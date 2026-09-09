Cuánto podría bajar el precio del iPhone 17 pro ante la llegada del iPhone 18 pro al mercado de México

El iphone 17 podría bajar de precio en los próximos meses., REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo

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Apple presentó este 9 de septiembre el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max durante el Apple Event 2026, con precios que arrancan en 29,999 pesos y 31,999 pesos, respectivamente.

La llegada de la nueva generación de teléfonos inteligentes de Apple al mercado mexicano podría provocar una reducción en el costo del iPhone 17 Pro. El modelo de la gama alta previa experimentará ajustes comerciales en distribuidores autorizados a partir del noveno mes del año.

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El precio de lista original del dispositivo con capacidad de 256 GB se fijó en 28,499 pesos durante su lanzamiento inicial en México. La salida de un nuevo buque insignia impulsa movimientos de inventario en cadenas departamentales.

Las proyecciones del sector señalan que las tiendas minoristas aplicarán reducciones de entre 10% y 20% sobre el valor inicial del teléfono. Esto situará su costo entre los 22,000 y los 25,000 pesos en comercios autorizados.

En el mercado secundario y de equipos reacondicionados, los ajustes resultan más marcados. Las plataformas especializadas prevén disminuciones que pueden alcanzar hasta 35% del precio original durante los seis meses posteriores al anuncio oficial.

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El iPhone 17 Pro salió de la tienda oficial de Apple en septiembre

El iphone 17 pro se va de Apple. REUTERS/Maxim Shemetov

Apple mantiene una estrategia comercial constante al presentar una nueva línea de telefonía móvil. La empresa retira automáticamente los modelos Pro de la generación anterior de su catálogo en línea y de sus sucursales físicas.

Esta retirada de los aparadores oficiales busca concentrar la atención de los consumidores en las novedades tecnológicas de la versión más reciente. Las unidades del modelo previo permanecen disponibles únicamente mediante canales de distribuidores terceros.

El chip A20 de dos nanómetros y la llegada del primer iPhone plegable de la historia de Apple marcaron el Apple Event 2026, celebrado este miércoles 9 de septiembre en Cupertino, California.

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La compañía presentó la familia iPhone 18 con un doble foco: la renovación de sus modelos Pro y el debut del iPhone Duo, su primer dispositivo con pantalla flexible. Ambas líneas comparten el mismo procesador y una integración más profunda de Apple Intelligence, aunque apuntan a usos y públicos distintos.

El iPhone 18 Pro arranca en 29.999 pesos en México y sale a la venta el 18 de septiembre

Los nuevos iPhone de Apple llegarán en cuatro colores, siendo el borgoña el color diferente para este año. (Apple)

El iPhone 18 Pro, con pantalla de 6.3 pulgadas, tendrá un precio inicial de 29.999 pesos en México. El iPhone 18 Pro Max, con pantalla de 6.9 pulgadas, comenzará en 31.999 pesos. Ambos modelos estarán disponibles en configuraciones de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB, con la versión de mayor capacidad del Pro Max llegando a 61.999 pesos.

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La preventa arranca el sábado 12 de septiembre a las 06:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. Las entregas comienzan el viernes 18 de septiembre. Apple México ofrece financiamiento en 18 mensualidades sin intereses, sujeto a tarjetas participantes.

Los cuatro colores disponibles son borgoña, negro, plata y Glacier, un tono azul claro. El precio es idéntico para todas las variantes de color.

El procesador A20 Pro usa arquitectura de dos nanómetros para acelerar la inteligencia artificial

Una infografía de Infobae resume las especificaciones de cámara, procesador A20 Pro y autonomía de la batería de los teléfonos iPhone 18 Pro presentados por Apple. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El A20 es el corazón de toda la nueva familia. Fabricado con arquitectura de dos nanómetros, el chip está diseñado para ejecutar tareas de inteligencia artificial, videojuegos y edición de video con menor consumo energético que su predecesor.

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Apple reforzó los componentes dedicados a Apple Intelligence y a Siri, con el objetivo de que las funciones de asistencia contextual respondan con mayor velocidad. El procesador también trabaja en conjunto con un sistema de refrigeración por cámara de vapor, que distribuye el calor durante sesiones prolongadas de uso intensivo.

