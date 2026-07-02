México espera la llegada de Checo Pérez para el partido de 8vos de Final frente a Inglaterra

El piloto del equipo Cadillac de Fórmula Uno, Sergio Pérez. Imagen de archivo. EFE/José Méndez

Antes de toda actividad del Gran Premio de Austria, el piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, de la escudería Cadillac, aseguró que si México pasaba al siguiente partido del Mundial 2026 vendría a la capital para estar presente en el último partido oficial en el estadio Ciudad de México.

“Sabes, tener la Copa del Mundo 2026 en México ha sido increíble y la Selección Nacional está jugando realmente bien, así que estamos emocionados por ver qué viene en las próximas rondas", dijo Pérez. “Si México avanza al siguiente partido, definitivamente voy a ir, porque será en México otra vez. Así que sí, tendré que ir", prometió.

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Incluso, Checo lanzó la invitación al británico George Russell para que juntos asistan al partido de México frente a Inglaterra, dentro del marco de los 8vos de Final de la Copa del Mundo, propio a ser el último partido celebrado en tierras nacionales.

“Creo que vamos contra Inglaterra, son una de las opciones. Deberíamos ir juntos (al partido)”, señaló el tapatío. “En serio? Entonces saltaré en tu avión y e iré contigo”, ironizó George Russell.

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Pérez iría acompañado de Russell al Estadio Ciudad de México si las combinaciones se dan. REUTERS

Poco después, Checo reiteró que vendría a México para apoyar a la selección en su siguiente compromiso del Mundial 2026, frente al equipo inglés. “Estamos muy emocionados. Ya sabes, a México le está yendo muy bien; han ganado todos sus partidos hasta ahora, así que estamos felices. Creo que ahora vienen los partidos importantes. Es algo muy especial".

“Ojalá avancen mucho más para que así pueda asistir a alguno de los partidos. No podré ir al próximo (en los 16vos de final), pero si pasan de ronda, sin duda iré al siguiente", afirmó con el mismo entusiasmo que se ha visto en Checo Pérez desde su regreso a la Fórmula 1.

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¿Checo Pérez asistirá al duelo de México vs Inglaterra?

Sergio Pérez porta la playera blanca de la Selección Mexicana. REUTERS/Bruna Casas

Tras oficializar el partido de México ante Inglaterra, Sergio Pérez aún no ha confirmado su arribo a la Ciudad de México. Por ahora, su última presencia en redes sociales fue junto a su esposa, Carola Martínez, tras asistir a Wimbledon, el torneo de tenis más antiguo y prestigioso del mundo.

Competirá en Silverstone el mismo día del partido

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) en Miami. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Checo Pérez tiene en puerta el Gran Premio de la Gran Bretaña, misma a celebrar el domingo 5 de julio, fecha en que la Selección Mexicana enfrentará a Inglaterra en 8vos de Final. Por tanto, tendría que tomar un vuelo casi enseguida de terminar la carrera para llegar a tiempo a la Ciudad de México.

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¿A qué hora será el GP de la Gran Bretaña?

El mexicano confía en poder pelearle a equipos como Williams. REUTERS/Issei Kato

La carrera en Silverstone está programada a las 8:00 a.m. (tiempo de México) 16:00 p.m. (tiempo de Londres). Es decir, Checo Pérez viajaría de noche para llegar a tiempo a la CDMX, pues el partido de la Selección Nacional ante Inglaterra está acordado para las 18:00 p.m. (tiempo de la capital).