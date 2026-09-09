México Deportes

Álvaro Fidalgo dedica emotivo mensaje al Club América y la afición mexicana tras la remontada del Real Betis en Champions

El mexicano ingresó por Isco para controlar el juego y celebró el triunfo 3-2 sobre el Lille tras 21 años de ausencia en la competencia

Tras imponerse en Francia, el “Maguito” destacó el peso de su etapa en la Liga MX con las Águilas y aseguró que sin ese recorrido no hubiera vivido este ansiado debut. (Instagram/ @alvarofidalgo)
Tras imponerse en Francia, el “Maguito” destacó el peso de su etapa en la Liga MX con las Águilas y aseguró que sin ese recorrido no hubiera vivido este ansiado debut. (Instagram/ @alvarofidalgo)
Guardar

El debut de Álvaro Fidalgo en la UEFA Champions League con el Real Betis fue mucho más que un partido: se convirtió en un momento de conexión emocional con México y el Club América, lugares que marcaron su carrera.

La victoria 3-2 ante Lille, tras 21 años de ausencia del Betis en el torneo, fue el escenario perfecto para que el “Maguito” expresara gratitud y reafirmara su identidad compartida.

PUBLICIDAD

El Real Betis venció 3-2 al Lille en Francia y regresó a la Champions League tras 21 años de ausencia. (X/ @RealBetis)
El Real Betis venció 3-2 al Lille en Francia y regresó a la Champions League tras 21 años de ausencia. (X/ @RealBetis)

La noche en Francia tuvo un doble valor. Por un lado, el triunfo histórico de los verdiblancos; por otro, las palabras de Álvaro, que recordaron a la afición mexicana que su paso por la Liga MX fue determinante para llegar a este escenario.

Con frases contundentes, el mediocampista dejó claro que “sin ellos, sin todo lo que hice en estos años, hoy no estaría aquí”.

El regreso histórico a la Champions y el estreno del Maguito

El debut de Fidalgo fue descrito por él mismo en entrevista con Natalia Ortega de Fox Sports como “mucho más de lo que soñó algún día”.

Entró al minuto 60 por Isco, después de la expulsión de Ethan Mbappé, y su rol fue asegurar la posesión y aprovechar la ventaja numérica: “Hicimos nuestro debut en Champions, creo, si no me equivoco, en veinte, veintiún años. Y venir aquí, ganar, remontar el partido, creo que habla muy bien de lo que es este equipo”, expresó con orgullo.

PUBLICIDAD

Fidalgo entró al minuto 60 por Isco tras la expulsión de Ethan Mbappé y asumió el plan de asegurar la posesión con un jugador más. EFE/José Manuel Vidal
Fidalgo entró al minuto 60 por Isco tras la expulsión de Ethan Mbappé y asumió el plan de asegurar la posesión con un jugador más. EFE/José Manuel Vidal

El mediocampista explicó que al entrar debía enfocarse en “posesiones largas porque teníamos un jugador más, intentar atacar los espacios”, mostrando la claridad táctica con la que asumió su papel.

El propio Manuel Pellegrini respaldó su proceso, aclarando que lo había protegido al inicio de temporada por precaución médica tras el Mundial 2026, pero reafirmó que Fidalgo es parte de la rotación y cuenta con su confianza.

Gratitud a México y al América

Más allá del resultado, Álvaro envió un mensaje cargado de orgullo y agradecimiento: “Gracias a todos los mexicanos que están siempre conmigo, pendientes, apoyando a muerte. Sin ellos, sin todo lo que hice en estos años, hoy no estaría aquí. Así que tengo muchísimas cosas que agradecerles a ellos, al Club América, a todos”.

Así demostró que no olvida de dónde viene y que su vínculo con México se mantiene intacto. Reconoció que su etapa en el América fue fundamental para crecer como futbolista y que la afición mexicana lo acompañó en cada paso, incluso en su breve participación en el Mundial 2026.

Mundial 2026 - Rep Checa - México
Fidalgo agradeció a la afición mexicana y al Club América, asegurando: “Sin ellos, hoy no estaría aquí”. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

Por otro lado, el legado del “Maguito” sigue vivo en Coapa. El fichaje de Carlos Álvarez estuvo influenciado por sus consejos, y el dorsal ‘8’ que dejó Álvaro ahora es heredado por el nuevo refuerzo, reforzando la continuidad simbólica de su paso por el club.

Presente en el Betis y futuro inmediato de Fidalgo

Los rumores sobre un regreso inmediato al América fueron desmentidos por él mismo y por Pellegrini.

Fidalgo se definió como “jugador de club”, feliz de que el Betis y su entrenador quisieran que siguiera. “Muy feliz de poder estar aquí. Si el equipo quiere que siga, estaré a muerte. Si no, nunca pongo problemas”.

