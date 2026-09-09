Vinculan a proceso a tres miembros de “Los Rugrats”, brazo armado ligado a “La Mayiza”, por venta de drogas en Baja California. FGR

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La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a proceso a tres presuntos integrantes de “Los Rugrats”, brazo armado dedicado a la distribución de drogas sintéticas en Ensenada, Mexicali y Tijuana, Baja California y ligado a “La Mayiza”. Los Rugrats se encuentran al mando de Carlos Páez Pereda, alias “Carlitos” o “Carlitos Rugrats”.

Los imputados fueron identificados como Luis Alberto Ayala Jáuregui, alias “El Loco”; Enrique Noé Barrera Loera, alias “Kike”, y Óscar Uriel Chaparro de la Rosa, señalado por las autoridades como presunto jefe de plaza de la célula.

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Imputaciones tras la audiencia inicial

Un juez calificó legal la detención de los tres hombres en la audiencia inicial. Posteriormente, el agente del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), formuló imputación en su contra por probable responsabilidad en delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

Vinculan a proceso a tres miembros de “Los Rugrats”, brazo armado ligado a “La Mayiza”, por venta de drogas en Baja California. FGR

A Ayala Jáuregui y Barrera Loera se les imputó, además, un delito contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetamina con fines de comercio. También enfrentan cargos por posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Chaparro de la Rosa, es identificado como el presunto líder de la célula, fue detenido días atrás durante un cateo realizado en Durango. Su caso se suma al de sus dos coacusados, cuya causa penal se originó en Baja California.

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Origen de la investigación

La indagatoria contra Ayala Jáuregui se inició en mayo de 2026, luego de que las autoridades recibieran una denuncia anónima. Esa pista permitió abrir una línea de investigación sobre las actividades del grupo.

Vinculan a proceso a tres miembros de “Los Rugrats”, brazo armado ligado a “La Mayiza”, por venta de drogas en Baja California. FGR

Sin embargo, los primeros operativos contra esta estructura se remontan a mediados de 2025. En ese momento, agentes federales cumplimentaron una orden de cateo autorizada por un juez en un inmueble ubicado en Tijuana, identificado como un punto utilizado para la venta y distribución de narcóticos.

Modus operandi del grupo

Las pesquisas permitieron establecer que el grupo recibía cargamentos de drogas sintéticas que después distribuía en distintos puntos, entre ellos centros comerciales.

Para ocultar la mercancía, la organización rentaba casas o conseguía viviendas a través de plataformas dedicadas a estancias de corto plazo. Este esquema les permitía cambiar constantemente de ubicación y dificultar el rastreo de las autoridades.

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Balance de los operativos

Como parte de las acciones dirigidas a desarticular al grupo, la FGR ejecutó nueve órdenes de cateo en distintos inmuebles. Ocho de las intervenciones se realizaron en Tijuana y una más en Durango.

Vinculan a proceso a tres miembros de “Los Rugrats”, brazo armado ligado a “La Mayiza”, por venta de drogas en Baja California. FGR

El saldo de estos operativos es de siete personas detenidas, además del aseguramiento de distintas cantidades de droga, armas de fuego, cartuchos y vehículos presuntamente relacionados con las actividades investigadas.

La FGR informó que mantendrá las investigaciones y acciones ministeriales contra personas relacionadas con delitos de alto impacto, como parte de las labores para combatir estructuras de delincuencia organizada.

Vínculo con “Los Rugrats” y “La Mayiza”

La célula de “Los Rugrats”, es identificada como uno de los brazos armados de “La Mayiza”, la facción del Cártel de Sinaloa asociada a la familia de Ismael Zambada García, alias “El Mayo”.

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“Los Rugrats”, son liderados por Carlos Alberto Páez Pereda, conocido como “Carlitos Rugrats”, un hombre de 30 años originario de Laguna Colorada, al sur de Culiacán, Sinaloa. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó formalmente el 7 de julio de 2026 por narcoterrorismo, apoyo material a una organización terrorista extranjera y dirección de una empresa criminal continuada, entre otros siete cargos federales. El FBI lo incluyó ese mismo día en su lista de personas más buscadas.

Carlos Alberto Paéz, presunto líder de "Los Rugrats"

Según documentos judiciales del Distrito Sur de California, Páez Pereda controla desde hace una década una red de fabricación y distribución de metanfetamina, fentanilo y cocaína, además de una porción del transporte de cargamentos desde Sinaloa hasta Tijuana con destino final al Distrito Sur de California.

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“La Mayiza”, la organización a la que responde “Los Rugrats” como brazo armado, es encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, hijo del histórico líder del Cártel de Sinaloa Ismael “El Mayo” Zambada. Zambada Sicairos asumió el control de la facción tras la captura y traslado de su padre a Estados Unidos en julio de 2024, hecho que desató una guerra interna con la facción rival de Los Chapitos.

Vinculan a proceso a tres miembros de “Los Rugrats”, brazo armado ligado a “La Mayiza”, por venta de drogas en Baja California. (Anayeli Tapia/Infobae)

Zambada Sicairos enfrenta desde julio de 2026 una acusación federal por narcoterrorismo en Estados Unidos y permanece prófugo. La Mayiza mantiene distintas células armadas distribuidas en varios estados del país, cada una con mando y territorio propios, entre ellas “Los Rusos” en Baja California y Sonora, además de “Los Rugrats” con presencia en Sinaloa y en la ruta hacia Tijuana.

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