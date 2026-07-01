México

La Casa de los Famosos México 4: Alex Bisogno suena como participante tras pelea con Pati Chapoy, y el estreno se retrasa para evitar la final del Mundial

La empresa aparta los días posteriores a la final de fútbol y lanza su apuesta de entretenimiento hasta este 26 de julio con emisión nocturna y acceso continuo en plataforma

Guardar
Google icon
Alex Bisogno y Pati Chapoy viven momentos de tensión (Diseño: Jovani Pérez / Infobae México)
Alex Bisogno y Pati Chapoy viven momentos de tensión (Diseño: Jovani Pérez / Infobae México)

Televisa fija el estreno de La Casa de los Famosos México 4 para el 26 de julio, una semana después de la final del Mundial 2026, mientras el nombre de Alex Bisogno suena con fuerza como posible participante en medio de su enfrentamiento público con Pati Chapoy.

La producción confirmó que el programa se transmitirá por el Canal de las Estrellas a partir de las 20:30 horas y en formato 24/7 por la plataforma ViX. La fecha no es casual: la final de la Copa Mundial 2026 está programada para el 19 de julio, y la televisora optó por ceder esa semana al fútbol antes de lanzar su apuesta más rentable en materia de entretenimiento.

PUBLICIDAD

Alex Bisogno, entre el escándalo y la puerta de Televisa

Alex Bisogno y Pati Chapoy
Alex Bisogno y Pati Chapoy. (Televisa / Azteca)

Bisogno fue visto recientemente en las instalaciones de la televisora de San Ángel. Ante los medios, no descartó sumarse al reality: “Estamos viendo qué surge. Yo estoy en la mejor disposición, quiero trabajar y si se da un reality, estaría feliz”, declaró.

El conductor atraviesa uno de los momentos más turbulentos de su carrera. Desde la muerte de su hermano Daniel Bisogno, el 20 de febrero de 2025, arrastra un conflicto abierto con la periodista Pati Chapoy, titular de Ventaneando, que escala semana a semana.

PUBLICIDAD

La disputa con Chapoy: de acusaciones de robo a amenazas de secretos

Televisa le dice ‘no’ a Adela Micha en La Casa de los Famosos México; productora confirma a Galilea Montijo (Fotos: Televisa)
Televisa le dice ‘no’ a Adela Micha en La Casa de los Famosos México; productora confirma a Galilea Montijo (Fotos: Televisa)

El origen del enfrentamiento se remonta a declaraciones de Chapoy en las que acusó a Alex de haber “saqueado” la casa de Daniel el día de su muerte, retirando obras de arte, ropa y otros objetos del inmueble. Alex rechazó los señalamientos de forma categórica y anunció que buscaría una orden de restricción contra la conductora.

La confrontación subió de tono cuando Bisogno participó en el programa El minuto que cambió mi destino, conducido por Gustavo Adolfo Infante. Allí aseguró tener información sensible sobre Chapoy y su entorno laboral, obtenida del celular de su hermano —con contraseñas, correos y chats—, y advirtió que podría hacerla pública si los ataques continuaban.

“Yo no soy una persona que quiera hundir, fregar, amenazar. Yo no, pero ellos sí. Y si yo no me defiendo con verdades, ¿por qué voy a permitir que me pisoteen y que me acaben la carrera con mentiras?”, afirmó ante Infante.

En otra entrevista, reveló que Daniel vivió sus últimos años con un miedo constante a perder su lugar en Ventaneando. “Había un terrorismo laboral”, sostuvo, apuntando directamente a Chapoy como el centro de ese clima de tensión. Hasta el momento, ni la conductora ni la producción del programa han respondido públicamente a esas acusaciones.

Un elenco bajo reserva y listas que circulan sin confirmación

Televisa no ha confirmado ningún participante de forma oficial. La productora Rosa María Noguerón anunció un formato de revelaciones que arrancaría la semana del 5 de julio.