La cámara principal sube a 48 megapíxeles e incorpora apertura variable

(Composición Infobae: Apple)

El sistema fotográfico recibió una de las actualizaciones más notorias. El sensor principal de 48 megapíxeles se combina con un mecanismo de apertura variable que regula la entrada de luz según las condiciones de la escena: una apertura mayor favorece las tomas nocturnas, mientras que una apertura reducida amplía el área de enfoque en paisajes o grupos.

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Apple sumó controles manuales para fotógrafos y creadores de contenido que prefieren ajustar los parámetros de la toma. Los modos automáticos siguen disponibles para quienes no necesiten esa capa de control.

En video, los dispositivos graban en 4K con Dolby Vision HDR. El procesador analiza la imagen en tiempo real para ajustar color, exposición, enfoque y estabilización.

La batería del iPhone 18 Pro Max alcanza 45 horas de reproducción de video

(Captura Apple)

Apple afirmó que los nuevos modelos ofrecen la mayor autonomía de la historia de la línea. El Pro Max puede llegar a 45 horas de reproducción de video, aunque el rendimiento real varía según el brillo de la pantalla, las aplicaciones activas y la conexión a internet.

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La carga rápida recupera cerca del 50% de la batería en aproximadamente 15 minutos con un adaptador compatible. La eficiencia del A20 contribuye también a ese resultado: al requerir menos energía para tareas complejas, alarga el tiempo de uso entre cargas.

El iPhone Duo debuta como el primer teléfono plegable de Apple y cuesta 47.999 pesos

El nuevo presidente ejecutivo de Apple, John Ternus, sostiene el nuevo iPhone Duo plegable durante el evento de Apple celebrado en el Teatro Steve Jobs de Cupertino, en California, Estados Unidos. 9 de septiembre de 2026. REUTERS/Carlos Barría

El anuncio más destacado del evento fue el iPhone Duo, el primer dispositivo plegable de Apple. La compañía ingresa así a un segmento donde ya compiten el Samsung Galaxy Z Fold, el Google Pixel Fold y otros modelos de gama alta.

El Duo adopta un diseño tipo libro. Cerrado, funciona como un teléfono convencional con pantalla exterior de aproximadamente 5.5 pulgadas, suficiente para consultar mensajes, mapas y notificaciones. Al desplegarse, expone una pantalla interior de alrededor de 7.8 pulgadas, una superficie cercana a la de una tableta compacta.

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La pantalla interior admite dos aplicaciones en simultáneo, edición de fotografías y reproducción de video en formato ampliado. iOS se adapta automáticamente a la distribución de la pantalla según el teléfono esté cerrado, abierto o semiplegado.

El sistema operativo también reconoce el estado intermedio del pliegue y ajusta la visualización para aprovechar ese ángulo en videollamadas de FaceTime sin necesidad de sostener el equipo.

La bisagra y el pliegue central fueron los puntos de mayor atención en el diseño del Duo

El modelo plegable de Apple se coloca por encima del resto de la línea y concentra el mayor desembolso, con configuraciones que duplican el precio inicial del iPhone 18 Pro. (Captura de pantalla)

Uno de los desafíos históricos de los teléfonos plegables es la durabilidad de la bisagra y la visibilidad de la marca en el centro de la pantalla. Apple afirmó haber reforzado ambos aspectos: la bisagra está diseñada para resistir miles de ciclos de apertura y cierre, y el pliegue central es menos visible que en generaciones anteriores de competidores.

El Duo también incorpora el chip A20 Pro, Touch ID integrado en el botón lateral, sistema de refrigeración por cámara de vapor y compatibilidad completa con Apple Intelligence. Las cámaras frontales funcionan tanto con el equipo cerrado como abierto.

El precio oficial en Apple México es de 47.999 pesos de contado, con opción de financiamiento en 18 mensualidades sin intereses desde 2.666,61 pesos. Las configuraciones de almacenamiento disponibles son 256 GB, 512 GB y 1 TB.