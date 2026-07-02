México Deportes

La leyenda Thierry Henry llena de elogios a Gilberto Mora luego de su participación con la Selección Mexicana

El Tri avanzó a los octavos del Mundial 2026, donde se medirá a Inglaterra en el Estadio Azteca, con un mediocampista de 17 años como figura

Guardar
Google icon
El campeón mundial con Francia en 1998 destacó la madurez de la joya mexicana para controlar el ritmo del juego contra Ecuador. (Fotos: REUTERS/Jed Leicester - AFP/Yuri CORTEZ)
El campeón mundial con Francia en 1998 destacó la madurez de la joya mexicana para controlar el ritmo del juego contra Ecuador. (Fotos: REUTERS/Jed Leicester - AFP/Yuri CORTEZ)

La actuación de Gilberto Mora, mediocampista mexicano de 17 años, continúa siendo uno de los grandes temas del Mundial 2026.

Su desempeño en la victoria de México sobre Ecuador en los dieciseisavos de final no sólo mantiene encendida la ilusión de la afición, también provocó que Thierry Henry, campeón del mundo con Francia en 1998, se rindiera ante su talento.

PUBLICIDAD

Thierry Henry elogió a la Selección Mexicana por su intensidad en los primeros 30 minutos ante Ecuador. REUTERS/Johanna Geron
Thierry Henry elogió a la Selección Mexicana por su intensidad en los primeros 30 minutos ante Ecuador. REUTERS/Johanna Geron

El reconocimiento llega en un momento clave: México se prepara para enfrentar a Inglaterra en octavos de final, un duelo histórico en el Estadio Azteca.

En ese contexto, las palabras de Henry, sumadas a las de otras leyendas como Zlatan Ibrahimovic y Park Ji-Sung, no sólo validan el presente de Mora, sino que aumentan la expectativa sobre lo que puede aportar en el posible partido más importante de su joven carrera.

PUBLICIDAD

El inicio arrollador de la Selección Mexicana

Henry quedó impresionado con la intensidad del Tri frente a Ecuador: “Los primeros treinta minutos, simplemente ¡wow! Así es exactamente como debes comenzar un partido si quieres poner a la afición de tu lado y someter al rival a la presión".

  • Para el francés, la presión constante y el dominio táctico fueron determinantes para que Ecuador “no existiera” en el encuentro.
  • México mostró que, con orden y valentía, puede competir contra cualquier Selección.
Henry atribuyó el triunfo de México sobre Ecuador a la presión constante y a la conexicón con su afición en el Estadio Azteca. REUTERS/Raquel Cunha
Henry atribuyó el triunfo de México sobre Ecuador a la presión constante y a la conexicón con su afición en el Estadio Azteca. REUTERS/Raquel Cunha

Así, este arranque no sólo fue vital para avanzar de ronda, también envió un mensaje claro a Inglaterra: el Tri está listo para imponer condiciones desde el primer minuto.

Gilberto Mora: la joya del mediocampo

El momento más llamativo del análisis de Henry fue cuando habló directamente de Mora: “No nos olvidemos del pequeño niño jugando en el mediocampo. Por momentos controla el juego, entiende cuándo detenerse y no irse al contraataque demasiado pronto, genera faltas".

Con apenas 17 años, “Morita” demostró una madurez táctica poco común. Supo cuándo acelerar y pausar el ritmo, nunca se escondió y siempre pidió el balón.

Thierry Henry destacó que Gilberto Mora controla el juego en el mediocampo y sabe cuándo pausar el ritmo como si tuviera años como profesional. REUTERS/Raquel Cunha
Thierry Henry destacó que Gilberto Mora controla el juego en el mediocampo y sabe cuándo pausar el ritmo como si tuviera años como profesional. REUTERS/Raquel Cunha

Para Henry, su influencia fue determinante para dar equilibrio al equipo y confirmar que México tiene en él a una joya que puede brillar en los escenarios más exigentes.

En este punto, las palabras de Park Ji-Sung y Zlatan Ibrahimovic también cobraron relevancia: “Ese chico tiene algo diferente”, reforzando la idea de que Mora juega como si tuviera años de experiencia y que su juventud proyecta un futuro brillante para el Tri.

México y su fuerza imparable en casa

Henry también destacó el papel de la afición mexicana: “Vean la comunión con la afición, escuchen el ruido… cuando el equipo y la afición están unidos… wow… México es una fuerza imparable“.

