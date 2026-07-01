¡El hobbit más mexicano! Elijah Wood festeja victoria de México sobre Ecuador en el Mundial 2026

Elijah Wood celebra el triunfo de la Selección Mexicana. REUTERS/Marko Djurica

Elijah Wood celebró el triunfo de México ante Ecuador con un mensaje en X y su publicación se volvió viral después de que la Selección Mexicana ganara 2-0, avanzara a los octavos de final del Mundial 2026 y rompiera una racha de 40 años sin ganar un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo.

El siguiente rival del Tri será Inglaterra, en un partido programado para el próximo 5 de julio. El pase llegó después de una noche en el Estadio Azteca en la que Julián Quiñones y Raúl Jiménez marcaron los goles del equipo dirigido por Javier Aguirre.

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El actor reconocido por interpretar a Frodo Baggins en El Señor de los Anillos escribió un mensaje breve desde su cuenta oficial de X: “Go Mexico!!”. Esas dos palabras bastaron para detonar miles de reacciones entre aficionados mexicanos.

La respuesta en redes convirtió al actor en tendencia. Entre los mensajes más repetidos apareció la frase “Frodo, hermano, ya eres mexicano”, acompañada por memes, comentarios de agradecimiento y referencias a la saga cinematográfica.

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El mensaje de Elijah Wood desató memes con Frodo y referencias al Mundial

Elijah Wood on stage during the opening ceremony and the screening of the film "La Venus electrique" (The Electric Kiss) Out of competition at the 79th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 12, 2026. REUTERS/Manon Cruz

Los usuarios combinaron escenas de El Señor de los Anillos con elementos del futbol y de la cultura mexicana. También circularon imágenes creadas con inteligencia artificial en las que el personaje aparecía caracterizado con referencias mexicanas.

Varios mensajes de aficionados agradecieron el gesto del actor y lo incorporaron al humor del momento con frases como “Gracias, Sr. Frodo” y “Grandes los hobbits mexicanos”. Otras publicaciones lo mostraban en escenas relacionadas con la casa de Frodo, su viaje a Mordor o incluso comiendo elote.

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La reacción creció al mismo tiempo que se difundía el resultado del partido y el regreso de México a los octavos de final.

Hasta el momento, Elijah Wood no había reaccionado públicamente a la ola de memes ni a los comentarios de los usuarios mexicanos. El mensaje original se mantuvo como el punto de partida de una conversación que mezcló futbol, cultura pop y humor en redes.

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Famosos mexicanos se sumaron a la celebración en el Estadio Azteca

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Gilberto Mora and Obed Vargas celebrate after the match REUTERS/Raquel Cunha

La victoria también provocó reacciones entre figuras del entretenimiento mexicano. La cantante María José asistió al Estadio Azteca, compartió imágenes del ambiente en las gradas y celebró el pase del combinado nacional.

La familia Aguilar también fue captada durante el encuentro. Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Christian Nodal siguieron el partido y festejaron la clasificación de México.

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Entre otras personalidades que expresaron su apoyo al Tri estuvieron Melissa Barrera, Ana Bárbara, Eugenio Derbez y el comediante Memo Villegas. Sus publicaciones y apariciones se sumaron a la euforia por una victoria que terminó con una espera de 40 años para México en fases de eliminación directa del Mundial.

Elijah Wood vuelve al cine como Frodo

(New Line Cinema)

Elijah Wood volverá como Frodo en La caza de Gollum, pero su participación será pequeña en la nueva película de El Señor de los Anillos, un proyecto dirigido por Andy Serkis que se ubica en paralelo a La comunidad del anillo y que llegará a salas el próximo 17 de diciembre de 2027.

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La cinta seguirá a Aragorn y Gandalf el Gris en la búsqueda de Sméagol antes de que caiga en manos de las fuerzas de Sauron y se conozca el secreto de “su tesoro”. Ese punto de la historia sitúa el regreso de Wood en un tramo previo al desarrollo central de Frodo en la trilogía original.

Han pasado 25 años desde el estreno de la primera entrega de la adaptación cinematográfica de El Señor de los Anillos a cargo de Peter Jackson. En ese periodo, Wood pasó de interpretar al joven hobbit a convertirse en una de las figuras más reconocibles del universo de la saga.

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El propio actor puso freno a la expectativa sobre el tamaño de su aparición. En declaraciones citadas por GamesRadar, explicó: “Es como reunir a la banda con esta película. Muchos del equipo creativo de El señor de los anillos están en La caza de Gollum. Tengo muchas ganas de volver a verlos a todos. Es como una reunión familiar. Mi papel es relativamente pequeño, pero estoy emocionado de regresar, pasar un tiempo en Nueva Zelanda y ver a viejos amigos”.