La Casa de los Famosos México 4: Alex Bisogno suena como participante tras pelea con Pati Chapoy, y el estreno se retrasa para evitar la final del Mundial

Alex Bisogno y Pati Chapoy viven momentos de tensión (Diseño: Jovani Pérez / Infobae México)

Televisa fija el estreno de La Casa de los Famosos México 4 para el 26 de julio, una semana después de la final del Mundial 2026, mientras el nombre de Alex Bisogno suena con fuerza como posible participante en medio de su enfrentamiento público con Pati Chapoy.

La producción confirmó que el programa se transmitirá por el Canal de las Estrellas a partir de las 20:30 horas y en formato 24/7 por la plataforma ViX. La fecha no es casual: la final de la Copa Mundial 2026 está programada para el 19 de julio, y la televisora optó por ceder esa semana al fútbol antes de lanzar su apuesta más rentable en materia de entretenimiento.

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Alex Bisogno, entre el escándalo y la puerta de Televisa

Alex Bisogno y Pati Chapoy. (Televisa / Azteca)

Bisogno fue visto recientemente en las instalaciones de la televisora de San Ángel. Ante los medios, no descartó sumarse al reality: “Estamos viendo qué surge. Yo estoy en la mejor disposición, quiero trabajar y si se da un reality, estaría feliz”, declaró.

El conductor atraviesa uno de los momentos más turbulentos de su carrera. Desde la muerte de su hermano Daniel Bisogno, el 20 de febrero de 2025, arrastra un conflicto abierto con la periodista Pati Chapoy, titular de Ventaneando, que escala semana a semana.

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La disputa con Chapoy: de acusaciones de robo a amenazas de secretos

Televisa le dice ‘no’ a Adela Micha en La Casa de los Famosos México; productora confirma a Galilea Montijo (Fotos: Televisa)

El origen del enfrentamiento se remonta a declaraciones de Chapoy en las que acusó a Alex de haber “saqueado” la casa de Daniel el día de su muerte, retirando obras de arte, ropa y otros objetos del inmueble. Alex rechazó los señalamientos de forma categórica y anunció que buscaría una orden de restricción contra la conductora.

La confrontación subió de tono cuando Bisogno participó en el programa El minuto que cambió mi destino, conducido por Gustavo Adolfo Infante. Allí aseguró tener información sensible sobre Chapoy y su entorno laboral, obtenida del celular de su hermano —con contraseñas, correos y chats—, y advirtió que podría hacerla pública si los ataques continuaban.

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“Yo no soy una persona que quiera hundir, fregar, amenazar. Yo no, pero ellos sí. Y si yo no me defiendo con verdades, ¿por qué voy a permitir que me pisoteen y que me acaben la carrera con mentiras?”, afirmó ante Infante.

En otra entrevista, reveló que Daniel vivió sus últimos años con un miedo constante a perder su lugar en Ventaneando. “Había un terrorismo laboral”, sostuvo, apuntando directamente a Chapoy como el centro de ese clima de tensión. Hasta el momento, ni la conductora ni la producción del programa han respondido públicamente a esas acusaciones.

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Un elenco bajo reserva y listas que circulan sin confirmación

Televisa no ha confirmado ningún participante de forma oficial. La productora Rosa María Noguerón anunció un formato de revelaciones que arrancaría la semana del 5 de julio.

En redes sociales circulan múltiples listas extraoficiales. El reportero Ernesto Buitrón señaló que Mariana Ochoa, Aldo Rendón y Brianda Deyanara ya habrían firmado contratos. Otros nombres que aparecen en distintas fuentes son Ernesto Laguardia, Cynthia Klitbo, Bellakath, Consuelo Duval, Yahir, Salvador Zerboni y Karina Torres, entre más de una treintena de figuras mencionadas sin respaldo oficial.

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Galilea Montijo regresa con equipo renovado

La Casa de los Famosos México 4: Laura G revela el nombre de dos grandes celebridades que estarían (Fotos: Instagram/ laurag/ Televisa)

Galilea Montijo vuelve a conducir el programa. La acompañarán Odalys Ramírez, Diego de Erice, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp, según confirmó la propia presentadora a través de las redes sociales oficiales del reality.