  • Unidad equipo-afición: el Coloso de Santa Úrsula se convirtió en una auténtica fortaleza.
  • Factor psicológico: el ambiente presionó a Ecuador y motivó al Tri.
  • Advertencia a rivales: Henry deseó “toda la suerte del mundo” a quienes deban jugar en México.
México se prepara para enfrentar a Inglaterra en octavos de final en el Coloso de Santa Úrsula, en lo que promete ser un duelo histórico. REUTERS/Eloisa Sanchez
México se prepara para enfrentar a Inglaterra en octavos de final en el Coloso de Santa Úrsula, en lo que promete ser un duelo histórico. REUTERS/Eloisa Sanchez

Este respaldo colectivo refuerza la idea de que el Mundial en casa puede ser el escenario perfecto para que México aspire a superar límites históricos.

Temas Relacionados

Thierry HenryGilberto MoraMéxico vs EcuadorSelección Mexicana Mundial 2026Estadio AztecaEstadio Ciudad de MéxicoMundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO: el anfitrión se queda con uno menos en la recta final del partido

Las Barras y las Estrellas enfrentan a los Lirios de Oro en el estadio Bahía de San Francisco por un boleto a la siguiente ronda del campeonato

Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO: el anfitrión se queda con uno menos en la recta final del partido

México espera la llegada de Checo Pérez para el partido de 8vos de Final frente a Inglaterra

El piloto nacional prometió que invitaría al británico George Russell a vivir el partido del Mundial 2026 en el estadio Ciudad de México

México espera la llegada de Checo Pérez para el partido de 8vos de Final frente a Inglaterra

Prensa ecuatoriana estalla contra Andrés Vaca luego de comentarios tras el México vs Ecuador

La eliminación del Mundial 2026 en el Estadio Azteca se calentó por las declaraciones del narrador en cuanto a la historia futbolística del país

Prensa ecuatoriana estalla contra Andrés Vaca luego de comentarios tras el México vs Ecuador

Tomas Tuchel, DT de Inglaterra, se pronuncia sobre el enfrentamiento con México: “Será emocionante”

El estratega alemán asegura que medirse con México será una experiencia significativa para Inglaterra y destaca lo atractivo del encuentro

Tomas Tuchel, DT de Inglaterra, se pronuncia sobre el enfrentamiento con México: “Será emocionante”

Estos son los jugadores de Inglaterra más peligrosos para México en octavos del Mundial 2026

El Tri llega invicto y con gran motivación al cruce frente a los Tres Leones en el Coloso de Santa Úrsula

Estos son los jugadores de Inglaterra más peligrosos para México en octavos del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

Nueva carta atribuida a “El Chapo Guzmán” llega al tribunal de Brooklyn mientras crecen las dudas sobre su autoría

Vinculan a proceso al “Sierra 1” y a su pareja: permanecerán en penal de alto impacto en Michoacán

Presuntos integrantes del CJNG atacan a balazos a policías de Tingüindín, Michoacán; el octavo ataque en año y medio

De contador a operador del cartel: la trayectoria del hombre que estructuró el negocio de combustible del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Este mes Caifanes llega a las principales ciudades del país: fechas, recintos y setlist probable de los conciertos de 2026

Este mes Caifanes llega a las principales ciudades del país: fechas, recintos y setlist probable de los conciertos de 2026

Miguel Bosé presume haber visto el partido con Belinda y recuerda coincidencia con sus padres

¡El hobbit más mexicano! Elijah Wood festeja victoria de México sobre Ecuador en el Mundial 2026

La Casa de los Famosos México 4: Alex Bisogno suena como participante tras pelea con Pati Chapoy, y el estreno se retrasa para evitar la final del Mundial

Guillermo del Toro confirma reestreno de El Laberinto del Fauno por su aniversario 20

DEPORTES

Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO: el anfitrión se queda con uno menos en la recta final del partido

Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO: el anfitrión se queda con uno menos en la recta final del partido

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy miércoles 1 de julio: socavón provoca cierre de circulación en Eje 4 Norte

México espera la llegada de Checo Pérez para el partido de 8vos de Final frente a Inglaterra

Prensa ecuatoriana estalla contra Andrés Vaca luego de comentarios tras el México vs Ecuador

Tomas Tuchel, DT de Inglaterra, se pronuncia sobre el enfrentamiento con México: “Será emocionante”