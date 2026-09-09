Secretaría de Seguridad reporta un enfrentamiento armado cerca de escuela en Mazatlán. RRSS

Guardar

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) informó que este miércoles 9 de septiembre se registró un hecho violento en la colonia Urías, en Mazatlán, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego entre personas que se desplazaban a bordo de motocicletas, este hecho ocurrió cerca de la Escuela Secundaria Federal número 5, en la colonia Urías de Mazatlán.

El hecho se produjo en el contexto de un presunto operativo de Fuerzas Federales en el sur del municipio. En redes sociales circularon versiones, sin confirmación oficial, sobre la presunta captura de Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco”, señalado como jefe regional de Los Chapitos.

PUBLICIDAD

El reporte de la SSP sobre el tiroteo en Urías

De acuerdo con la dependencia estatal, no se reportaron personas lesionadas durante el hecho registrado en la colonia Urías. Las detonaciones se dieron entre sujetos que circulaban en motocicletas, en una zona cercana al centro escolar.

Autoridades que integran el Grupo Interinstitucional, conformado por corporaciones estatales y federales, atendieron el reporte de inmediato y se trasladaron al sitio. La SSP indicó que el hecho se encuentra bajo control y que continúan las acciones correspondientes en la zona.

Secretaría de Seguridad reporta un enfrentamiento armado cerca de escuela en Mazatlán. RRSS

La dependencia hizo un llamado a la población a mantener la calma y atender las indicaciones de las autoridades, con la finalidad de facilitar las labores de seguridad en el área afectada.

PUBLICIDAD

El tiroteo en la colonia Urías se suma a una jornada de violencia que la SSP de Sinaloa reportó también en otros sectores de Mazatlán y en Culiacán, con detonaciones de arma de fuego, robo de vehículos y ataques a inmuebles registrados desde la noche del martes.

Pánico entre estudiantes de secundaria por la persecución armada

El hecho ocurrió cerca de la Escuela Secundaria Federal número 5, en la colonia Urías mientras los estudiantes se encontraban saliendo del plantel al momento de la persecución.

Un video difundido en redes sociales muestra a los alumnos regresando a las aulas por instrucción del personal docente, luego de que maestros y personal escolar escucharan las detonaciones cerca de la zona. La medida buscó resguardar a los estudiantes ante una posible situación de riesgo mientras se verificaba lo ocurrido.

PUBLICIDAD

Secretaría de Seguridad reporta un enfrentamiento armado cerca de escuela en Mazatlán. Captura de pantalla

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sector para verificar el hecho y localizar a los involucrados. Al sitio también llegaron paramédicos de Bomberos Veteranos, quienes realizaron una revisión preventiva ante la posibilidad de que alguna persona hubiera resultado lesionada.

Tras recorrer y revisar el área, las autoridades no localizaron personas heridas relacionadas con la persecución, por lo que hasta el momento no se reportan víctimas por las detonaciones registradas durante el hecho.

Presunto operativo federal en el sur de Mazatlán

Trascendió de forma extraoficial que, en paralelo al hecho de la colonia Urías, las Fuerzas Armadas mantienen un presunto operativo en las inmediaciones de poblados al sur de Mazatlán, y se compartieron videos de un helicóptero sobrevolando la localidad de El Roble. Las autoridades no han confirmado formalmente dicho despliegue.

PUBLICIDAD

Presunto helicóptero UH-60M Black Hawk sobrevolando la zona. RRSS

Además, versiones difundidas en redes sociales informan sobre la presunta captura de Martínez Larios, identificado en esas mismas publicaciones como jefe de plaza de Los Chapitos en Rosario y Concordia. De igual manera,, ninguna autoridad ha confirmado el hecho.

Antecedentes de “El Casco” en el sur de Sinaloa

Martínez Larios tiene alrededor de 37 años y es señalado, según las mismas versiones no confirmadas, como el último de cuatro hermanos Martínez Larios que permanecía prófugo. Sus hermanos son José Luis Martínez Larios, alias “El Monstruo” o “El 51”, fallecido en diciembre de 2015 en un ataque armado en Mazatlán; Eduardo Jonathan Martínez Larios, alias “El Owen”, actualmente en prisión; y Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias “El Gabito” o “El 80”, detenido el 1 de junio de 2026 en Mazatlán.

PUBLICIDAD

Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco” o "El 81", jefe de plaza en Concordia, de Los Chapitos. (Anayeli Tapia/Infobae)

Un operativo previo de la Secretaría de Marina, desplegado el 4 de julio en El Rosario y Concordia, tuvo como objetivo prioritario la captura de “El Casco”. El saldo de esa acción fue de 10 presuntos integrantes de la célula abatidos, tres detenidos y un marino muerto, pero Martínez Larios no fue localizado en ese momento.

Los hechos registrados este miércoles 9 de agosto en Mazatlán y en el sur de Sinaloa se dan en el marco de dos años de la guerra entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos dentro del Cártel de Sinaloa, conflicto que inició el 9 de septiembre de 2024 y que mantiene prófugos a los hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, así como a Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.

PUBLICIDAD