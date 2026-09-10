Capturan a un presunto extorsionador vinculado al sindicato "22 de Octubre" en Chalco. FGJEM

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplió una orden de aprehensión contra José “N” por su probable participación en el delito de extorsión. El detenido quedó a disposición de un juez tras ser señalado como integrante de una estructura criminal con fachada sindical.

Según informó la Fiscalía, José “N” era considerado un objetivo prioritario para la institución. Las autoridades lo identificaron como parte de una organización autodenominada “22 de Octubre”, presuntamente ligada a actos de despojo en la zona oriente del Valle de México.

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Qué se sabe del caso de extorsión en Chalco

El caso se remonta al 11 de julio de este año, cuando la víctima acudió a un inmueble de su propiedad en la colonia Todos Santos, en el municipio de Chalco. Al lugar llegaron cuatro sujetos a bordo de dos vehículos, entre ellos el hoy detenido.

Los sujetos iniciaron una discusión con la víctima por la supuesta propiedad del inmueble. Durante el altercado, José “N” habría amenazado a la víctima y le advirtió que, para devolverle el bien, debía entregarle una cantidad determinada de dinero.

Cuando la víctima señaló que no contaba con esa suma, José “N” le proporcionó un número telefónico y le impuso un plazo de 10 días para reunir el dinero exigido. Después de esto, el grupo sacó a la víctima de su propiedad.

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Un hombre detenido apoya sus manos esposadas sobre los barrotes de una celda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre fue amenazado y desalojado de su propia vivienda en Chalco por un grupo de cuatro personas que le exigió dinero a cambio de devolvérsela. La Fiscalía mexiquense investigó el hecho y logró identificar y detener a uno de los presuntos responsables, quien ahora enfrenta cargos por extorsión ante un juez.

Al conocer el caso, la representación social inició las investigaciones correspondientes y logró identificar a los probables responsables del delito de extorsión. Con los elementos reunidos, la Fiscalía solicitó al juez la orden de aprehensión.

Elementos de la FGJEM ejecutaron el mandamiento judicial en agravio de un hombre. Tras su detención, José “N” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde un juez determinará su situación legal.

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Qué es el Sindicato 22 de Octubre

De acuerdo con información de la Fiscalía, este presunto sindicato está relacionado con el despojo y delitos contra la propiedad en diversas modalidades. Opera principalmente en los municipios de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca y Chicoloapan.

La organización corresponde formalmente al Sindicato Único de Trabajadores y Empleados del Comercio, Prestadores de Servicios, Autotransporte, Construcción en General, Similares y Conexos del Estado de México, según reportes previos de medios mexicanos. Bajo esa fachada gremial, el grupo ha sido vinculado por las autoridades con despojo de viviendas, extorsión, cobro de piso, narcomenudeo y control de bicitaxis en la región oriente del Valle de México.

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Otro caso de despojo: detienen en Chalco a miembro del Sindicato 22 de Octubre por amenazar a una mujer con un arma (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de José “N” no es el único vinculado a este grupo. En julio pasado, la FGJEM ejecutó otra orden de aprehensión contra Héctor Esaith “N”, también identificado como integrante del sindicato, por amenazar con un arma de fuego a una mujer en Chalco para obligarla a ceder su vivienda o pagar una cuota mensual.

Meses antes, en noviembre de 2025, la Fiscalía detuvo a Christian Jesús Castillo Grimaldo, alias “el Jimmy”, entonces sexto regidor del municipio de Chalco y señalado como líder del sindicato. Su captura se dio en el marco de la segunda fase de la denominada Operación Caudal, enfocada en el robo y comercialización ilegal de agua, y también estuvo relacionado con señalamientos de secuestro, extorsión y despojo.

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Antecedentes del grupo en la región

El caso de mayor notoriedad vinculado a esta organización ocurrió en abril de 2025, cuando una mujer identificada como Carlota “N” disparó contra dos presuntos invasores de su vivienda en Chalco, quienes resultaron muertos. Las víctimas fueron posteriormente relacionadas con integrantes del Sindicato 22 de Octubre.

A raíz de ese caso, la Fiscalía detuvo a Lourdes Yohana “N” y Víctor Heladio “N”, señalados por el despojo de esa propiedad. En febrero de este año, un juez del Poder Judicial del Estado de México condenó a Víctor Heladio “N” a seis años de prisión por ese delito.

Las autoridades mexiquenses han desarrollado distintos operativos contra esta estructura, entre ellos la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad” y la “Operación Restitución”, enfocados en atender denuncias de despojo asociadas al grupo en la zona oriente del Valle de México.

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