México vs Ecuador: cuántas veces se han enfrentado y quién ganó la última vez

Con estrellas como Julián Quiñones y Erik Lira, el Tri llega como líder del Grupo A con paso perfecto, mientras el cuadro sudamericano, encabezado por Moisés Caicedo, avanzó tercero del Grupo E. (REUTERS: Hannah Mckay/Mike Segar)

La historia entre México y Ecuador en selecciones mayores está llena de partidos vibrantes y una tendencia más equilibrada en los años recientes.

Tras la eliminación de Uruguay y la hazaña de Cabo Verde, el cruce en dieciseisavos del Mundial 2026 se volvió un hecho y ahora suma un capítulo más a esta rivalidad, que se jugará a matar o morir.

PUBLICIDAD

El Tri parte como favorito en dieciseisavos tras conseguir nueve puntos y por jugar ante su afición en el Estadio Azteca. REUTERS/Eloisa Sanchez

Aunque el Tri llega como favorito en el trámite, Ecuador ha sabido competir y sorprender históricamente, sobre todo en competencias oficiales recientes. Aquí repasamos los números, el último resultado y cómo llegan ambos equipos a este duelo.

México y Ecuador, un historial con dominio tricolor

La rivalidad entre México y Ecuador suma 25 partidos disputados a nivel mayor, con una clara ventaja para el cuadro azteca.

México ha ganado 14 veces

Ecuador suma 4 victorias

Hay 7 empates en el historial

6 partidos oficiales: 5 en Copa América y 1 en Copa del Mundo

Aunque Ecuador se adelantó en el marcador con un gol de Agustín Delgado, la Selección Mexicana se impuso con dos goles en el Mundial de Corea y Japón 2002, eliminando a los esudamericanos en su primera participación mundialista. (X/ @LaTri)

Además, el Tri destaca por victorias importantes: semifinales de Copa América 1993, cuartos de final de 1997 (avanzando en penales) y el triunfo en la fase de grupos del Mundial 2002.

PUBLICIDAD

Así, aunque Ecuador ha logrado emparejar la balanza, el saldo favorece a México, pero la historia reciente obliga a no confiarse de cara al choque mundialista.

Quién ganó la última vez: el resultado más reciente

Los últimos enfrentamientos han sido considerablemente más cerrados y con menos goles. El marcador más reciente fue empate 1-1 en Guadalajara en 2025.

Antes, igualaron sin anotaciones en la Copa América 2024, y la última victoria ecuatoriana en partido oficial llegó en 2015.

México 1-1 Ecuador | Amistoso 2025

México 0-0 Ecuador | Copa América 2024

México 1-2 Ecuador | Copa América 2015

La última victoria oficial del Tri ante Ecuador fue en 2007

El último México vs Ecuador concluyó 1-1 en un duelo extremadamente cerrado, disputado en Guadalajara. REUTERS/Eloisa Sanchez

El presente de la rivalidad muestra que los partidos suelen resolverse por detalles. Ni México ni Ecuador pueden confiarse ante un antecedente reciente de empates y triunfos sudamericanos.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el empate en el último duelo y las dificultades para imponerse en partidos recientes añaden presión al Tri para romper la tendencia en el Mundial 2026.

Cómo llegan México y Ecuador a los dieciseisavos del Mundial 2026

El contexto previo al partido de este 30 de junio en el Estadio Azteca marca notables diferencias en el recorrido de ambos combinados.

México : líder absoluto del Grupo A, nueve puntos, seis goles a favor, cero en contra.

Ecuador : tercer lugar del Grupo E, cuatro puntos, dos goles a favor, dos en contra.

Ambos equipos llegan con una motivación alta tras sus victorias ante Chequia y Alemania, respectivamente.

El ambiente en el Estadio Azteca anticipa ser de fiesta total, al recibir un choque que sin duda será de alto voltaje por el historial entre ambas Selecciones. REUTERS/Pedro Nunes

La cita en la Copa Mundial 2026 promete un duelo cerrado, donde las estadísticas inclinan un poco la balanza, pero el presente pondrá a prueba al Tri y a Ecuador en 90 minutos decisivos.

PUBLICIDAD