En redes sociales circulan múltiples listas extraoficiales. El reportero Ernesto Buitrón señaló que Mariana Ochoa, Aldo Rendón y Brianda Deyanara ya habrían firmado contratos. Otros nombres que aparecen en distintas fuentes son Ernesto Laguardia, Cynthia Klitbo, Bellakath, Consuelo Duval, Yahir, Salvador Zerboni y Karina Torres, entre más de una treintena de figuras mencionadas sin respaldo oficial.

Galilea Montijo regresa con equipo renovado

La Casa de los Famosos México 4: Laura G revela el nombre de dos grandes celebridades que estarían (Fotos: Instagram/ laurag/ Televisa)
La Casa de los Famosos México 4: Laura G revela el nombre de dos grandes celebridades que estarían (Fotos: Instagram/ laurag/ Televisa)

Galilea Montijo vuelve a conducir el programa. La acompañarán Odalys Ramírez, Diego de Erice, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp, según confirmó la propia presentadora a través de las redes sociales oficiales del reality.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoTelevisaAlex BisognoGalilea MontijoLa Casa de Los Famososmexico-noticiasmexico-entretenimientoNewsroom MXReality Show

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

Sigue en vivo las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos que ocurren en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido de 16vos de Final del Mundial 2026

Las Barras y las Estrellas enfrentan a los Lirios de Oro en el estadio Bahía de San Francisco por un boleto a la siguiente ronda del campeonato

Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido de 16vos de Final del Mundial 2026

Nueva carta atribuida a “El Chapo Guzmán” llega al tribunal de Brooklyn mientras crecen las dudas sobre su autoría

El sobre en que arribó la misiva tiene sello postal de Misisipi, no de Colorado, donde el narcotraficante permanece recluido en estricto aislamiento

Nueva carta atribuida a “El Chapo Guzmán” llega al tribunal de Brooklyn mientras crecen las dudas sobre su autoría

Si no puedes hacer esto, tu cuerpo te está avisando: el test de movilidad que los expertos usan para medir tu salud

Descubre cómo un sencillo test de equilibrio puede revelar riesgos ocultos de salud en adultos mayores

Si no puedes hacer esto, tu cuerpo te está avisando: el test de movilidad que los expertos usan para medir tu salud

Guillermo del Toro confirma reestreno de El Laberinto del Fauno por su aniversario 20

El director mexicano anunció que la película llegará a toda la República Mexicana

Guillermo del Toro confirma reestreno de El Laberinto del Fauno por su aniversario 20
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

Nueva carta atribuida a “El Chapo Guzmán” llega al tribunal de Brooklyn mientras crecen las dudas sobre su autoría

Vinculan a proceso al “Sierra 1” y a su pareja: permanecerán en penal de alto impacto en Michoacán

Presuntos integrantes del CJNG atacan a balazos a policías de Tingüindín, Michoacán; el octavo ataque en año y medio

De contador a operador del cartel: la trayectoria del hombre que estructuró el negocio de combustible del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Guillermo del Toro confirma reestreno de El Laberinto del Fauno por su aniversario 20

Guillermo del Toro confirma reestreno de El Laberinto del Fauno por su aniversario 20

CD9 vs One Direction: la tendencia viral que hace referencia al próximo encuentro entre México e Inglaterra durante la Copa Mundial 2026

Muere Héctor Carrillo, periodista de “Todo Para La Mujer” y amigo de Maxine Woodside

Harry Styles celebra pase de Inglaterra a octavos del Mundial 2026 y mexicanas no perdonan: “No podrás contra Juan Ga”

Renata Haro confirma su separación de Juan Diego Covarrubias: “Lo pedí hace meses”

DEPORTES

Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido de 16vos de Final del Mundial 2026

Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido de 16vos de Final del Mundial 2026

Estos son los jugadores de Inglaterra más peligrosos para México en octavos del Mundial 2026

Inglaterra regresa al Estadio Ciudad de México, 40 años después de la Mano de Dios

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy miércoles 1 de julio: cierre vehicular en avenida Juárez, aquí la alternativa

La vez que México venció a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México previo al Mundial del 86