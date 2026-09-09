México

MC da pistas de cómo será la batalla electoral de 2027 en la Ciudad de México

El partido naranja continúa con su postura de no ir en coalición con algún otro instituto político en las elecciones intermedias de 2027

En la Ciudad de México, Movimiento Ciudadano rechazó una eventual alianza con el PRI. Crédito: X / @Minalaywer
En la Ciudad de México, Movimiento Ciudadano rechazó una eventual alianza con el PRI. Crédito: X / @Minalaywer
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Sin cambios en su postura, Movimiento Ciudadano (MC) descartó cualquier oferta de alianza para competir en las próximas elecciones del 2027 en la Ciudad de México.

Este nuevo rechazó del partido naranja, se dio después de que la coordinadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el Congreso de la Ciudad de México, Tania Larios, los llamará “morenistas de clóset”.

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MC rechaza alianza con el PRI en la Ciudad de México

Las palabras de la legisladora local priista no pasaron desapercibidas para Salomón Chertorivski, presidente del Consejo Consultivo Pensando en México de MC, quien afirmó que no le darán “respiración a ningún moribundo”, en referencia al PAN y PRI.

“Ya el PAN le dio respiración artificial al PRI y se comió todos los negativos, por supuesto que no les vamos a dar respiración a ningún moribundo, que sus propios enterradores terminen con el trabajo que iniciaron de tiempo atrás, que sigan diciendo de nosotros lo que quieran decir, nosotros vamos a seguir contrastando con Morena y proponiendo cómo esta ciudad debe de funcionar”, dijo Chertorivski ante medios de comunicación.

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El emecista Salomón Chertorivski no ve viable una alianza con el PRI o el PAN en la CDMX. Crédito: X / @Chertorivski
El emecista Salomón Chertorivski no ve viable una alianza con el PRI o el PAN en la CDMX. Crédito: X / @Chertorivski

Aparece el nuevo dirigente de MC en la CDMX

Aparte de las declaraciones contra los otros partidos de oposición, algo que llamó la atención en la conferencia de prensa de este miércoles, es que, por primera vez, habló con los medios el nuevo dirigente local del partido naranja, Fernando Salmerón, quien, al ser cuestionado sobre su trayectoria, solo se limitó a responder: “ya me irán conociendo”.

Salmerón tampoco quiso compartir cuál será la estrategia del instituto político para competir en las siguientes elecciones capitalinas, en las que se renovarán 16 alcaldes, 66 diputaciones locales y las concejalías de las demarcaciones.

No obstante, sí se lanzó contra los partidos de oposición que hicieron un llamado a la coalición, específicamente, el PRI y PAN; aunque también rechazó una posible invitación de Morena.

“Ellos nos necesitan más a nosotros de lo que nosotros los necesitamos a ellos, no tiene ningún sentido que nosotros nos manchemos de su logo, de su historia, de sus negativos, de su pésima forma de gobernar. ¿En qué sentido pensaríamos que es una buena idea ir con ellos a cualquier lado? Ni con el PRI ni con el PAN, bueno, Morena no nos ha invitado, pero les decimos que no desde ahorita”, expresó el líder naranja en la capital del país.

Movimiento Ciudadano ya trabaja para pelear por la jefatura de Gobierno de la CDMX en 2030. Crédito: X / @Chertorivski
Movimiento Ciudadano ya trabaja para pelear por la jefatura de Gobierno de la CDMX en 2030. Crédito: X / @Chertorivski

Abren las puertas a políticos que dejen otros partidos

Fernando Salmerón también aclaró que su partido tiene las puertas abiertas para recibir políticos que busquen dejar otras militancias, sin dar algún nombre en específico, reveló que hay “gente decente” que se han acercado para unirse a las filas naranjas.

“Por guardar la palabra y la conversación con la gente que la estamos teniendo no te puedo decir porque son decisiones individuales, pero por supuesto que sí, porque como te digo, estamos creciendo… gente que comulgue con las ideas del partido y gente decente”, comentó el líder emecista.

Consideran que la CDMX se encuentra en un estado de “desprecio total”

Por su parte, Salomón Chertorivski adelantó que MC se prepara para disputar la jefatura de Gobierno en el 2030. Al tiempo que denunció que la capital del país se mantiene en un estado de “desprecio total” debido al descuido en el que se encuentra desde hace años.

Salomón Chertorivski justificó el voto a favor de Movimiento Ciudadano para aprobar la reforma electoral de Sheinbaum. (Crédito: Cuartoscuro)
Salomón Chertorivski justificó el voto a favor de Movimiento Ciudadano para aprobar la reforma electoral de Sheinbaum. (Crédito: Cuartoscuro)

“Esta ciudad lleva ya tres décadas en donde no se ha invertido lo suficiente, no se ha planeado a largo plazo y no se han hecho los programas de largo aliento que una ciudad como la nuestra necesita”, señaló mientras se quejaba de los “malos gobernantes” que se han ido por el camino de la corrupción, la superficialidad y el cortoplacismo.

“Prefieren pintar de morado o simplemente darle una resanadita a una línea del Metro que realmente pensar en las soluciones de largo plazo”, acusó Chertorivski Woldenberg.

Mientras el PRI, tanto a nivel nacional como local, insiste en que la oposición vaya en alianza en la elección intermedia de 2027, MC le vuelve a cerrar las puertas, en esta ocasión, en la Ciudad de México.

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