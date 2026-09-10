México

Capturan a un presunto extorsionador vinculado al sindicato "22 de Octubre" en Chalco

El sospechoso habría sacado a un hombre de su casa y le dio 10 días para pagar por recuperarla; ahora está en prisión preventiva mientras un juez define su proceso

Capturan a un presunto extorsionador vinculado al sindicato "22 de Octubre" en Chalco. FGJEM
Capturan a un presunto extorsionador vinculado al sindicato "22 de Octubre" en Chalco. FGJEM
Guardar

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplió una orden de aprehensión contra José “N” por su probable participación en el delito de extorsión. El detenido quedó a disposición de un juez tras ser señalado como integrante de una estructura criminal con fachada sindical.

Según informó la Fiscalía, José “N” era considerado un objetivo prioritario para la institución. Las autoridades lo identificaron como parte de una organización autodenominada “22 de Octubre”, presuntamente ligada a actos de despojo en la zona oriente del Valle de México.

PUBLICIDAD

Qué se sabe del caso de extorsión en Chalco

El caso se remonta al 11 de julio de este año, cuando la víctima acudió a un inmueble de su propiedad en la colonia Todos Santos, en el municipio de Chalco. Al lugar llegaron cuatro sujetos a bordo de dos vehículos, entre ellos el hoy detenido.

Los sujetos iniciaron una discusión con la víctima por la supuesta propiedad del inmueble. Durante el altercado, José “N” habría amenazado a la víctima y le advirtió que, para devolverle el bien, debía entregarle una cantidad determinada de dinero.

Cuando la víctima señaló que no contaba con esa suma, José “N” le proporcionó un número telefónico y le impuso un plazo de 10 días para reunir el dinero exigido. Después de esto, el grupo sacó a la víctima de su propiedad.

PUBLICIDAD

Las manos esposadas de un hombre apoyadas sobre los barrotes metálicos de una prisión.
Un hombre detenido apoya sus manos esposadas sobre los barrotes de una celda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre fue amenazado y desalojado de su propia vivienda en Chalco por un grupo de cuatro personas que le exigió dinero a cambio de devolvérsela. La Fiscalía mexiquense investigó el hecho y logró identificar y detener a uno de los presuntos responsables, quien ahora enfrenta cargos por extorsión ante un juez.

Al conocer el caso, la representación social inició las investigaciones correspondientes y logró identificar a los probables responsables del delito de extorsión. Con los elementos reunidos, la Fiscalía solicitó al juez la orden de aprehensión.

Elementos de la FGJEM ejecutaron el mandamiento judicial en agravio de un hombre. Tras su detención, José “N” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde un juez determinará su situación legal.

Qué es el Sindicato 22 de Octubre

De acuerdo con información de la Fiscalía, este presunto sindicato está relacionado con el despojo y delitos contra la propiedad en diversas modalidades. Opera principalmente en los municipios de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca y Chicoloapan.

La organización corresponde formalmente al Sindicato Único de Trabajadores y Empleados del Comercio, Prestadores de Servicios, Autotransporte, Construcción en General, Similares y Conexos del Estado de México, según reportes previos de medios mexicanos. Bajo esa fachada gremial, el grupo ha sido vinculado por las autoridades con despojo de viviendas, extorsión, cobro de piso, narcomenudeo y control de bicitaxis en la región oriente del Valle de México.

Hombre de chaqueta oscura apunta un arma a una mujer en la puerta de una casa, junto a una camioneta pick up negra. Se observan letreros de calles.
Otro caso de despojo: detienen en Chalco a miembro del Sindicato 22 de Octubre por amenazar a una mujer con un arma (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de José “N” no es el único vinculado a este grupo. En julio pasado, la FGJEM ejecutó otra orden de aprehensión contra Héctor Esaith “N”, también identificado como integrante del sindicato, por amenazar con un arma de fuego a una mujer en Chalco para obligarla a ceder su vivienda o pagar una cuota mensual.

Meses antes, en noviembre de 2025, la Fiscalía detuvo a Christian Jesús Castillo Grimaldo, alias “el Jimmy”, entonces sexto regidor del municipio de Chalco y señalado como líder del sindicato. Su captura se dio en el marco de la segunda fase de la denominada Operación Caudal, enfocada en el robo y comercialización ilegal de agua, y también estuvo relacionado con señalamientos de secuestro, extorsión y despojo.

