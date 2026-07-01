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Tomas Tuchel, DT de Inglaterra, se pronuncia sobre el enfrentamiento con México: “Será emocionante”

El estratega alemán asegura que medirse con México será una experiencia significativa para Inglaterra y destaca lo atractivo del encuentro

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Inglaterra pasó a 8vos y enfrentará a México en la CDMX. REUTERS/Paul Childs
Inglaterra pasó a 8vos y enfrentará a México en la CDMX. REUTERS/Paul Childs

Thomas Tuchel, director técnico de la Selección Inglaterra, anticipa un partido “emocionante” ante la Selección Mexicana en la ronda de 8vos de Final del Mundial 2026, asegurando que el enfrentamiento a desarrollar en el estadio Ciudad de México representa una oportunidad relevante para su equipo.

“Uno de los partidos más hermosos, bueno, más emocionantes que se pueden disputar es jugar contra México en el estadio Azteca", declaró en conferencia de prensa al tiempo que Thomas Tuchel acepta que Inglaterra se topará con varios “obstáculos” en la Capital.

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“Nos esperan muchísimos obstáculos por no mencionar que la altitud supondrá, por supuesto, una gran desventaja, ya que físicamente no podemos adaptarnos a ella en cuatro días; es simplemente imposible. Así que es posible que surjan más obstáculos”. remarcó.

Por otro lado, Tuchel destaca que Inglaterra se prepara para un encuentro de alta exigencia y reconoce que el equipo mexicano cuenta con jugadores de gran experiencia internacional y capacidad para competir al máximo nivel. “México siempre es un rival complicado. Tienen historia, talento y una afición que los respalda en cualquier estadio”, afirma el técnico.

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Harry Kane anotó doblete contra el Congo y así Inglaterra pasó a 8vos. Reuters/Jordan Godfree IMÁGENES DEL DÍA DE TPX
Harry Kane anotó doblete contra el Congo y así Inglaterra pasó a 8vos. Reuters/Jordan Godfree IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

“Será emocionante para nosotros, porque México propone futbol ofensivo y busca el control del balón. Este tipo de pruebas nos ayudan a crecer y a prepararnos para los torneos más importantes”.

Finalmente, Thomas Tuchel invitó a la afición de Inglaterra a seguir el partido, pues anticipa un duelo dinámico y disputado. “Esperamos un estadio lleno y un ambiente especial. Jugar contra México es una experiencia que todo jugador quiere vivir. Nosotros estamos listos para el desafío”, concluyó.

¿A qué hora jugará México ante Inglaterra?

México festeja el pase a 8vos de Final del Mundial 2026. REUTERS/Raquel Cunha
México festeja el pase a 8vos de Final del Mundial 2026. REUTERS/Raquel Cunha

El partido de 8vos de Final entre México e Inglaterra será este domingo 5 de julio desde la cancha del estadio Ciudad de México, mayormente reconocido como Estadio Azteca. El arranque del partido será a las 18:00 horas (tiempo de la capital).

¿Cómo llegan ambos equipos?

México le jugará a Inglaterra por un boleto a 4vos de Final. (Infobae México: Jovani Pérez)
México le jugará a Inglaterra por un boleto a 4vos de Final. (Infobae México: Jovani Pérez)

México calificó a 8vos de Final después de vencer a Ecuador 2-0 con goles de Julián Andrés Quiñones y Raúl Alonso Jiménez. Por otro lado, Inglaterra obtuvo su pase en la próxima etapa al remontar a la República Democrática del Congo 2-1 en Atlanta.

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