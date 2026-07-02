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Miguel Bosé presume haber visto el partido con Belinda y recuerda coincidencia con sus padres

La cantante fue invitada por la FIFA para entregar un premio

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El cantante y actor español Miguel Bose posa en la alfombra roja de la película "Tacones lejanos" en el Festival Internacional de Cine de Morelia en Morelia, México, el 23 de octubre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista)
(Foto AP/Berenice Bautista)

El cantante Miguel Bosé fue uno de los famosos que presenció el partido de México vs Ecuador y compartió que vivió una gran experiencia junto a Belinda.

Además de estar con la cantante, Miguel Bosé logró cumplir el sueño de sus hijos al asistir a un partido en el Estadio CDMX.

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“¡Ayer día glorioso! La selección México hizo un partido soberbio y pasó a la siguiente fase. Fuimos juntos la familia Bosé y familia Belinda y lo pasamos en grande. Acabamos festejando de madrugada, muy de madrugada. Mis hijos cumplieron su sueño de asistir a un partido en el Azteca.”

Bosé se dejó ver posando y sonriente junto a Belinda, pero además de celebrar el pase de la Selección Mexicana a octavos de final, también recordó una anécdota con su padre.

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Primer plano de mujer con cabello castaño largo y boca abierta. Detrás, dos personas borrosas, una con camiseta verde y otra con chaqueta blanca, también celebran
Belinda, cantante mexicana, celebra un gol de México ante Ecuador en el Mundial 2026, junto a otros aficionados en las gradas de un estadio. (Instagram: Belinda)

El intérprete de Amante Bandido mencionó que en el pasado, tanto su padre, Luis Miguel Dominguín, como el abuelo de Belinda, José Ignacio Peregrín Gutiérrez, tuvieron un momento juntos durante una corrida de toros en el pasado.

Dicha imagen también fue compartida por el cantante, en ella se ve a los dos españoles en dicho espectáculo taurino.

"Emocionante todo. #ysisí @belindapop La foto final: “Mi padre dándole la alternativa al abuelo de Belinda. Líneas que se conectan por casualidad, en un autobús dirección al estadio, gracias al fútbol.”

Estas son las celebridades que asistieron al partido entre México y Ecuador en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca):

Ángela Aguilar, Christian Nodal, Pepe Aguilar, María José, Belinda, Miguel Bosé, Adrián Uribe, Jaime Camil, Dulce María y Poncho Herrera.

Reacciones y críticas a Ángela Aguilar

Cinco personas, dos en primer plano y tres en segundo, visten camisetas verdes de la selección mexicana; un hombre con gafas de sol y tatuajes hace un pulgar arriba
Christian Nodal y Ángela Aguilar, junto a Pepe Aguilar y otras personas, posan con camisetas de la selección mexicana de fútbol en un evento deportivo. (Instagram: La Josa)

Ángela Aguilar fue una de las figuras más mencionadas en redes sociales tras el partido.

Su presencia generó polémica porque muchos usuarios recordaron la vez que, en diciembre de 2022, declaró públicamente ser “25% argentina, 100% orgullosa” tras la victoria de Argentina en el Mundial de Qatar.

Este comentario, que en su momento se viralizó, volvió a ser tema de debate.

Algunos aficionados la criticaron por celebrar los goles de México y vestir la camiseta de la Selección, cuestionando su lealtad y acusándola de “aprovecharse” de la cultura mexicana para su carrera, pero apoyar abiertamente a Argentina en otros contextos deportivos.

Las frases más repetidas en redes sociales fueron:

  • “¿Qué hace ahí la argentina?”
  • “La señora es argentina.”
  • “¿Ella no es argentina? ¿No que era 25% argentina?”
  • “Pero la 50% argentina qué hace ahí.”

Otros usuarios defendieron su derecho a celebrar ambas raíces y argumentaron que sus orígenes familiares no deberían ser motivo de críticas, ya que ella misma ha aclarado que su comentario de 2022 no pretendía ofender.

En cuanto a su relación con Christian Nodal, circuló un video donde Ángela intenta abrazar a Nodal tras el gol de México, pero él no responde de inmediato y celebra con La Josa.

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