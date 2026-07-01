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Zlatan Ibrahimović se rinde ante México tras eliminar a Ecuador: “Demostraron quién era el jefe”

El histórico goleador sueco elogió la autoridad con la que el Tri venció a Ecuador y aseguró que fue la mejor exhibición del equipo en el Mundial 2026

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Soccer Football - Serie A - AC Milan v Hellas Verona - San Siro, Milan, Italy - December 28, 2025 Former footballer Zlatan Ibrahimovic before the match REUTERS/Daniele Mascolo
Soccer Football - Serie A - AC Milan v Hellas Verona - San Siro, Milan, Italy - December 28, 2025 Former footballer Zlatan Ibrahimovic before the match REUTERS/Daniele Mascolo

La Selección Mexicana escribió un nuevo capítulo en su historia dentro de la Copa del Mundo 2026 al imponerse 2-0 sobre Ecuador en el Estadio Ciudad de México, resultado que le permitió asegurar su lugar en los octavos de final y poner fin a una larga espera de cuatro décadas sin celebrar una victoria en un duelo de eliminación directa dentro de un Mundial.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre respondió en uno de los compromisos más importantes del torneo con una actuación convincente, dominando amplios lapsos del encuentro y mostrando una versión que despertó elogios tanto entre la afición como entre analistas internacionales.

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Mundial 2026 - México - Ecuador
Mexico's head coach Javier Aguirre gestures during the 2026 World Cup round of 32 football match between Mexico and Ecuador at the Mexico City Stadium in Mexico City on June 30, 2026. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP)

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el del exdelantero sueco Zlatan Ibrahimović, quien durante la transmisión de FOX Sports reconoció el desempeño del representativo mexicano y destacó la forma en que logró imponer condiciones desde el silbatazo inicial.

En defensa y también en ataque. Desde el primer minuto demostraron quién era el jefe del partido”, explicó Zlatan al hablar sobre la actuación del combinado mexicano.

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Dos futbolistas mexicanos con camiseta verde se abrazan en el césped. Otros jugadores de México y Ecuador están en el campo. Se observa una portería y el público
Los futbolistas mexicanos Erik Lira y César Montes celebran el segundo gol de su equipo en el partido de octavos de final contra Ecuador, durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 30 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México. (Reuters)

Las palabras del histórico atacante reflejaron la superioridad que mostró el Tri durante buena parte del encuentro. México encontró equilibrio entre la solidez defensiva y la generación de oportunidades al frente, aspectos que le permitieron controlar el ritmo del partido frente a un rival que llegaba motivado después de haber sorprendido en la fase de grupos.

La clasificación también representó un momento simbólico para el futbol mexicano. Desde hacía 40 años, la selección nacional no conseguía salir victoriosa en un partido de eliminación directa dentro de una Copa del Mundo, una estadística que finalmente quedó atrás gracias al triunfo obtenido en la capital del país.

Jugadores de México celebran este martes al terminar un partido del Mundial 2026 ante Ecuador en el estadio Azteca. EFE/ Alex Cruz
Jugadores de México celebran este martes al terminar un partido del Mundial 2026 ante Ecuador en el estadio Azteca. EFE/ Alex Cruz

Además del resultado, el funcionamiento colectivo fue uno de los aspectos más destacados por Ibrahimović. El exfutbolista consideró que la presentación frente a Ecuador fue la mejor que ha ofrecido México desde el inicio del certamen mundialista.

Esta selección de México tuvo su mejor actuación hasta ahora en el torneo”, afirmó Zlatan, destacando que el equipo dejó una imagen positiva antes de afrontar la próxima ronda.

Mundial 2026 - México - Ecuador
Mexico's forward #16 Julian Quinones and Mexico's defender #15 Israel Reyes celebrate after winning the 2026 World Cup round of 32 football match between Mexico and Ecuador at the Mexico City Stadium in Mexico City on June 30, 2026. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

Aunque reconoció que durante la segunda mitad el ritmo del encuentro disminuyó ligeramente, el exgoleador señaló que el conjunto mexicano nunca perdió el control del compromiso ni permitió que Ecuador generara una reacción capaz de cambiar el rumbo del marcador.

El análisis del sueco coincidió con la percepción de diversos especialistas, quienes resaltaron la disciplina táctica del equipo de Aguirre y la personalidad con la que enfrentó un partido que definía la continuidad de México en la competencia.

La actuación también representa un impulso anímico para el plantel de cara a los octavos de final. Después de superar la fase de grupos, el Tri respondió en su primer duelo de vida o muerte con una exhibición sólida que fortalece la confianza del grupo para los siguientes desafíos del campeonato.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México contra Ecuador - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 30 de junio de 2026 Los mexicanos Julián Quiñones y Guillermo Martínez celebran tras el partido la clasificación de México para los octavos de final del Mundial. REUTERS/Eloisa Sánchez
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México contra Ecuador - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 30 de junio de 2026 Los mexicanos Julián Quiñones y Guillermo Martínez celebran tras el partido la clasificación de México para los octavos de final del Mundial. REUTERS/Eloisa Sánchez

Javier Aguirre ha insistido desde el inicio del torneo en la importancia de construir un equipo competitivo más allá de las individualidades, y frente a Ecuador esa idea quedó reflejada en el funcionamiento colectivo, la intensidad para recuperar el balón y la eficacia para aprovechar las oportunidades creadas.

Con el boleto asegurado a la siguiente ronda, México mantiene vivo el sueño de trascender en el Mundial 2026 y buscar una actuación histórica. Mientras tanto, los elogios de una figura como Zlatan Ibrahimović se suman al reconocimiento internacional que recibió el Tri tras una victoria que rompió una sequía de 40 años y que ya ocupa un lugar especial entre los resultados más importantes del futbol mexicano en las Copas del Mundo.

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