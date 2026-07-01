Presuntos integrantes del CJNG atacan a balazos a policías de Tingüindín, Michoacán; el octavo ataque en año y medio

La Fiscalía de Michoacán confirmó la detención de 8 personas (imagen ilustrativa). Crédito: Seguridad Pública Coeneo

Policías municipales de Tingüindín fueron atacados a balazos este 1 de julio por presuntos miembros del CJNG sobre la carretera Jacona-Los Reyes, una agresión que dejó a un oficial herido y elevó a ocho ataques el registro de embestidas armadas contra esa corporación en los últimos 16 meses.

El ataque ocurrió cerca de la entrada a la comunidad de Guáscaro, mientras los agentes realizaban patrullajes preventivos. Los agresores viajaban en varios vehículos, dispararon al pasar frente a la unidad policial y escaparon con rumbo a San Juanico.

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La consecuencia inmediata no quedó limitada al punto de la agresión. Después del ataque, automovilistas y transportistas que circulaban hacia las regiones de Cotija y Jiquilpan informaron daños en sus vehículos por artefactos ponchallantas abandonados sobre las carreteras.

Uno de los policías municipales resultó lesionado por esquirlas de arma de fuego. Recibió atención en el lugar y las heridas no pusieron en riesgo su vida.

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El ataque provocó ponchallantas y un bloqueo con camiones en el acceso a Jiquilpan

En las inmediaciones de la comunidad de Los Remedios, en el acceso a Jiquilpan, también se registró un bloqueo carretero. Conductores de camiones de carga fueron despojados de sus unidades y los vehículos quedaron atravesados sobre la vialidad, lo que impidió el paso.

La respuesta de seguridad incluyó el despliegue de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Las fuerzas acudieron para auxiliar a los patrulleros, reforzar la presencia operativa y restablecer el tránsito vehicular en la zona afectada.

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La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que atendió de inmediato la agresión contra los elementos municipales. La dependencia precisó que el oficial lesionado presentó heridas por esquirlas y sostuvo presencia operativa en la región para preservar el orden y reforzar la seguridad de la población.

El hecho respondió de forma directa a la principal pregunta que dejó la agresión: qué pasó en Tingüindín y cuál fue el saldo. La respuesta fue un ataque armado contra policías municipales, un oficial herido fuera de peligro, carreteras afectadas por ponchallantas y un bloqueo con camiones de carga en el acceso a Jiquilpan.

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El municipio acumuló 16 meses de agresiones con saldo de 4 policías y un civil asesinados

Con este caso, Tingüindín acumuló al menos ocho agresiones armadas contra su Policía Municipal en un periodo de 16 meses. El saldo total llegó a cuatro policías asesinados, un civil muerto y 8 lesionados.

El registro de hechos mostró una continuidad de ataques entre 2025 y 2026. El 22 de febrero de 2025, una agresión en Tingüindín y La Trasquila dejó un oficial muerto y cuatro heridos.

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El 24 de mayo de 2025, otro ataque dejó dos policías municipales muertos. Menos de un mes después, el 16 de junio de 2025, una agresión armada en la Presidencia de Tingüindín causó la muerte de un policía y un civil.

La secuencia continuó el 11 de diciembre de 2025, cuando criminales atacaron una patrulla de municipales sin dejar víctimas. Después, el 10 de febrero de 2026, una embestida armada contra la corporación dejó a un oficial herido.

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El 15 de junio de 2026, delincuentes rafaguearon una caseta policial y una patrulla en el municipio, con saldo de un policía levemente herido. Días después, el 7 de julio de 2026, se registró otro enfrentamiento entre delincuentes y la Policía de Tingüindín, también con un oficial lesionado.

La agresión de este miércoles repitió varios elementos observados en episodios previos: uso de vehículos por parte de civiles armados, disparos directos contra policías municipales, huida inmediata de los atacantes y acciones para obstaculizar la movilidad regional. En esta ocasión, esas maniobras incluyeron la dispersión de ponchallantas y el despojo de camiones de carga para bloquear el acceso a Jiquilpan.

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La zona donde ocurrió el ataque conecta puntos sensibles del occidente de Michoacán, como Jacona, Los Reyes, Cotija y Jiquilpan. Por eso, los daños a automóviles y unidades de transporte se extendieron más allá del sitio donde comenzó la agresión contra los patrulleros.

Las autoridades mantuvieron el refuerzo operativo en carreteras y comunidades cercanas tras la huida de los agresores hacia San Juanico. El objetivo fue atender a los policías atacados, revisar la seguridad de las rutas afectadas y restablecer la circulación en los tramos con bloqueo y ponchallantas.

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Presuntos integrantes del CJNG atacaron a policías municipales de Tingüindín sobre la carretera Jacona-Los Reyes y dejaron a un oficial herido por esquirlas.

La agresión derivó en ponchallantas sobre rutas hacia Cotija y Jiquilpan, además de un bloqueo con camiones de carga despojados en Los Remedios.

En los últimos 16 meses, Tingüindín acumuló ocho ataques contra su Policía Municipal, con saldo de cuatro agentes y un civil asesinados, además de ocho lesionados.