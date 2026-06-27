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México vs Ecuador: cuántas veces se han enfrentado y quién ganó la última vez

La Selección Mexicana arriba con seis tantos a favor y la portería en cero, mientras los ecuatorianos llegan con el impulso anímico del triunfo ante Alemania

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Con estrellas como Julián Quiñones y Erik Lira, el Tri llega como líder del Grupo A con paso perfecto, mientras el cuadro sudamericano, encabezado por Moisés Caicedo, avanzó tercero del Grupo E. (REUTERS: Hannah Mckay/Mike Segar)
Con estrellas como Julián Quiñones y Erik Lira, el Tri llega como líder del Grupo A con paso perfecto, mientras el cuadro sudamericano, encabezado por Moisés Caicedo, avanzó tercero del Grupo E. (REUTERS: Hannah Mckay/Mike Segar)

La historia entre México y Ecuador en selecciones mayores está llena de partidos vibrantes y una tendencia más equilibrada en los años recientes.

Tras la eliminación de Uruguay y la hazaña de Cabo Verde, el cruce en dieciseisavos del Mundial 2026 se volvió un hecho y ahora suma un capítulo más a esta rivalidad, que se jugará a matar o morir.

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El Tri parte como favorito en dieciseisavos tras conseguir nueve puntos y por jugar ante su afición en el Estadio Azteca. REUTERS/Eloisa Sanchez
El Tri parte como favorito en dieciseisavos tras conseguir nueve puntos y por jugar ante su afición en el Estadio Azteca. REUTERS/Eloisa Sanchez

Aunque el Tri llega como favorito en el trámite, Ecuador ha sabido competir y sorprender históricamente, sobre todo en competencias oficiales recientes. Aquí repasamos los números, el último resultado y cómo llegan ambos equipos a este duelo.

México y Ecuador, un historial con dominio tricolor

La rivalidad entre México y Ecuador suma 25 partidos disputados a nivel mayor, con una clara ventaja para el cuadro azteca.

  • México ha ganado 14 veces
  • Ecuador suma 4 victorias
  • Hay 7 empates en el historial
  • 6 partidos oficiales: 5 en Copa América y 1 en Copa del Mundo

Aunque Ecuador se adelantó en el marcador con un gol de Agustín Delgado, la Selección Mexicana se impuso con dos goles en el Mundial de Corea y Japón 2002, eliminando a los esudamericanos en su primera participación mundialista. (X/ @LaTri)

Además, el Tri destaca por victorias importantes: semifinales de Copa América 1993, cuartos de final de 1997 (avanzando en penales) y el triunfo en la fase de grupos del Mundial 2002.

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Así, aunque Ecuador ha logrado emparejar la balanza, el saldo favorece a México, pero la historia reciente obliga a no confiarse de cara al choque mundialista.

Quién ganó la última vez: el resultado más reciente

Los últimos enfrentamientos han sido considerablemente más cerrados y con menos goles. El marcador más reciente fue empate 1-1 en Guadalajara en 2025.

Antes, igualaron sin anotaciones en la Copa América 2024, y la última victoria ecuatoriana en partido oficial llegó en 2015.

  • México 1-1 Ecuador | Amistoso 2025
  • México 0-0 Ecuador | Copa América 2024
  • México 1-2 Ecuador | Copa América 2015
  • La última victoria oficial del Tri ante Ecuador fue en 2007
El último México vs Ecuador concluyó 1-1 en un duelo extremadamente cerrado, disputado en Guadalajara. REUTERS/Eloisa Sanchez
El último México vs Ecuador concluyó 1-1 en un duelo extremadamente cerrado, disputado en Guadalajara. REUTERS/Eloisa Sanchez

El presente de la rivalidad muestra que los partidos suelen resolverse por detalles. Ni México ni Ecuador pueden confiarse ante un antecedente reciente de empates y triunfos sudamericanos.

Por otro lado, el empate en el último duelo y las dificultades para imponerse en partidos recientes añaden presión al Tri para romper la tendencia en el Mundial 2026.

Cómo llegan México y Ecuador a los dieciseisavos del Mundial 2026

El contexto previo al partido de este 30 de junio en el Estadio Azteca marca notables diferencias en el recorrido de ambos combinados.

  • México: líder absoluto del Grupo A, nueve puntos, seis goles a favor, cero en contra.
  • Ecuador: tercer lugar del Grupo E, cuatro puntos, dos goles a favor, dos en contra.
  • Ambos equipos llegan con una motivación alta tras sus victorias ante Chequia y Alemania, respectivamente.
El ambiente en el Estadio Azteca anticipa ser de fiesta total, al recibir un choque que sin duda será de alto voltaje por el historial entre ambas Selecciones. REUTERS/Pedro Nunes
El ambiente en el Estadio Azteca anticipa ser de fiesta total, al recibir un choque que sin duda será de alto voltaje por el historial entre ambas Selecciones. REUTERS/Pedro Nunes

La cita en la Copa Mundial 2026 promete un duelo cerrado, donde las estadísticas inclinan un poco la balanza, pero el presente pondrá a prueba al Tri y a Ecuador en 90 minutos decisivos.

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