Este mes Caifanes llega a las principales ciudades del país: fechas, recintos y setlist probable de los conciertos de 2026

La primera parada es el 11 de julio en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, donde el grupo liderado por Saúl Hernández interpretará temas que han marcado generaciones (Cortesía)

Caifanes anuncia cuatro conciertos en México entre julio y diciembre de 2026, todos a las 9:00 p.m., como parte de la “Gira de la gratitud” con la que la banda celebra casi cuatro décadas de trayectoria.

La primera parada es el 11 de julio en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, donde el grupo liderado por Saúl Hernández interpretará temas que han marcado generaciones, entre ellos Mátenme porque me muero y Cuéntame tu vida.

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Los boletos están disponibles en Ticketmaster y taquillas del recinto.

Zapopan y Monterrey, en la ruta de la gira

La banda llegará al Auditorio Telmex de Zapopan, Jalisco, con dos fechas consecutivas: 16 y 17 de octubre. La primera función ya registra poca disponibilidad; la segunda está agotada, según Ticketmaster a la fecha 1 de julio del 2026.

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El cierre de la gira en México está programado para el 12 de diciembre en el Auditorio Banamex de Monterrey, Nuevo León. Los boletos para esa fecha se consiguen a través de la misma plataforma y en las taquillas del recinto.

Una gira concebida como agradecimiento

El músico de 62 años señaló que la clave para mantenerse vigentes ha sido conservar la ilusión de los primeros años, cuando tocaban en foros como Rockotitlán y el Bar 9 Caifanes dará dos shows en CDMX (Cortesía)

La “Gira de la gratitud” apunta al aniversario que la agrupación cumplirá en enero de 2027. En entrevista con La Jornada, Hernández explicó el espíritu de la iniciativa: “Sería un gracias por estar con nosotros, por compartir lo que tenemos, lo que somos”.

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El músico de 62 años señaló que la clave para mantenerse vigentes ha sido conservar la ilusión de los primeros años, cuando tocaban en foros como Rockotitlán y el Bar 9. También hizo un llamado a impulsar más espacios para bandas emergentes en la Ciudad de México.

La alineación actual de Caifanes

La banda llega a esta etapa con una formación integrada por Hernández, Diego Herrera, Alfonso André, Rodrigo Baills y Marco Rentería. El propio Hernández adelantó que el grupo mantiene el interés por crear música inédita y continuar explorando nuevos sonidos.

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Qué canciones tocarán: el setlist probable

Con base en las presentaciones más recientes de la banda en esta misma gira, el repertorio ronda las 20 a 24 canciones y combina sus mayores éxitos con versiones de otros artistas.

Los temas que no han faltado en ninguna fecha son Cuéntame tu vida, Mátenme porque me muero, Viento, No dejes que..., Afuera, La célula que explota, Los dioses ocultos y Miedo.

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El show también incluye canciones como Nubes, Para que no digas que no pienso en ti, Aquí no es así y Y caíste, además de versiones de Pachuco —de Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio— y Te lo pido por favor, de Juan Gabriel.

Los momentos que el público espera

El encore ha funcionado como el espacio para las sorpresas: en fechas previas de la gira, la banda cerró con La célula que explota tras una secuencia de versiones y solos instrumentales. (Instagram: Caifanes / Especial Infobae)

Uno de los instantes más celebrados en fechas recientes ha sido el solo de saxofón de Diego Herrera, que en algunos conciertos ha incluido el Himno Nacional Mexicano como puente hacia el encore.

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La banda también ha interpretado Viaje astral, originalmente de Jaguares —proyecto alterno de Hernández—, y La negra Tomasa, el clásico de Guillermo Rodríguez Fiffe que Caifanes convirtió en uno de sus sellos de identidad en vivo.

El encore ha funcionado como el espacio para las sorpresas: en fechas previas de la gira, la banda cerró con La célula que explota tras una secuencia de versiones y solos instrumentales.

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Casi 40 años de rock mexicano

Caifanes nació en 1987 en la Ciudad de México en un momento en que el rock enfrentaba censura y rechazo por parte de la industria musical del país. Desde sus primeras presentaciones en foros como Rockotitlán y el Bar 9, la banda construyó una identidad sonora propia que mezcló el rock alternativo con influencias del folclor latinoamericano.

Su primer álbum homónimo, que incluye Mátenme porque me muero y Cuéntame tu vida, los posicionó como referentes de una generación. Discos posteriores como El silencio y El nervio del volcán consolidaron canciones que hoy son himnos: Afuera, La célula que explota y Viento.

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La agrupación atravesó una separación que se extendió por años, hasta que su reunión relanzó una segunda etapa de vigencia sostenida. Hoy, con Hernández, Herrera, André, Baills y Rentería en la alineación, Caifanes se mantiene como una de las bandas de rock en español con mayor convocatoria en el continente.