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Prensa ecuatoriana estalla contra Andrés Vaca luego de comentarios tras el México vs Ecuador

La eliminación del Mundial 2026 en el Estadio Azteca se calentó por las declaraciones del narrador en cuanto a la historia futbolística del país

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El relator lanzó frases polémicas en los minutos finales del cruce en el Estadio Azteca, y la reacción en Ecuador fue de reclamos y solicitudes de sanciones. (Fotos: X-AP Photo/Ricardo Mazalan)
El relator lanzó frases polémicas en los minutos finales del cruce en el Estadio Azteca, y la reacción en Ecuador fue de reclamos y solicitudes de sanciones. (Fotos: X-AP Photo/Ricardo Mazalan)

La eliminación de Ecuador ante la Selección Mexicana en los dieciseisavos del Mundial 2026 desató una tormenta mediática, no sólo por el resultado en la cancha, sino por la narración de Andrés Vaca.

El cronista mexicano se volvió tendencia internacional al lanzar frases que prendieron la indignación de la prensa y la afición ecuatoriana en los minutos finales del partido.

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La Selección Mexicana eliminó a Ecuador del Mundial 2026, desatando una tormenta mediática. REUTERS/Raquel Cunha
La Selección Mexicana eliminó a Ecuador del Mundial 2026, desatando una tormenta mediática. REUTERS/Raquel Cunha

El episodio, ocurrido en el Estadio Azteca, sumó tensión al choque. Las reacciones llegaron tanto de medios como de usuarios en redes sociales, que consideraron que Vaca cruzó la línea de la rivalidad futbolística con sus comentarios al aire.

Las frases de Andrés Vaca que provocaron descontento en Ecuador

Durante la transmisión de TUDN, Andrés Vaca lanzó frases que rápidamente escalaron en la agenda periodística ecuatoriana: “Lo que yo he ganado como futbolista profesional, lo ha ganado Ecuador a lo largo de su historia: 0 títulos oficiales”.

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Tras la expulsión de Piero Hincapié, Andrés Vaca señaló que Ecuador tiene “0 títulos oficiales” y sus palabras escalaron en la agenda ecuatoriana. REUTERS/Raquel Cunha
Tras la expulsión de Piero Hincapié, Andrés Vaca señaló que Ecuador tiene “0 títulos oficiales” y sus palabras escalaron en la agenda ecuatoriana. REUTERS/Raquel Cunha

Otro comentario realizado en un contexto de frustración para la selección sudamericana, justo después de la expulsión de Piero Hincapié fue: “Para todos los que se quejaron del precio de los boletos, véanle el lado positivo, se ahorraron una lanota para ahorrarse este ridículo”.

La viralidad fue inmediata y el tono sarcástico de Vaca abrió el debate en cuanto a dónde puede llegar la emoción en una narración internacional.

Prensa y redes ecuatorianas arremeten contra el narrador

La respuesta en Ecuador fue contundente. Medios deportivos y cuentas especializadas calificaron las palabras de Vaca como “repudiables” y “asquerosas”, cuestionando su profesionalidad.

  • Un post de Ecuagol, por ejemplo, lo llamó “supuesto periodista” y exigió una postura de las autoridades del futbol.
  • En X, los comentarios de Vaca fueron tendencia, con usuarios pidiendo sanciones o disculpas.
  • La crítica se extendió a debates, donde se analizó el contexto y la intención detrás de las frases.
Medios y cuentas deportivas de Ecuador calificaron las palabras de Vaca como “repudiables” y “asquerosas”, cuestionando su profesionalidad. (X/ @ECUAGOL)
Medios y cuentas deportivas de Ecuador calificaron las palabras de Vaca como “repudiables” y “asquerosas”, cuestionando su profesionalidad. (X/ @ECUAGOL)

De esta manera, la molestia se sumó al desánimo por la eliminación, elevando la controversia a nivel de agenda mediática nacional en Ecuador.

México vs Ecuador: una rivalidad amplificada

El contexto previo ya se mostraba tenso por las acciones de la afición mexicana en el hotel de concentración de Ecuador y la presión del Coloso de Santa Úrsula. La polémica con Vaca fue el remate a una serie de episodios de alta tensión.

  • La prensa ecuatoriana había advertido sobre el ambiente hostil y la presión local.
  • La afición mexicana respaldó a Vaca, interpretando sus frases como defensa ante las provocaciones previas.
La rivalidad entre México y Ecuador se amplificó por acciones de la afición mexicana en el hotel de concentración y la presión del Estadio Azteca. (RS)
La rivalidad entre México y Ecuador se amplificó por acciones de la afición mexicana en el hotel de concentración y la presión del Estadio Azteca. (RS)

En este sentido, la discusión sobre el papel del narrador en partidos de alto voltaje sigue abierta, dejando claro que en el futbol actual las declaraciones pueden ser objeto de fuertes críticas.

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