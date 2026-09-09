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Pumas y Tigres resuelven diferencias por Memote Martínez: cuánto pagó el equipo de Vucetich por el delantero

El delantero mundialista se perfila para competir en la Sultana del Norte en este Apertura 2026

( REUTERS/Eloisa Sanchez)
( REUTERS/Eloisa Sanchez)
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A pocos días de que se cumpla la fecha de registros en la Liga MX, Tigres cerró negociaciones con Pumas para hacerse de los servicios de Guillermo Memote Martínez para el Apertura 2026. Fue hasta la tarde de este miércoles 9 de septiembre que se concretó la venta, pues previamente el club Universidad Nacional se negaba a darle salida a su delantero.

Y es que, luego de que Víctor Manuel Vucetich ventiló en conferencia de prensa que el conjunto del Pedregal “no lo quería soltar”, se filtró el reporte que las negociaciones llegaron a buen puerto y Pumas aceptó una oferta económica suficiente para vender al Memote.

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A falta del anuncio oficial, Memo Martínez hará maletas para viajar lo más pronto posible a Nuevo León y presentarse en su nuevo club para la firma de contrato, así como para la realización de las pruebas médicas.

¿Cuánto pagó Tigres por la compra de Memote Martínez?

De acuerdo con distintos reportes, Pumas y Tigres acordaron una cantidad cercana a los USD 2.5 millones. A pesar de que los auriazules se negaron y rechazaron la primera oferta, el propio jugador habría manifestado intensiones de salir de la institución, por lo que vieron viable la venta antes de que Martínez quedara como agente libre, según reportó César Luis Merlo.

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