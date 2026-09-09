Vucetich revela que el Memote Martínez manifestó su deseo de jugar en Tigres, pero la directiva de Pumas “no lo quiere soltar”

Víctor Manuel Vucetich adelantó que los felinos apuntan a un movimiento para tapar la urgencia de gol en el Apertura 2026, por lo cual buscaron al mexicano y al urugauyo Emiliano Gómez. (Especial)

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En plena semana del Clásico Regio 143, Víctor Manuel Vucetich ofreció una conferencia de prensa en San Nicolás de los Garza, donde habló tanto del partido contra Rayados como de los fichajes que se perciben en Tigres UANL.

El estratega dejó frases que marcaron la jornada, especialmente sobre el futuro de Guillermo “Memote” Martínez, delantero de Pumas y seleccionado mexicano en el Mundial 2026.

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Vucetich informó que, tras aparecer en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana, Guillermo Martínez ya dio el "sí" para llegar a Tigres, pero Pumas no lo quiere soltar. REUTERS/Pedro Nunes

Entre fichajes avanzados, opciones caídas y la presión del clásico, el “Rey Midas” dibujó el mapa de un Tigres que busca reinventarse tras la salida de varias de sus figuras históricas.

La intención de Memote y la negativa de Pumas

La figura de Guillermo Martínez se convirtió en el centro de atención. Vuce reveló que el delantero ya expresó su deseo de llegar a Tigres, pero la decisión final no depende de él.

El estratega declaró: “Sí he hablado con él, y definitivamente que el obstáculo está siendo la gente de Pumas, que no lo quiere soltar. El jugador quería venir para acá”.

El técnico explicó que varias opciones de delanteros para Tigres se caen porque no cumplen con el nivel inmediato que el club necesita. (REUTERS/Juan Carlos Ulate)

Con esas palabras, dejó claro que la voluntad del futbolista estaba alineada con la de Tigres, pero la directiva universitaria bloqueó la salida y, además, le ofreció una renovación de contrato que vence a finales de 2026.

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La situación expone un contraste evidente: mientras el jugador busca un nuevo reto tras su participación mundialista, la institución no está dispuesta a despegarse de una de sus cartas más fuertes.

Emiliano Gómez, la carta segura de Tigres

La conferencia también sirvió para confirmar que el fichaje de Emiliano Gómez, delantero uruguayo procedente del Puebla, está prácticamente cerrado. Vucetich aseguró: “Lo de Emiliano es más avanzado, más factible que lo de Memo”.

Gómez se convirtió en el refuerzo inmediato que los de la U necesitan para cubrir la urgencia ofensiva. Junto a Ricardo Monreal, ofrece variantes como ‘9’ o por banda, lo que da flexibilidad táctica al equipo.

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Vucetich asegura que el fichaje de Emiliano Gómez, delantero uruguayo procedente del Puebla, está más avanzado y casi cerrado. (Foto: Denis Poroy-Imagn Images)

La situación es clara: Tigres busca llenar de inmediato el hueco dejado por figuras de la talla de André-Pierre Gignac y Ángel Correa, cuya ausencia dejó vulnerable el ataque. Vucetich destacó que ambos perfiles pueden adaptarse rápidamente, algo vital en un Apertura 2026 ya en marcha.

Así, Tigres asegura al menos un refuerzo ofensivo, aunque se queda sin el delantero mexicano que buscaba para equilibrar su plantilla.

El Clásico Regio y la nueva filosofía de fichajes

El ambiente del Clásico Regio 143, que se disputaría el 12 de septiembre en el Estadio BBVA, también fue tema central. El Rey Midas mostró entusiasmo por volver al Gigante de Acero, ahora con los felinos, y dijo: “Los sentimientos siempre son de alegría… algunos apoyarán, otros abuchearán, es lo común en 38 años de carrera”.

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Consciente de su pasado con Rayados, aceptó que podía recibir tanto aplausos como críticas negativas, pero dejó claro que su compromiso actual es en la Sultana del Norte.

El Clásico Regio 143 se disputa el 12 de septiembre en el Estadio BBVA, donde Vucetich anticipa aplausos y abucheos por su pasado con Rayados. REUTERS/Tomás Bravo

Respecto a la política de fichajes, fue contundente: Tigres busca jugadores que rindan “a la voz de ya”, evitando compras de pánico y perfiles que requieran semanas de adaptación. Reconoció que varias opciones de delanteros se cayeron porque no cumplían con el nivel inmediato que el club necesita.

El mensaje fue claro: Tigres no improvisará, pero tampoco esperará demasiado. La exigencia es máxima y el tiempo, mínimo.

En este sentido, el experimentado técnico aprovechó el espacio para blindar a su equipo antes del Clásico Regio, reafirmar la nueva filosofía de fichajes y dejar claro que, aunque el jugador quiera venir, la última palabra siempre la tendrán las directivas de los clubes.

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