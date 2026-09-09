Emiliano Aguilar marca su distancia y niega ser responsable de lo que vive Gala Montes

El cantante afirma querer ayudar a la actriz tras abandonar LCDLFM

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Tras la inesperada y voluntaria salida de Gala Montes con tan sólo dos días de participación en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, hoy miércoles 9 de septiembre, Emiliano Aguilar soltó un contundente mensaje para quienes lo acusan del estado actual de la actriz y cantante.

“Bien firme contigo Gala Montes. A la ve*** toda la gente ignorante que no sabe ni qué p*** y juzgan por pen***”, arremetió el cantante de rap y música urbana en la introducción de su video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

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“Este video va para todas las personas que están diciendo que Gala Montes está así por mi culpa”, advirtió José Emiliano Aguilar. “Mira, les voy a decir algo: Gala Montes es una mujer increíble, es una mujer que tiene un chingo de talento, es una mujer que se la rifa machín y está pasando por cosas ahorita, como yo también paso por cosas y como todos ustedes pasan por cosas”, señaló.

“Pero ahí están juzgando detrás de su pin*** televisión sin saber ni qué rollo está pasando con la vida de uno. La neta, Gala (Montes) es una buena persona, es una buena persona y se me hace una ma*** que me estén echando la culpa a mí”, estalló Emiliano Aguilar.

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Gala Montes previo a abandonar La Casa de los Famosos México. (YouTube)

“Yo la quiero ayudar, yo lo único que quiero es ayudarla. Así que chi*** a su madre, la neta, se pasan, la neta, diciendo que desde que se juntó conmigo está así. Nada, están mal. La neta no, a mí sí me importa, a mí sí me importa Gala y yo quiero que esté bien”, afirmó el hijo mayor de Pepe Aguilar.

Antes del cierre de su filmación, Emiliano Treviño sentenció que Gala Montes fue expuesta en los medios de comunicación por volver a participar en La Casa de los Famosos México, únicamente para “sacar rating” del programa que se transmite por la señal de Televisa y en Vix, las 24 horas de los siete días de la semana.

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“Se me hace una ma*** que la expusieron ahí en los medios, la neta, así nomás, nomás para sacar rating, como siempre lo hacen los buitres, la neta”, manifestó el mexico-estadounidense.

“No es justo que me estén diciendo todo esto a mí. Yo estoy ahí para ayudarla, yo siempre estaré ahí para ayudarla. Me vale lo que piensen ustedes, la neta, a chi*** a su madre”, reclamó José Emiliano Aguilar Treviño por las versiones que le atribuyen responsabilidad en lo ocurrido con Gala Montes.

¿Qué relación tiene Gala Montes con Emiliano Aguilar?

¿Emiliano Aguilar y Gala Montes estrenan romance? Polémicas fotos desatan furor en redes (Foto: Instagram)

La conexión entre la actriz, Gala Montes, con el rapero Emiliano Aguilar surge desde hace tiempo. Los dos mantienen una estrecha amistad y en ocasiones han generado rumores de un posible romance al estar juntos en viajes y en las redes sociales.

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Su vínculo cercano retomó la conversación tras la abrupta retirada de la cantante mexicana del programa La Casa de los Famosos México.

Según reportes, Emiliano Treviño habría acompañado a Gala Montes junto con Anna Porter tras abandonar el reality de Televisa. A partir de ahí, internautas comenzaron a señalar al hijo de Pepe Aguilar y atribuirle una posible influencia en la situación de la actriz mexicana.

Gala Montes reaparece tras su salida de LCDLFM

Gala Montes comparte historia y asegura que está bien tras salir de La Casa de los Famosos México.

Horas después de su salida en La Casa de los Famosos México, la cantante, Gala Montes, subió en su cuenta oficial de Instagram un video con las luces apagadas y estando en cama para dejar un breve comentario, después de ser recibida por los participantes del reality show el domingo último.

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“Ya estoy bien, estoy descansado un ratito, estaba muy cansada porque saben que estaba entrenando ahí con Yahir, mañana o en estos días les cuento más. Pero estoy bien, les mando besos”, dijo la actriz de 26 años para dejar tranquilos a sus más de cuatro millones y medio de seguidores.