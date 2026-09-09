México

Canelo Álvarez se burla de Christian Mbilli: “Ni aunque tuviera 50 años, no puedes vencerme en esta vida”

En tenso cara a cara el púgil mexicano sentenció a su oponente rumbo a la pelea por el título del Consejo Mundial de Boxeo en Arabia Saudita

Canelo Álvarez peleará contra Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita (X@Canelo)
Canelo Álvarez peleará contra Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita (X@Canelo)
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Saúl Canelo Álvarez encaró a Christian Mbilli en una reunión organizada por la cadena DAZN. Los dos boxeadores hablaron sin filtros uno del otro con vistas a su pelea en Riad, Arabia Saudita en el que estará en juego el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Mbilli sostuvo que Canelo ya es un peleador veterano, en sus palabras: “él está viejo”, pero admitió que “sigue siendo peligroso y tiene muy buena pegada, un contragolpe muy bueno”, lo que hace que sea el “mejor momento para tener esta pelea”.

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“Creo que su fuerza ha bajado un poco”, pero sigue siendo peligroso. Sigue siendo competitivo pero creo que hace cinco años estaba a otro nivel, ahora ha bajado un poco creo, pero sigue siendo muy peligroso", agregó Christian Mbilli haciendo reír a Saúl Álvarez antes de sentenciar a su contrincante.

“No, no estoy de acuerdo, pero ya sabes, él (Mbilli), lo va a descubrir. Ni aunque tuviera 50 años, podría vencerme. Él está simplemente a otro nivel y va a descubrir que este nivel es muy diferente”, advirtió el peleador tapatío.

Si tengo 50 o 60 años, no puedes vencerme en esta vida y eso lo vas a descubrir. Así que, pase lo que pase, necesitarias como a diez como tú para vencerme”, agregó Canelo antes de ser interrumpido por Christian Mbilli. “Ya veremos, ya veremos”, dijo. “Sí, ya veremos”, respondió el púgil mexicano de 36 años.

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Mbilli lanza advertencia a Saúl Álvarez

Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)
Canelo Álvarez irá por el título CMB el 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita. (Instagram | Canelo)

En la misma plática, el boxeador francés nacido en Camerún afirmó que su estilo de combate es idéntico al mexicano, lo cual interesó a Canelo Álvarez que viene de una fuerte derrota contra Terence Crawford al perder los títulos unificados de las 168 libras en septiembre del año pasado.

“Tú ves mi estilo, soy de estilo mexicano. Amo el estilo mexicano y no me gusta cuando la gente corre, me gusta cuando los boxeadores vienen a pelear. Fue un desempeño muy bueno, una pelea muy buena entre él (Canelo) y Crawford”, comentó Christian Mbilli.

Enseguida, el mexicano Saúl Álvarez subrayó que no necesita correr para derrotar a Mbilli, pues no le impresiona su manera de pelear, ya que su técnica en el ring la describe como de un pugilista que “recibe y lanza golpes como loco” y para Canelo eso no es boxeo”.

Sin embargo, el actual campeón supermediano del CMB, Christian Mbilli, aseguró que su estilo de combate será muy bueno para los fanáticos y para entregar un espectáculo la noche del 31 de octubre en la Capital de Arabia Saudita.

“Tienes que estar concentrado cada segundo y creo que es el estilo perfecto para un buen espectáculo”, dijo. “Vamos a empezar el campamento de entrenamiento en un par de semanas y lo veremos con mi equipo... será un gran espectáculo, mucho drama y será increíble. No tengo palabras para describir esto, será una pelea asombrosa. Acción total, será increíble”, añadió Mbilli.

Canelo Álvarez deja un recordatorio a Christian Mbilli

Canelo Álvarez ya se encuentra en Europa para seguir su preparación de cara a la pelea que tendrá contra Christian Mbilli (Instagram | Karol Skotniczny)
El mexicano busca destronar a Christian Mbilli en Arabia Saudita. (Instagram | Karol Skotniczny)

Tras escuchar a su oponente, Álvarez Barragán le dejó en claro al camerunés que no estará en el cuadrilátero con Lester Martínez, su último adversario en el boxeo profesional, con quien empató en una decisión dividida desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

“No sé si él tenga las habilidades para manejar la situación, yo veré... no hay forma de que pueda pelear así porque yo no soy (Lester) Martínez”, puntualizó Canelo Álvarez antes de escuchar el último mensaje directo de Christian Mbilli.

“En Quebec decimos: “Agárrate fuerte, que esto se va a poner intenso”, prepárate, se acerca la tormenta”, cerró el campeón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), al estar frente a frente con el mexicano Saúl Canelo Álvarez, que también le arrojó un último aviso a Christian Mbilli.

“Yo voy a estar ahí, voy a estar listo... espero que tú estés listo, porque vas a necesitar estar listo”, alertó el púgil jalisciense al monarca de las 168 libras.

Récord de Saúl Álvarez

Canelo Álvarez vs David Benavidez ha sido uno de los combates más esperados por los aficionados (X@Canelo)
Canelo Álvarez busca la victoria y el cinturón CMB vs Christian Mbilli. (X@Canelo)

Canelo Álvarez lleva un registro de 68 peleas en el box profesional. Antes de enfrentar a Christian Mbilli, mantiene una foja de 63 victorias (39 por nocaut y 24 por decisión), dos empates y tres derrotas, contra Floyd Mayweather Jr.(2013), Dmitry Bivol (2022) y Terence Crawford (2025).

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