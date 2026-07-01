Vinculan a proceso al “Sierra 1” y a su pareja: permanecerán en penal de alto impacto en Michoacán

Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, fue detenido el 25 de junio de 2026 como presunto líder del Cártel de Altozano. Crédito: Especial

El presunto líder del grupo delictivo conocido como “Los Sierra” enfrentó este 1 de julio la resolución de un juez de control que lo dejó formalmente vinculado a proceso, junto a su supuesta pareja, luego de que la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE Michoacán) acreditara su probable participación en diversos delitos.

Los cargos que pesan sobre Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, y Nayeli “N” incluyen portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud en su modalidad de portación de droga. Además, el hombre también fue imputado por el delito de cohecho, derivado de que habría intentado sobornar con 100 mil pesos a las autoridades al momento de su arresto.

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El juez fijó un mes como plazo para la investigación complementaria y dictó prisión preventiva para ambos. Pendientes aún de cumplimentarse, Sierra 1 arrastra dos órdenes de aprehensión por homicidio y secuestro agravado vinculadas al caso del empresario y maestro mezcalero Sergio Rangel Vieyra, según informaron medios locales, entre ellos Mi Morelia.

Ambos permanecerán recluidos en el Centro de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto No. 1, ubicado en la Carretera Morelia-México kilómetro 12.5, en la ranchería Mil Cumbres, municipio de Charo.

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Pareja del Sierra 1 señaló tortura durante el cateo

La audiencia inicial había arrancado el pasado sábado 27 de junio en la sala de los juzgados del Poder Judicial de Michoacán, con ambos imputados presentes. La defensa había solicitado duplicidad del termino constitucional, por lo que se reanudó la comparecencia este 1 de julio.

La medida cautelar de prisión preventiva justificada aplicó para los delitos de cohecho y contra la salud. Por la portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, la prisión preventiva fue oficiosa. Sierra 1 y Nayeli “N” fueron señalados como presuntos coautores en esos dos últimos delitos.

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El Sierra 1 fue el primer detenido el pasado 25 de junio. Crédito: FGE Michoacán

El cargo de cohecho recayó únicamente sobre Ernesto Rafael “N”. De acuerdo con los datos de prueba presentados, intentó sobornar con 100 mil pesos a un agente de seguridad para evitar ser detenido dentro de su habitación en un fraccionamiento del suroriente de Morelia.

Además, según los reportes de medios presentes dentro de la audiencia, Sierra 1 y Nayeli “N” levantaron la voz para acusar presuntos abusos durante su detención. La denuncia se extendió a sus hijos menores: la defensa detalló que la pareja fue testigo del presunto maltrato hacia su hija de 16 años en el momento en que fue extraída del domicilio cateado.

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Según los reportes, los menores de edad que vivían con ambos quedaron bajo resguardo del DIF Michoacán tras la detención de sus padres.

Los Sierra operaban en el sur de Morelia y se autodenominaban el Cártel de Altozano

“Los Sierra” concentraban sus actividades en las tenencias de Jesús del Monte, San Miguel del Monte y Madero, en el sur de Morelia, donde extorsionaban a madereros, resineros y productores de mezcal. La organización también operó en localidades como El Ajedero, Balcones, El Capulín y El Duende.

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El grupo era identificado además como Los Pájaros Sierra y como el Cártel de Altozano. El dirigente del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, los describió en mayo de 2025 como una organización autónoma de alrededor de 15 integrantes presuntamente originaria de Acahuato, en el municipio de Apatzingán.

El Sierra 2 fue detenido horas después que su hermano. Crédito: FGE Michoacán

Horas después de la captura de Sierra 1, la FGE Michoacán en coordinación con fuerzas federales detuvieron sobre la Autopista Siglo XXI a su hermano, Alfredo “N”, alias “Sierra 2”, segundo al mando de la organización y encargado del cobro de las cuotas de extorsión. Él también fue detenido con una mujer. La audiencia de vinculación a proceso de ambos quedó programada para este 2 de julio.

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