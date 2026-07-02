En redes piden identificar a mexicana que lanzó cerveza a aficionado de Ecuador en el Estadio Ciudad de México

La aficionada fue enfrentada por el aficionado ecuatoriano (redes)

La clasificación de México a los octavos del Mundial 2026 quedó marcada por un video viral en el que una aficionada lanza cerveza por la espalda a dos seguidores de Ecuador dentro del Estadio Ciudad de México, un hecho que desató reclamos para identificarla y sancionarla en medio de la rivalidad que dejó el triunfo tricolor de 2-0 y la eliminación sudamericana.

Las grabaciones circularon en redes sociales pocas horas después del partido del 30 de junio. El incidente ocurrió en uno de los pasillos del estadio cuando los aficionados ecuatorianos caminaban entre la multitud.

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La escena principal dura cerca de 28 segundos. En ese video se ve a una mujer con playera de la Selección Mexicana arrojar el contenido de un vaso y luego intentar mezclarse con otras personas para pasar desapercibida.

Los hombres voltean para buscar a la responsable y comienzan a reclamar. Personas que estaban cerca intervienen para calmarlos, lo que evita que la confrontación escale.

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Un segundo video muestra a la aficionada sonriendo tras la agresión

El incidente ocurrió en el Estadio Ciudad de México

Una segunda grabación, compartida desde otro ángulo, muestra a la mujer sonriendo después de arrojar la bebida. En el fondo se escucha a otra persona decir: “No, eso no”.

Hasta ahora no se conoce públicamente la identidad de la aficionada, quien llevaba gorra negra, el cabello suelto cubriéndole parte del rostro y un impermeable transparente con el que habría intentado taparse tras lanzar la cerveza.

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La respuesta en redes sociales fue de rechazo entre usuarios mexicanos y ecuatorianos. Los mensajes más repetidos pidieron que este tipo de conductas no se normalicen en los estadios y resumieron el malestar con frases como “No nos representa” y “El futbol se disfruta con respeto”.

Entre los comentarios aparecen llamados directos a exhibir e incluso vetar a la responsable. Uno de ellos dice: “Qué grosera, eh. Hagámosla famosa también, que no se confunda”.

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El dato central del caso es este: una mujer mexicana arrojó una bebida a dos aficionados de Ecuador durante el partido entre ambas selecciones en el Mundial 2026, no hubo personas heridas ni se registró una pelea, pero las imágenes detonaron exigencias de castigo por parte de usuarios en redes y de quienes consideran que la agresión no representa a la afición nacional.

Otro caso viral de un aficionado que lanzó cerveza en un partido

La influencer fue mojada por un aficionado durante el partido de México vs Chequia (ig/terefifas)

El episodio se dio horas después de un ambiente de alta tensión entre ambas aficiones, marcado tanto por la rivalidad deportiva como por la reciente crisis diplomática entre México y Ecuador. En la cancha, el Tri avanzó y la selección ecuatoriana quedó fuera de la Copa del Mundo.

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El próximo partido del Tri será contra Inglaterra este domingo 5 de julio a las 18:00 en el Estadio Ciudad de México.

El caso además apareció en medio de otra controversia reciente vinculada con aficionados mexicanos en el Mundial. Cabe recordar la denuncia de la influencer Terefifas, quien afirmó que un hombre le lanzó una bebida desde las gradas durante el partido entre México y Chequia.

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La creadora de contenido escribió en redes: “En el momento no me enojé porque pensé que era parte del festejo, pero ya editando me di cuenta de que fue directo a mí. ¿Real, a eso van al estadio? Una vez más se comprueba que el dinero no da educación. Sin palabras”.

Después de que usuarios difundieran la identidad del presunto responsable en ese caso, Alejandro Azcué Martínez publicó una disculpa pública el 26 de junio. En el video, citado por el medio, dijo: “Sé perfectamente que me equivoqué, la emoción del partido no es una excusa para el comportamiento que tuve. Asumo plena y completa responsabilidad por haber lanzado una cerveza que terminó mojando a una joven”.

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