Antecedentes del grupo en la región

El caso de mayor notoriedad vinculado a esta organización ocurrió en abril de 2025, cuando una mujer identificada como Carlota “N” disparó contra dos presuntos invasores de su vivienda en Chalco, quienes resultaron muertos. Las víctimas fueron posteriormente relacionadas con integrantes del Sindicato 22 de Octubre.

A raíz de ese caso, la Fiscalía detuvo a Lourdes Yohana “N” y Víctor Heladio “N”, señalados por el despojo de esa propiedad. En febrero de este año, un juez del Poder Judicial del Estado de México condenó a Víctor Heladio “N” a seis años de prisión por ese delito.

Las autoridades mexiquenses han desarrollado distintos operativos contra esta estructura, entre ellos la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad” y la “Operación Restitución”, enfocados en atender denuncias de despojo asociadas al grupo en la zona oriente del Valle de México.

Temas Relacionados

ChalcoExtorsiónDespojoSindicato 22 De Octubreseguridadmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

MC da pistas de cómo será la batalla electoral de 2027 en la Ciudad de México

El partido naranja continúa con su postura de no ir en coalición con algún otro instituto político en las elecciones intermedias de 2027

MC da pistas de cómo será la batalla electoral de 2027 en la Ciudad de México

Cuánto podría bajar el precio del iPhone 17 pro ante la llegada del iPhone 18 pro al mercado de México

Apple ya reveló los nuevos modelos de teléfonos con los que pretenden conquistar los mercados de todo el mundo

Cuánto podría bajar el precio del iPhone 17 pro ante la llegada del iPhone 18 pro al mercado de México

Festival Contra el Silencio Todas las Voces 2026: lista de sedes con funciones gratuitas en CDMX

El Festival Contra el Silencio Todas las Voces ofrecerá funciones gratuitas de cine documental en siete sedes de Ciudad de México

Festival Contra el Silencio Todas las Voces 2026: lista de sedes con funciones gratuitas en CDMX

Emiliano Aguilar marca su distancia y niega ser responsable de lo que vive Gala Montes

En un video explotó ante críticas por presunto involucramiento en la situación de la ex participante de La Casa de los Famosos México

Emiliano Aguilar marca su distancia y niega ser responsable de lo que vive Gala Montes

ONG pone la lupa en el presupuesto de 2027 para educación y salud pública

México, ¿cómo vamos? advierte que, con margen presupuestal acotado, esos frentes son clave

ONG pone la lupa en el presupuesto de 2027 para educación y salud pública
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de septiembre: se cumplen 2 años del inicio de la guerra del Cártel de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de septiembre: se cumplen 2 años del inicio de la guerra del Cártel de Sinaloa

Desmantelan red de extorsión en la Central de Abasto de Ecatepec: exigían cuota diaria a franeleros, pepenadores y locatarios

Secretaría de Seguridad reporta un enfrentamiento armado cerca de escuela en Mazatlán

Vinculan a proceso a tres miembros de “Los Rugrats”, brazo armado ligado a “La Mayiza”, por venta de drogas en Baja California

García Harfuch anuncia la captura de Alexis Medina, alias “Brilloso”, presunto operador criminal vinculado al homicidio de Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

Festival Contra el Silencio Todas las Voces 2026: lista de sedes con funciones gratuitas en CDMX

Festival Contra el Silencio Todas las Voces 2026: lista de sedes con funciones gratuitas en CDMX

Memo Ochoa le juega broma al influencer IShowSpeed en el Apple Event 2026

Reestrenarán Star Wars A New Hope en IMAX: cuándo llegaría a México y en qué salas

Nicola Porcella se molesta y niega amistad con Masad tras cena romántica con Brianda Deyanara

Gala Montes exhibe a los que no trabajan en La Casa de los Famosos México y revela a sus favoritos

DEPORTES

Quién es Santiago Ramos Mingo, el nuevo fichaje del Club América que llegaría para cubrir la baja de Cáceres

Quién es Santiago Ramos Mingo, el nuevo fichaje del Club América que llegaría para cubrir la baja de Cáceres

Rafa Márquez visita a jugadores de las Chivas antes de anunciar lista para duelo ante Colombia

Pumas y Tigres resuelven diferencias por Memote Martínez: cuánto pagó el equipo de Vucetich por el delantero

Canelo Álvarez se burla de Christian Mbilli: “Ni aunque tuviera 50 años, no puedes vencerme en esta vida”

Vucetich revela que el Memote Martínez manifestó su deseo de jugar en Tigres, pero la directiva de Pumas “no lo quiere soltar”