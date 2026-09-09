Nicola Porcella se molesta y niega amistad con Masad tras cena romántica con Brianda Deyanara

El influencer Nicola Porcella reaccionó a la cena de Masad Altamimi y Brianda Deyanara junto a Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México 2026

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Nicola Porcella reaccionó en el programa Hoy a la cena romántica de Masad Altamimi y Brianda Deyanara en La Casa de los Famosos México 2026, en una dinámica propuesta por la producción en la que participó Wendy Guevara con su sección de Resulta y Resalta.

El nombre del influencer peruano volvió a surgir debido a la supuesta relación que tuvo con Deyanara y amistad con Masad, sin embargo, Porcella se mostró molestó y negó rotundamente ambas cuestiones: no tuvo relación con Brianda, ni es amigo del influencer árabe.

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Nicola dijo estar cansado de tener que aclarar eso en cada momento, y pidió que lo dejaran de meter en esa historia que se está contando en el reality de Televisa, ya que él está enfocado en otras cosas y dejó atrás su participación en La Casa de los Famosos, en donde estuvo hace 3 años en la primera temporada.

Nicola Porcella aclara la polémica de Masad Altamimi y Brianda Deyanara en La Casa de los Famosos 2026 (Redes Sociales)

Porcella afirmó que no se sintió aludido por lo que se comentó al aire y exigió que “dieran nombres” en lugar de insinuaciones, porque, según dijo, mucha gente interpretó que se referían a él.

La negativa de Nicola Porcella sobre Brianda Deyanara

Nicola Porcella sostuvo que no tuvo “nada formal” con Deyanara y descartó que hubiera existido una relación. “Yo no tuve nada con Brianda, nada formal con Brianda que yo diga: ‘Sí, salí con…’. No”, dijo Porcella en Hoy.

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También precisó cómo la conoció y acotó el vínculo a encuentros esporádicos. “A Brianda la conocí, pues salimos un par de veces a comer, como es normal”, señaló el actor peruano.

El conductor peruano Nicola Porcella reconoció que se sintió incómodo al enviarle un video de cumpleaños a Brianda Deyanara. (Facebook Nicola Porcella)

Ante un comentario en el set sobre si hubo algo más, lo negó de forma directa. “Nada”, respondió de manera contundente.

La relación con Masad Altamimi y el antecedente en La Casa de los Famosos

El conductor explicó que la versión sobre su supuesta amistad con Masad Altamimi se construyó a partir de interacciones en redes sociales, pero negó que existiera un vínculo cercano. “Yo con Masad hacía batallas de TikTok. Eso no me hace ser mejor amigo de alguien”, dijo Nicola Porcella en el segmento.

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El influencer peruano agregó que coincidió con el árabe en contadas ocasiones y lo colocó en el terreno de los conocidos. “Lo vi una vez en un restaurante y en otro. Sí somos conocidos, pero no soy amigo”, aclaró de manera contundente.

Durante el matutino Hoy, el conductor aseguró que Brianda Deyanara es la participante más guapa del reality. Captura de pantalla (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mismo intercambio, Nicola Porcella pidió que lo dejaran fuera de la narrativa del reality de Televisa y recordó que su participación en La Casa de los Famosos ocurrió hace tres años, en la primera temporada. “Ya mi historia se contó, yo estuve hace tres años en la casa, yo ya estoy en otro, en otro momento de mi vida”, dijo Porcella en Hoy, agregando que no quiere estar involucrado en la historia de Masad y Brianda en la temporada actual.

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¿Quién es la pareja de Nicola Porcella?

Nicola Porcella se encuentra soltero. El conductor peruano ha sido vinculado sentimentalmente con la influencer Brianda Deyanara, pero en distintas entrevistas ha negado que exista una relación formal entre ambos.

En marzo y junio de este año trascendieron rumores sobre un posible romance, luego de que fueran captados juntos en salidas grupales y eventos. En esas ocasiones, Porcella señaló que la estaba “conociendo” y la describió como “una chica muy linda”, sin confirmar noviazgo.

Nicola Porcella y la mexicana Brianda Deyanara. IG

Sin embargo, en agosto, durante la controversia con Masad Altamimi en La Casa de los Famosos México 2026, Porcella fue tajante al aclarar su situación:

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“Con Brianda de verdad no tengo nada, no he tenido nada [...] Tampoco voy a tener”, declaró en el programa Hoy.

El conductor peruano también aclaró que su vínculo con Brianda es de amistad, y que conoce a la influencer desde hace más de cinco años.