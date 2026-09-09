Reestrenarán Star Wars A New Hope en IMAX: cuándo llegaría a México y en qué salas

Star Wars: A New Hope, ahora será exhibida en 70mm (Star Wars)

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Lucasfilm confirmó que Star Wars: Episodio IV – Una nueva esperanza se proyectará por primera vez en su historia en formato IMAX 70mm y en pantallas IMAX digitales, con motivo del 50 aniversario de la franquicia. La función está prevista para el 19 de febrero de 2027, aunque en México todavía no hay fecha oficial confirmada.

La cinta original de 1977 nunca había pasado por una sala IMAX en ningún formato. La versión restaurada se exhibirá en una selección limitada de complejos equipados con proyectores de 70mm, el sistema más grande disponible para exhibición cinematográfica.

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El anuncio llega tras un año de crecimiento sostenido para el formato IMAX 70mm. Durante 2026 estas salas acumularon una recaudación global de 78 millones de dólares, con un promedio por pantalla de 1.9 millones de dólares, de acuerdo con datos de la industria recogidos por Variety.

La odisea de Christopher Nolan impulsó la decisión de Lucasfilm

STAR WARS, (aka STAR WARS: EPISODE IV - A NEW HOPE), Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford, 1977.

El desempeño de La Odisea, la película de Christopher Nolan protagonizada por Matt Damon, se identifica como el detonante detrás de esta apuesta. La cinta extendió sus exhibiciones en IMAX 70mm hasta septiembre de 2026, con 11 semanas en cartelera y localidades agotadas en distintos complejos.

La Odisea superó los 450 millones de dólares en taquilla mundial dentro de la red IMAX, la cifra más alta registrada por la compañía para un estreno. La producción también rebasó los 1,600 millones de dólares en ventas totales y se convirtió en la película con clasificación R de mayor recaudación en la historia.

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Ese resultado abrió la puerta para que Lucasfilm replicara la estrategia con su título fundacional. La fecha elegida, el 19 de febrero de 2027, antecede la celebración central por los 50 años de la saga, que se cumplen el 28 de mayo de 2027, fecha original del estreno de 1977.

Star Wars: Starfighter llega el mismo día del aniversario

Star Wars: Starfighter (Captura de teaser oficial)

El calendario conmemorativo de la franquicia incluye también el estreno de Star Wars: Starfighter, dirigida por Shawn Levy y protagonizada por Ryan Gosling. La cinta llegará a los cines el 28 de mayo de 2027, en la fecha exacta del aniversario número 50 de la saga.

Gosling interpreta a Kade Auberon, un piloto espacial que enfrenta un pasado misterioso y emprende una travesía por la galaxia. El elenco incluye a Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Jamael Westman, Daniel Ings, Flynn Gray y Amy Adams, bajo un guion de Jonathan Tropper.

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Levy y Kathleen Kennedy producen la cinta, mientras Gosling figura entre los productores ejecutivos junto con Dan Levine, Mary McLaglen y Josh McLaglen.

Sin fecha confirmada para México, aunque podría coincidir con el estreno global

(Lucasfilm)

En México no existe todavía un anuncio oficial sobre el reestreno de Una nueva esperanza en IMAX. La distribución podría replicar el calendario internacional y llegar el 19 de febrero de 2027, aunque esto dependerá de la confirmación de Disney y las cadenas exhibidoras en el país.

El país tampoco cuenta con proyectores IMAX de 70mm, el formato exacto en el que se exhibirá el material restaurado en algunos mercados. Las salas mexicanas con tecnología IMAX operan en digital, bajo una relación de aspecto de 1.90:1, distinta a la copia física de 70mm.

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Este escenario ya se presentó con el estreno de La Odisea en julio de 2026, cuando ninguna de las 17 salas IMAX del país pudo proyectar la cinta en el formato original de Nolan. El público mexicano vio la película en IMAX digital o, en el caso de la Cineteca Nacional, en 35mm.

Dónde hay salas IMAX en México

(Lucasfilm)

La Ciudad de México concentra la mayor oferta de pantallas IMAX del país. Cinépolis opera salas en Forum Buenavista, Perisur y Universidad, mientras Cinemex cuenta con complejos en Antara Platino, Santa Fe, Parque Delta, Parque Tezontle y Encuentro Oceanía.

En el Estado de México hay salas IMAX en Cinépolis Galerías Metepec y Cinépolis Plaza Satélite. Puebla ofrece la opción de Cinépolis Angelópolis, mientras Nuevo León cuenta con Cinépolis Galerías Monterrey y Cinépolis Galerías Valle Oriente.

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Jalisco tiene disponibilidad en Cinépolis Galerías Guadalajara y Cinépolis Fórum Tlaquepaque. Quintana Roo ofrece la sala de Cinépolis Puerto Cancún, y Veracruz cuenta con Cinépolis Las Américas. En días recientes se sumó también Cinemex Península en Tijuana, Baja California.

Ninguno de estos complejos cuenta con proyección en 70mm, por lo que una eventual llegada de Una nueva esperanza al país dependería del formato digital IMAX, salvo que alguna cadena anuncie una adaptación especial para la fecha conmemorativa.