ONG pone la lupa en el presupuesto de 2027 para educación y salud pública

Más de 44.5 millones de personas carecen de acceso a servicios de salud, una carencia que se concentra con mayor fuerza en el sureste del país. (Foto: X/@GobiernoMorelos)

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Con espacio fiscal limitado, el Paquete Económico 2027 coloca en el centro tres rubros que México, ¿cómo vamos? considera impostergables: salud, educación y capital humano, y un Sistema Nacional de Cuidados, porque de ellos depende ampliar la cobertura de servicios, elevar la productividad y reducir barreras que hoy dejan fuera del mercado laboral a una parte de la población.

El diagnóstico parte de cifras sociales y laborales. Al segundo trimestre de 2026, 55.1% de las personas ocupadas estaba en la informalidad y la participación laboral de las mujeres era de 45.9%, frente a 74.1% de los hombres, según el observatorio económico.

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La organización sostuvo que, en un escenario de recursos limitados, priorizar el gasto no solo implica revisar la rentabilidad de los proyectos de inversión, sino proteger las áreas que fortalecen las capacidades de las personas y el crecimiento de largo plazo. Su planteamiento es que esos tres frentes concentran necesidades que no pueden posponerse.

Gasto en salud sube, pero se mantiene por debajo de la recomendación internacional

57.6% de las personas con problemas de salud se atiende en centros privados y 40.6% en instituciones públicas, tras el cambio observado desde 2020. (Instituto Mexicano del Seguro Social)

En salud, el primer problema es la cobertura. Más de 44.5 millones de personas carecen de acceso a servicios de salud, de acuerdo con la medición de pobreza multidimensional 2024 citada en el documento, y esa carencia se concentra con mayor fuerza en el sureste del país.

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A ese rezago se suma un cambio en la forma en que la población se atiende. Desde 2020, año de la pandemia de Covid-19, la mayoría de las personas en México acude a instituciones privadas para resolver problemas de salud, lo que revierte la tendencia observada en 2016 y 2018, cuando predominaban las instituciones públicas.

Con datos de la ENIGH 2024, en ese año el 57.6% de las personas con problemas de salud se atendió en centros privados, mientras 40.6% lo hizo en instituciones públicas. A partir de ello, planteó que el Estado debe garantizar servicios gratuitos y de calidad para la población más vulnerable y, al mismo tiempo, regular la atención en consultorios adyacentes a farmacias, que se han vuelto la primera opción para millones de familias.

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La propuesta para 2027 destina 1.2 billones de pesos a salud, un aumento real de 12.7% vs 2026 y equivalente a 2.9% del PIB. (IMSS)

Para 2027, la propuesta es destinar 1.2 billones de pesos a salud. Ese monto representaría un aumento real de 12.7% frente a lo aprobado en 2026 y equivaldría a 2.9% del PIB.

La Secretaría de Salud tendría un incremento real de 4.8% y IMSS-Bienestar uno de 21.1%. Aun con ese aumento, el gasto se mantendría lejos del 6% del PIB que la OPS/OMS recomienda destinar a salud para avanzar hacia la cobertura universal en 2030.

Educación concentra más recursos, con rezagos que ya muestran las pruebas PISA

La prueba PISA 2025 colocó a México por debajo del promedio de la OCDE y reporta que 41.8% del alumnado quedó debajo del nivel básico en matemáticas, lectura y ciencias. FOTO: HILDA RÍOS /CUARTOSCURO.COM

El segundo frente que el observatorio ubicó como prioritario es la educación y la inversión en capital humano. El 8 de septiembre se publicaron los resultados de la prueba PISA 2025 y mostraron que México quedó por debajo del promedio de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias.

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Matemáticas y lectura retrocedieron respecto de 2022. También señaló que 41.8% de los estudiantes mexicanos quedó por debajo del nivel básico al mismo tiempo en las tres materias, más del doble del promedio de la OCDE, que fue de 19.7%.

Para 2027, el Paquete Económico propone 576.6 mil millones de pesos para la SEP. Entre los programas sociales prioritarios, además, contempló 190.6 mil millones de pesos para las Becas Benito Juárez.

Educación, ciencia y cultura recibirían 1.4 billones de pesos en 2027, con un aumento real de 7.2% FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con el paquete citado por México, ¿cómo vamos?, el gasto destinado a educación, ciencia y cultura llegaría a 1.4 billones de pesos, con un crecimiento real de 7.2% frente a 2026 y un nivel equivalente a 3.5% del PIB.

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El argumento del observatorio es que becas y transferencias ayudan a que más estudiantes permanezcan en la escuela, pero no sustituyen la inversión en infraestructura, calidad educativa, ciencia, tecnología e innovación.

La advertencia es directa: sin escuelas con mejores condiciones y sin recursos para desarrollar habilidades en niñas, niños y jóvenes, el país tendrá dificultades para elevar su productividad y responder a las transformaciones tecnológicas.

Anexo de cuidados baja 1.6% pese a las brechas laborales de las mujeres

El anexo de cuidados bajaría 1.6% en 2027 pese a las barreras laborales que enfrentan las mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer rubro que la organización considera urgente es la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados con infraestructura y servicios suficientes. La relación que establece es económica y laboral: las responsabilidades de cuidado limitan la incorporación y permanencia de las mujeres en empleos remunerados.

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Las mujeres destinan en promedio 40 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, mientras los hombres dedican 19 horas. Esa diferencia también aparece cuando se pregunta por qué una persona no busca empleo: 46.8% de las mujeres responde que no tiene quién cuide a sus hijos pequeños, personas mayores o enfermas, frente a 5.1% de los hombres.

El documento planteó que ampliar guarderías, centros de educación y cuidado infantil, escuelas de tiempo completo y servicios para personas mayores, enfermas o con discapacidad reduciría esas barreras. Bajo esa lógica, un Sistema Nacional de Cuidados no solo operaría como política social, sino también como política económica al facilitar el acceso de más mujeres al empleo formal.

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El Paquete Económico asigna cerca de 476 mil millones de pesos a la consolidación de una sociedad de cuidados, aunque 46,8% de las mujeres fuera de la búsqueda de empleo reporta falta de apoyo para atender dependientes. (Foto: INAPAM)

Pese a ello, el Anexo Transversal 31, “Consolidación de una Sociedad de Cuidados”, propone para 2027 cerca de 476 mil millones de pesos. Esa cifra es 1.6% menor a la de 2026.

Dentro de ese anexo, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores concentra 29.6% del total; la Beca Universal para Educación Básica Rita Cetina, 28.1%; y la Pensión Mujeres Bienestar, 12%. En conjunto, los ramos de Bienestar y Educación Pública absorben 80.2% de esos recursos.