La leyenda Thierry Henry llena de elogios a Gilberto Mora luego de su participación con la Selección Mexicana

El campeón mundial con Francia en 1998 destacó la madurez de la joya mexicana para controlar el ritmo del juego contra Ecuador. (Fotos: REUTERS/Jed Leicester - AFP/Yuri CORTEZ)

La actuación de Gilberto Mora, mediocampista mexicano de 17 años, continúa siendo uno de los grandes temas del Mundial 2026.

Su desempeño en la victoria de México sobre Ecuador en los dieciseisavos de final no sólo mantiene encendida la ilusión de la afición, también provocó que Thierry Henry, campeón del mundo con Francia en 1998, se rindiera ante su talento.

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Thierry Henry elogió a la Selección Mexicana por su intensidad en los primeros 30 minutos ante Ecuador. REUTERS/Johanna Geron

El reconocimiento llega en un momento clave: México se prepara para enfrentar a Inglaterra en octavos de final, un duelo histórico en el Estadio Azteca.

En ese contexto, las palabras de Henry, sumadas a las de otras leyendas como Zlatan Ibrahimovic y Park Ji-Sung, no sólo validan el presente de Mora, sino que aumentan la expectativa sobre lo que puede aportar en el posible partido más importante de su joven carrera.

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El inicio arrollador de la Selección Mexicana

Henry quedó impresionado con la intensidad del Tri frente a Ecuador: “Los primeros treinta minutos, simplemente ¡wow! Así es exactamente como debes comenzar un partido si quieres poner a la afición de tu lado y someter al rival a la presión".

Para el francés, la presión constante y el dominio táctico fueron determinantes para que Ecuador “no existiera” en el encuentro.

México mostró que, con orden y valentía, puede competir contra cualquier Selección.

Henry atribuyó el triunfo de México sobre Ecuador a la presión constante y a la conexicón con su afición en el Estadio Azteca. REUTERS/Raquel Cunha

Así, este arranque no sólo fue vital para avanzar de ronda, también envió un mensaje claro a Inglaterra: el Tri está listo para imponer condiciones desde el primer minuto.

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Gilberto Mora: la joya del mediocampo

El momento más llamativo del análisis de Henry fue cuando habló directamente de Mora: “No nos olvidemos del pequeño niño jugando en el mediocampo. Por momentos controla el juego, entiende cuándo detenerse y no irse al contraataque demasiado pronto, genera faltas".

Con apenas 17 años, “Morita” demostró una madurez táctica poco común. Supo cuándo acelerar y pausar el ritmo, nunca se escondió y siempre pidió el balón.

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Thierry Henry destacó que Gilberto Mora controla el juego en el mediocampo y sabe cuándo pausar el ritmo como si tuviera años como profesional. REUTERS/Raquel Cunha

Para Henry, su influencia fue determinante para dar equilibrio al equipo y confirmar que México tiene en él a una joya que puede brillar en los escenarios más exigentes.

En este punto, las palabras de Park Ji-Sung y Zlatan Ibrahimovic también cobraron relevancia: “Ese chico tiene algo diferente”, reforzando la idea de que Mora juega como si tuviera años de experiencia y que su juventud proyecta un futuro brillante para el Tri.

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México y su fuerza imparable en casa

Henry también destacó el papel de la afición mexicana: “Vean la comunión con la afición, escuchen el ruido… cuando el equipo y la afición están unidos… wow… México es una fuerza imparable“.

Unidad equipo-afición: el Coloso de Santa Úrsula se convirtió en una auténtica fortaleza.

Factor psicológico: el ambiente presionó a Ecuador y motivó al Tri.

Advertencia a rivales: Henry deseó “toda la suerte del mundo” a quienes deban jugar en México.

México se prepara para enfrentar a Inglaterra en octavos de final en el Coloso de Santa Úrsula, en lo que promete ser un duelo histórico. REUTERS/Eloisa Sanchez

Este respaldo colectivo refuerza la idea de que el Mundial en casa puede ser el escenario perfecto para que México aspire a superar límites históricos.

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