También dejó abierta la puerta a un regreso futuro: “Yo creo que sí, en algún momento sí. Si algún día vuelvo a México, está claro dónde”.

El mediocampista afirma que su paso por la Liga MX fue determinante para llegar a la UEFA Champions League con el Betis. REUTERS/Sarah Meyssonnier
El mediocampista afirma que su paso por la Liga MX fue determinante para llegar a la UEFA Champions League con el Betis. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Sin embargo, subrayó que su prioridad está en Europa: “Ahora me toca pelear, me toca seguir creciendo. Volví a Europa para seguir creciendo como jugador, para vivir noches y momentos como la de hoy”.

El calendario inmediato de los verdiblancos lo enfrentará a rivales de élite como Porto, Arsenal y Bayern, lo que representa una oportunidad para que Fidalgo se consolide en el máximo nivel.

Al mismo tiempo, su mensaje mantiene viva la esperanza de la afición azulcrema de verlo regresar algún día, pero con la certeza de que hoy su batalla está en Europa.

Temas Relacionados

Álvaro FidalgoReal BetisChampions LeagueClub AméricaSelección Mexicanamexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cáncer de colon: el primer síntoma al que nadie le presta atención pero es clave para detectar la enfermedad a tiempo

Aunque estas manifestaciones no siempre responden a un cáncer, si duran más de tres semanas se debe acudir al médico

Cáncer de colon: el primer síntoma al que nadie le presta atención pero es clave para detectar la enfermedad a tiempo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de septiembre: La Fiscalía General de la República localizó un túnel con acceso a dos tomas clandestinas de combustible durante un cateo en Nuevo León

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de septiembre: La Fiscalía General de la República localizó un túnel con acceso a dos tomas clandestinas de combustible durante un cateo en Nuevo León

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 8 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 8 de septiembre

Quién es Felipe Cabrera Sarabia, alias “El Inge”, integrante del Cártel de Sinaloa que salió de prisión en EEUU

El exlugarteniente de “El Chapo” y “El Mayo” fue sentenciado en 2023 a 19 años por tráfico de cocaína y heroína; ahora permanece bajo custodia migratoria en un centro de California

Quién es Felipe Cabrera Sarabia, alias “El Inge”, integrante del Cártel de Sinaloa que salió de prisión en EEUU

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

El movimiento sísmico pasó a las 19:28 horas, a una distancia de 5 km de San Marcos y tuvo una profundidad de 9.3 km

Se registra sismo de 4.0 de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de septiembre: La Fiscalía General de la República localizó un túnel con acceso a dos tomas clandestinas de combustible durante un cateo en Nuevo León

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de septiembre: La Fiscalía General de la República localizó un túnel con acceso a dos tomas clandestinas de combustible durante un cateo en Nuevo León

Quién es Felipe Cabrera Sarabia, alias “El Inge”, integrante del Cártel de Sinaloa que salió de prisión en EEUU

Aseguran más de 70 kilos de cocaína ocultos en el doble fondo de un camión de tunas en la Aduana de Tijuana

De la guerra entre CJNG y el Cártel de Sinaloa a la caza de agentes: Tecate vive su escalada de violencia más intensa en 2026

Golpe a las finanzas de Los Mezcales en Colima: caen dos de sus operadores logísticos y administradores de recursos

ENTRETENIMIENTO

Quién es el padre de Gala Montes: la historia detrás de su ausencia en la vida de la actriz

Quién es el padre de Gala Montes: la historia detrás de su ausencia en la vida de la actriz

Gala Montes habla sobre su abrupta salida de La Casa de los Famosos, revelan que agredió a personal del staff

Cuántos millones de pesos habría perdido Gala Montes por abandonar repentinamente La Casa de los Famosos México 2026

Las señales de alerta que dio Gala Montes antes de entrar al reality de la Casa de los Famosos

Los memes y burlas que desató el fugaz paso de Gala Montes por La Casa de los Famosos 2026

DEPORTES

Quién es la esposa de Edson Álvarez, figura del futbol mexicano señalado por un presunto secuestro

Quién es la esposa de Edson Álvarez, figura del futbol mexicano señalado por un presunto secuestro

Tigres aceleraría negociaciones por Memote Martínez previo al cierre de mercado de fichajes de la Liga MX

Scarlett Camberos narra cómo se enteró de su nominación al Balón de Oro: “Sigo en Shock”

Las rutas más rápidas de transporte público para llegar al Cruz Azul vs América y no pagar estacionamiento

Hormiga González se compara con Messi tras firmar doblete con el Olympiacos: “Mi trabajo es meterla”