EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 9 de septiembre

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Agenda de movilizaciones hoy 9 de septiembre

Crédito: X / @OVIALCDMX

Entre las marchas programadas destaca la convocatoria de Niños con Mapa, que partirá a las 09:00 horas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Pino Suárez, hacia la Fiscalía General de Justicia capitalina, en la colonia Doctores. La organización busca visibilizar lo que considera consecuencias de acusaciones infundadas y exigir respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia. Se calcula una asistencia de 250 personas.

A las 08:30 horas, el Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes marchará del Poder Judicial de la Ciudad de México, en José María Vértiz, hacia la Fiscalía capitalina. Sus integrantes también realizarán actividades en el marco del llamado Día Internacional contra las Falsas Denuncias.

Por la tarde, a las 18:45 horas, la Fundación de Investigaciones Sociales A.C. prevé una movilización del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, en conmemoración del Día Internacional de la Concientización sobre los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal.

En la Cámara de Diputados, en San Lázaro, se esperan diversas concentraciones. Desde las 09:00 horas, Petroleros Unidos por México se manifestará para exigir reformas al artículo 127 constitucional y recursos para la actualización de salarios y pensiones. La SSC estima una asistencia de unas 350 personas y no descarta la llegada de autobuses provenientes de otras entidades.

También frente a la Cámara de Diputados se concentrarán la Comunidad de Pilares Candelaria, a las 09:00 horas, y La Gran Comisión Ferrocarrilera, a las 11:00 horas. Esta última demandará un plan de justicia para extrabajadores y jubilados ferroviarios afectados por la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México.

Asimismo, integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la UNAM acudirán a las 07:00 horas a Palacio Nacional y, posteriormente, a las 10:00 horas a la Cámara de Diputados, para solicitar una partida presupuestal destinada a la basificación de profesores de asignatura.

Otras movilizaciones relevantes se contemplan en:

Senado de la República , a las 11:00 horas, por parte del Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad.

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano , en la colonia Hipódromo, a las 10:00 horas, convocada por la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas.

Junta de Asistencia Privada , en Polanco, a las 11:00 horas, donde Amigos del Refugio Franciscano exigirá una investigación por la situación de animales bajo resguardo gubernamental.

Juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente , en Iztapalapa, al mediodía, por parte del Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes.

Hemiciclo a Juárez, a las 20:00 horas, donde se realizará el concierto “Barrio Armado en la Ciudad de México”.