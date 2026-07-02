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Regresa la Tarjeta de movilidad del Mundial: anuncian nuevo tiraje y así podrás adquirirla

Quienes buscan adquirir la pieza especial podrán encontrarla sin necesidad de recurrir a intermediarios

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Mano sosteniendo una tarjeta rectangular con diseño de figuras coloridas, un balón de fútbol, el número 2026 y un fondo gris claro.
Una tarjeta de movilidad integrada muestra un diseño gráfico vibrante con un balón de fútbol, la inscripción 2026 y figuras artísticas, sostenida por una mano sobre un fondo neutro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Tarjeta de Movilidad Integrada conmemorativa de la Copa Mundial volverá a venderse en la Ciudad de México con un nuevo tiraje de 500 mil piezas, luego de que la primera edición se agotó tras la venta especial realizada el pasado viernes en Campo Marte. El Gobierno de la Ciudad de México informó que las nuevas tarjetas mantendrán su precio oficial de $15.

La tarjeta regresará a la venta al mismo precio oficial, luego de que se agotó la primera emisión de 1 millón de piezas. La Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi) indicó que habrá una nueva disponibilidad, aunque el texto fuente no precisa fechas ni estaciones para esta nueva distribución.

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En conferencia de prensa en el Palacio del Ayuntamiento, el secretario de Movilidad Héctor Ulises García Nieto explicó que la nueva producción responde a la alta demanda de la ciudadanía. También reiteró el llamado a no adquirirlas en reventa.

“Se sacó un millón de tarjetas y ya se agotaron. La jefa de Gobierno me instruyó a sacar 500 mil más. No hagan caso a la reventa; habrá más tarjetas y seguirán costando lo mismo”, afirmó el funcionario.

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Así será la nueva tarjeta de movilidad de la CDMX para el Mundial 2026 (Gobierno CDMX)
Así será la nueva tarjeta de movilidad de la CDMX para el Mundial 2026 (Gobierno CDMX)

Cómo adquirir la Tarjeta de movilidad del Mundial

La tarjeta se puso a la venta en puntos oficiales de la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC). Además, la Semovi anunció una venta especial dirigida a las personas que no lograron conseguirla previamente.

Con la información disponible, hasta ahora se sabe que podrá adquirirse en puntos oficiales de venta del Metro y que las autoridades pidieron evitar la reventa. El precio oficial seguirá en $15.

La alta demanda provocó que en algunas estaciones empezara a escasear el plástico. Por ello, las autoridades capitalinas anunciaron una nueva emisión.

Lo que se sabe del nuevo tiraje

La tarjeta conmemorativa permite ingresar y pagar viajes en Metro, Metrobús, Trolebús, RTP, Cablebús, Tren Ligero, Ecobici y el Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente”. El nuevo tiraje fue anunciado después del agotamiento de la primera edición.

El diseño fue encargado en febrero de 2026 a Kevin Cuevas, quien ya había colaborado en otros proyectos de la Ciudad de México. En redes sociales, el ilustrador explicó que la imagen representa a la Coatlicue como metáfora de la ciudad y que su falda de serpientes se transforma en la red de Movilidad Integrada del transporte colectivo.

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