el tramo comprendido entre Tláhuac y Lomas Estrella permanecerá sin servicio de trenes y las estaciones estarán cerradas. La operación completa, de Tláhuac a Mixcoac, se reanudará el jueves 17 de septiembre, a las 05:00 horas.

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Las estaciones que cerrarán son:

Tláhuac

Tlaltenco

Zapotitlán

Nopalera

Olivos

Tezonco

Periférico Oriente

Calle 11

Lomas Estrella

¿Por qué cerrarán la Línea 12 del Metro CDMX?

De acuerdo con lo que explicó el STC Metro, se realizarán trabajos en el aparato de vía que permite cambiar la trayectoria de los trenes y redirigirlos hacia Mixcoac o Tláhuac, en particular cuando se establecen servicios provisionales.

Los especialistas en instalaciones fijas del Metro identificaron que el equipo llegó al término de su vida útil después de un uso intensivo como punto de retorno de los convoyes durante la rehabilitación de la Línea 12.

La sustitución contempla el cambio de 140 durmientes de madera por nuevas piezas de concreto, el suministro de 300 metros cúbicos de balasto, la rectificación de 600 metros lineales del trazo y perfil de la vía, así como la verificación del funcionamiento de los aparatos de dilatación y de la geometría de la vía. El mantenimiento preventivo y correctivo busca mantener niveles óptimos de funcionalidad en el tramo comprendido entre Periférico Oriente y San Andrés Tomatlán.

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