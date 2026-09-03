Sebastián Cáceres dedica emotivo mensaje al América y recuerda sus mejores momentos en México

Cáceres cierra un ciclo de casi siete años repleto de logros con América, desde la catorce hasta el tricampeonato con André Jardine, agradeciendo a la afición por el respaldo para asumir el reto con el Celta de Vigo. (Instagram/ @seba4caceres)

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El adiós de Sebastián Cáceres al Club América marcó el cierre de toda una historia que lo transformó como futbolista y como persona.

El defensor uruguayo, ya con rumbo al Celta de Vigo, dejó un mensaje cargado de gratitud y memoria, donde repasó los momentos que marcaron su paso por México con las Águilas.

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La final contra Monterrey en Concachampions 2021 marcó un antes y un después para Cáceres. REUTERS/Daniel Becerril

Durante casi siete años, Cáceres vivió una montaña rusa de emociones: errores dolorosos, títulos históricos y un vínculo personal con la afición que lo acompañó en cada etapa. Su despedida se convirtió así en un relato de perseverancia y pertenencia.

Recuerdos de las glorias azulcremas

La etapa de Sebastián con América estuvo marcada por conquistas que definieron una era.

El zaguero no sólo levantó trofeos, también vivió momentos que se convirtieron en símbolos azulcremas: “Probablemente cuando ganamos la catorce… fue un desahogo para varios que lo venían luchando. En mi caso, que venía de varias malas, eso me llenó de alegría”, recordó con emoción.

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El tricampeonato con André Jardine consolidó a Sebastián Cáceres como referente del Club América. REUTERS/Daniel Becerril

El tricampeonato bajo el mando de André Jardine lo consolidó como pieza clave en la defensa, mientras que su reconocimiento a compañeros como Miguel Layún reflejó la importancia de la constancia: “Me acuerdo de Miguel, que no podía jugar un partido sin que lo silbaran y termina siendo de los jugadores más importantes de la historia”.

Momentos difíciles y aprendizaje con las Águilas

No todo fueron victorias. Cáceres también enfrentó episodios que lo marcaron y que, según sus propias palabras, fueron determinantes para crecer: “La final contra Monterrey… para mí fue un antes y un después. Me hizo mejorar en todos los aspectos”, confesó al recordar la derrota en Concachampions 2021.

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El zaguero uruguayo sostiene que el América le abrió muchas puertas, desde jugar un Mundial hasta su oportunidad de llegar a Europa y LaLiga. REUTERS/Eloisa Sanchez

Las críticas y las fracturas físicas también fueron parte de su historia: “Estoy todo cortado, está la nariz torcida, las fracturas… porque el amor que le tenía, que le tengo al club es genuino”.

Esa entrega total lo convirtió en un referente defensivo para la afición, capaz de transformar la adversidad en aprendizaje y liderazgo en la zaga.

América como una familia

Más allá de los títulos y las críticas, Cáceres subrayó que América fue un espacio medular en su vida. “Sentí que encontré un lugar, una familia acá y eso no es fácil”, afirmó con nostalgia. Su gratitud hacia la afición fue clara: “Sin ellos no somos nada al final.”

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En sus últimas palabras, reconoció que el club fue el trampolín hacia sus mayores sueños: “Sin dudas todo lo que me dio este club me abrió las puertas a muchas cosas, entre ellas cumplir el sueño de haber jugado un Mundial… y ahora también esta oportunidad de llegar a Europa es porque estuve acá“.

La despedida se selló con un mensaje que resumió su vínculo emocional con la institución: “Por esto y muchas cosas más, Club América, eternamente gracias”.

Cáceres se despide de la institución azulcrema con un mensaje cargado de emotividad y agradecimiento por todos los buenos momentos vividos en México. (Instagram/ @seba4caceres)

En este sentido, América fue el club que lo vio equivocarse, levantarse y triunfar. Ahora, con rumbo a LaLiga, se lleva no sólo títulos e inolvidables experiencias, sino la certeza de que en México encontró una familia que siempre llevará consigo.

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